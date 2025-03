XG ได้รับเลือกให้เป็น muses ของแบรนด์ ANESSAจาก Shiseido โดยมีเพลง "IS THIS LOVE" เป็นเพลงประจำแคมเปญทั่วโลก!

XG เกิร์ลกรุ๊ปแนวฮิปฮอป/อาร์แอนด์บีซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก ได้รับแต่งตั้งให้เป็น muse ใหม่ของ ANESSA แบรนด์กันแดดจาก Shiseidoจากการประกาศอย่างเป็นทางการ XG จะปรากฏตัวในโฆษณา 2 ตัวใหม่ของผลิตภัณฑ์ "ANESSA Perfect UV Skincare Gel NA" (The Harmony) และ "Anessa Perfect UV Skincare Milk NA" (The Perfect UV) รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาของแบรนด์ความยาว 60 วินาทีในชื่อ "Free to Shine" โดยทั้งหมดได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ส่วนแคมเปญทางโทรทัศน์จะเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายนนี้ภาพยนตร์โฆษณาแสดงให้เห็นว่า XG รับรู้ถึงสัมผัสที่เบาบางและชุ่มชื้นของกันแดด ANESSAทำให้พวกเธอสามารถสนุกสนานภายใต้แสงแดดอย่างมั่นใจและไร้กังวล ส่วนเพลง "IS THIS LOVE" ได้รับเลือกให้เป็นเพลงประจำแคมเปญของANESSA ทั่วโลก เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและเป็นส่วนหนึ่งในมินิอัลบั้มชุดที่ 2 ที่ชื่อว่า AWE ที่เปิดตัวขึ้นชาร์ต Billboard 200 โดยเพลงนี้กำลังจะถูกปล่อยอีกครั้งในรูปแบบดิจิทัลในวันที่ 7 มีนาคมโฆษณาจะนำเสนอเพลงนี้ในรูปแบบอะแคปเปลลาร่วมกับฉากเต้นที่ทรงพลัง โดยที่สาวๆ XG จะปรากฏตัวในชุดที่สดใสและเจิดจ้า พร้อมการแสดงที่เปี่ยมพลังในเพลง "IS THIS LOVE" ภายใต้ท้องฟ้าอันแจ่มใส แคมเปญนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบรนด์ ANESSA ที่ว่า "Free to Shine" ให้ทุกคนเปล่งประกายได้อย่างไร้ขีดจำกัดภายใต้แสงแดดXG อยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกครั้งแรก "XG 1st WORLD TOUR 'The first HOWL'” กับโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ ฟุกุโอกะ (8-9 มีนาคม) , โอซาก้า (15-16 มีนาคม) และโชว์เพิ่มเติมที่ประเทศจีน (หางโจว, เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง , เฉิงตู) ในเดือนมีนาคม รวมถึงแถบละตินอเมริกา (เซาเปาโล , เม็กซิโกซิตี้) ในเดือนเมษายน พวกเธอยังจะเตรียมแสดงในช่วงสุดท้ายของทัวร์ที่โตเกียวโดม ซึ่งเพิ่งประกาศไป ยิ่งไปกว่านั้นในเดือนเมษายน XGเตรียมขึ้นแสดงในงาน Coachella Valley Music and Arts Festival 2025 โดยพวกเธอยังเป็นศิลปินญี่ปุ่นเบอร์เดียวในรายชื่อศิลปินที่ขึ้นแสดงทั้งหมดของปีนี้อีกด้วย