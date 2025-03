จับตามอง! เจ้าพ่อเรื่องผี “แจ็ค เดอะ โกสท์” จับมือ “ฉายแสงฯ” เปิด “โกสท์ ไลท์”

เนื่องด้วยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของรายได้ในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการคอนเทนต์ไทยในตลาดโลก โดยมีภาพยนตร์ที่ทำรายได้ภายในประเทศเกือบ 1,000 ล้านบาท และอีกหลายเรื่องสามารถทะลุ 100 ล้านบาท ได้สำเร็จ โดยเฉพาะในหมวด สยองขวัญ และ คอมเมดี้ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยขณะเดียวกันภาพยนตร์แนวสยองขวัญยังแข็งแกร่งในตลาดอาเซียนด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญจากอินโดนีเซียที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย สะท้อนให้เห็นว่าภาพยนตร์สยองขวัญยังคงเป็นแนวที่ได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยโอกาสทางตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จึงเห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของบริษัท จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจขยายบทบาทจากผู้วางแผนการตลาดและจัดจำหน่ายสู่การเป็นผู้สร้างภาพยนตร์การร่วมมือกับ Ghost Radio แพลตฟอร์มเล่าเรื่องผีอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีฐานผู้ฟังที่แข็งแกร่งและได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพื้นฐานความสำเร็จของ Ghost Radio การจับมือกันครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรเจกต์ภาพยนตร์ของเรา และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามั่นใจในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สร้างภาพยนตร์อย่างเต็มตัว“ชัยวัฒน์ มิ่งไม้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือในการจัดตั้ง Ghost Light เกิดขึ้นจากการหารือด้านธุรกิจและคอนเทนต์ร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า การร่วมมือกันควรอยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน จึงนำไปสู่การจัดตั้งยูนิตใหม่นี้ขึ้นมา เป็นการผสานระหว่าง ฉายแสง และ เดอะ โกสท์ เรดิโอ ทาง ฉายแสงฯ เห็นถึงศักยภาพของ เดอะ โกสท์ เรดิโอ ในฐานะ Hub Community (ฮับ คอมมูนิตี้) เรื่องผีอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวแนวสยองขวัญครับ“นอกจากนี้ “โกสท์ ไลท์” ยังได้รวมตัวกับผู้กำกับที่มีความสามารถในวงการภาพยนตร์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่น่าจับตามองต่อไป และมั่นใจว่า Ghost Light จะกลายเป็น Business Unit ที่แข็งแกร่ง และสามารถผลิตภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่มีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าภายใน 2-4 ปีข้างหน้า ตลาดภาพยนตร์สยองขวัญยังคงมีศักยภาพสูง และจำเป็นต้องมีภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉายแสงฯ กล่าว“แจ็ค เดอะ โกสท์” ในฐานะ เอ็กเซ็กคูทีฟ โปรดิวเซอร์ “โกสต์ ไลท์” กล่าวว่า “ถ้าพูดถึง เดอะโกสท์ เรดิโอ แน่นอนว่าทุกคนมักจะนึกถึงการเล่าเรื่องผี ซึ่งโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ ท้าทายและเป็นสเกลที่ใหญ่ เป็นเรื่องดีที่ทีมงานจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำภาพยนต์ ทำหนัง ที่มีสยองขวัญอย่างจริงจัง ร่วมงานกับมืออาชีพในวงการภาพยนตร์ จึงตัดสินใจที่ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยไม่เพียงแค่ในนามของ The Ghost Radio เท่านั้น ที่เราร่วมลงทุน ลงแรง แต่เรายังร่วมไอเดีย เพื่อให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีที่สุด”เอ็กเซ็กคูทีฟ โปรดิวเซอร์ “โกสต์ ไลท์” กล่าวต่อว่า “เมื่อ The Ghost Radio และ ฉายแสง แอดเวนเจอร์ มีแนวคิดตรงกันว่าอยากสร้างสตูดิโอที่มุ่งเน้นการผลิตหนังสยองขวัญโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผี ลี้ลับ หรือฆาตกรรม ซึ่งยังไม่มีค่ายไหนในไทยทำอย่างจริงจัง เราจึงร่วมมือกันก่อตั้งโปรเจกต์ Ghost Light ที่จะโฟกัสไปที่การสร้างภาพยนตร์แนวนี้เป็นหลัก”แจ็ค เดอะ โกสท์ กล่าวถึงโอกาสของหนังผีไทยว่า “หนังผีไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด แม้ว่าจะมีทั้งที่ได้รับเสียงตอบรับดีและไม่ดี แต่ทุกครั้งที่มีหนังผีเข้าฉาย ก็มักจะได้รับความสนใจเสมอ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวหนังว่าจะสามารถตอบโจทย์ผู้ชมได้แค่ไหน ซึ่งทาง The Ghost Radio มีฐานผู้ฟังที่ชื่นชอบเรื่องเล่าสยองขวัญอยู่แล้ว เราสามารถนำเรื่องเล่าเหล่านี้ไปต่อยอดและดึงดูดผู้ชมให้มารับชมภาพยนตร์สยองขวัญได้ไม่ยาก”