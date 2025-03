ไอคอนสยาม สร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับครอบครัวยุคใหม่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และความสนุก ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินหน้าสร้างประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าทุกช่วงวัย ด้วยการเปิดพื้นที่มอบความสุขและความสนุกสำหรับกลุ่ม Family & Kids ให้ทุกคนในครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และพื้นที่การเรียนรู้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงอีเว้นท์และกิจกรรมหลากหลาย ประเดิมด้วยสองงานใหญ่งานเดียวที่รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Gen Alpha ให้คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต และสวนสนุกสุดหรรษาที่จะช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก ๆ ผ่านการผจญภัยในจักรวาลสุดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2568 นี้ เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้รับประสบการณ์สุดพิเศษกลับไปพร้อมความประทับใจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยามมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์มาโดยตลอด และกลุ่มลูกค้าครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราให้ความสำคัญ เพราะปัจจุบันครอบครัวยุคใหม่มักจะมองหาสถานที่ที่สามารถใช้เวลาด้วยกันได้ทั้งครอบครัว ซึ่งศูนย์การค้าก็เป็นพื้นที่ที่ครอบครัวส่วนใหญ่เลือกมาใช้เวลาร่วมกัน ไอคอนสยามจึงพยายามที่จะสร้างให้พื้นที่ของเราเหมาะต่อผู้คนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าครอบครัวเลือกมาใช้บริการที่ไอคอนสยามมากขึ้น โดยมีทั้งร้านอาหารสำหรับครอบครัว สถาบันการศึกษาด้านต่างๆ ร้านขายของเล่น สวนสนุก ตลอดจนกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจ เพื่อให้เด็ก ๆ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และทุกคนในครอบครัวมีช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพร่วมกัน และไม่เพียงกลุ่มครอบครัว เรายังมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน กลุ่มผู้ใหญ่ หรือผู้สูงวัย เพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกและเติมเต็มความสุขได้ในพื้นที่เดียวกัน”ประเดิมเริ่มต้นปี 2568 ไอคอนสยามเอาใจกลุ่มลูกค้าครอบครัวด้วยสองงานใหญ่ ทั้งอีเว้นต์พิเศษเพื่อคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่อย่าง “Alpha Skills Summit 2025” และงานแสนสนุกสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ “ICONSIAM A Universe of Fun : The Funtastic Universe” ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2568 นี้“Alpha Skills Summit 2025” ชวนพ่อแม่ยุคใหม่เตรียมความพร้อมให้ Gen Alphaสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ พลาดไม่ได้กับงานเตรียมพร้อมลูกสู่อนาคตที่ครบที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับ “Alpha Skills Summit 2025” ซึ่งรวมทักษะ Gen Alpha มาให้ทุกครอบครัวได้เตรียมพร้อมสู่อนาคตอย่างครบครัน รอบด้าน จัดเต็มด้วยกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ เวิร์กช็อปฝึกทักษะสำคัญแบบปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของพ่อแม่และเด็ก ตั้งแต่การสื่อสาร การจัดการอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ จนถึง AI Literacy นอกจากนี้ยังมีเวทีให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เรื่องการพัฒนา Gen Alpha ทั้งนักจิตวิทยา นักการศึกษา คุณหมอเด็กในหลากหลายสาขา พ่อแม่ยุคใหม่ ที่จะมาให้คำแนะนำและข้อมูลน่าสนใจ รวมถึงการถาม-ตอบ เคลียร์ทุกข้อสงสัยเรื่องการเลี้ยงลูกกับคุณหมอชื่อดัง อีกทั้งยังมีบูธสินค้าและบริการ ตลอดจนคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมาให้เลือกใช้บริการมากมาย และที่น่าจะถูกใจหลายคนคือการปรึกษาสถาบันชั้นนำ เพื่อเลือกโรงเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับลูก ส่วนน้อง ๆ หนู ๆ ก็เพลิดเพลินไปกับ Play Space พื้นที่เล่นสนุกที่ปลอดภัย และยังส่งเสริมพัฒนาการ รวมถึงการเข้าสังคม โดย “Alpha Skills Summit 2025” จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2568 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยามพิเศษ สมาชิก ONESIAM เพียงแสดงบัตรเข้างาน “Alpha Skills Summit 2025” รับทันที SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป ใช้ได้เฉพาะร้าน Coffee Beans by Dao, Bearhouse, Greyhound และคูปองส่วนลดมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 15 มีนาคม 2568 โดยจำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 1,200 สิทธิ์ ตลอดรายการ) และเลือกรับเพิ่ม-ส่วนลด 60 บาท สำหรับบัตรเข้า “Mega HarborLand” สำหรับการซื้อบัตรแบบ 1 Pass เข้าเล่นโซน HarborLand หรือ JumpZ หรือ Inflatable (จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ)-หรือคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับบัตรเข้าชม “DINOLAB BANGKOK 2025 Jurassic Domination” ทุกประเภท (ไม่รวมการซื้อบัตรออนไลน์) และรับของที่ระลึก Dino Push Back Car ฟรี (จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ)-หรือคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับเข้าชม “The Little Prince Universe - An Immersive Journey” เฉพาะบัตร Classic Pass เท่านั้น (จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)พร้อมรับฟรี! คูปองเครื่องเล่นในงาน ICONSIAM Universe of Fun : The Funtastic Universe ที่ River Park ชั้น G (จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 เครื่องเล่น)“ICONSIAM A Universe of Fun : The Funtastic Universe” ผจญภัยท่องจักรวาลสุดหรรษาสำหรับเด็กๆอีกหนึ่งงานใหญ่เอาใจเด็ก ๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันคือ “ICONSIAM A Universe of Fun : The Funtastic Universe” ที่เนรมิตพื้นที่ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ให้เป็นจักรวาลแห่งอนาคตที่จะเสริมประสบการณ์ให้เจ้าตัวเล็กของทุกครอบครัวได้เล่นสนุกควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องดวงดาวและอวกาศ ผ่านการผจญภัยในจักรวาลสุดสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ “SUS MAZE เขาวงกตพิศวง” เกมเขาวงกตที่จะช่วยพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา สร้างทักษะการคิดเชิงตรรกะให้เด็กคิดอย่างมีระเบียบและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ “SIGMA RACING ซิ่งทะลุจักรวาล” กิจกรรมรถแข่งเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะที่สำคัญสำหรับการเติบโต อีกทั้งยังเป็นการฝึกการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาและแขนได้ดี “Lit Step อัลฟ่าเท้าไฟ” กิจกรรมฝึกทักษะการประสานร่างกาย (Body Coordination) ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการประสานงานระหว่างตาและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในการเคลื่อนไหวพร้อมกันโดยสมาชิก ONESIAM สามารถพาบุตรหลานมาสนุกได้ เพียงช้อปที่ไอคอนสยามและไอซีเอส (ไม่รวม Taka Marche, Dear Tummy) ครบ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ พร้อมแสดง ONESIAM SuperApp ก็รับสิทธิ์เข้าเครื่องเล่นทันที 1 คน/สิทธิ์ แลกรับสิทธิ์ได้บริเวณการจัดงานชั้น G ไอคอนสยาม และพิเศษ! สำหรับลูกค้าผู้เข้าร่วมงาน “Alpha Skills Summit 2025” เพียงแสดงบัตรเข้างานพร้อม ONESIAM SupperApp รับคูปองเข้าเล่นเครื่องเล่นที่งาน “ICONSIAM Universe of Fun : The Funtastic Universe” ฟรี จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 เครื่องเล่น / 1 ครั้งในการเล่น โดยแลกรับสิทธิ์ได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ บริเวณหน้า TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม (ฝั่ง Starbucks)นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน “DRIP SPACE ตะลุยอวกาศสุดเท่” ที่รวมเครื่องเล่นแสนสนุกมาให้เด็ก ๆ ได้เพลินกันอย่างเต็มที่ ในราคา 80 บาทต่อเครื่องเล่น (20 นาที/รอบ) หรือบัตรเหมา 4 เครื่องเล่น ราคา 300 บาท และทุกวันเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ยังมีโชว์สุดพิเศษจาก INNER Studio ที่จะเปิดจักรวาลแห่ง Random Dance ให้ทุกคนได้ร่วมออกสเต็ปไปพร้อมกันด้วย น้อง ๆ หนู ๆ มาสนุกได้ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามไม่เพียงแค่นั้น ปลายเดือนมีนาคมเตรียมพบกับงาน “ICONSIAM Summer Kite Playground 2025” มหกรรมว่าวนับพันริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวในประเทศไทย สนุกสนานตื่นตากับสีสันสุดตระการตา สนุกกันทั้งครอบครัว พบกับการแสดงว่าวสวยงามหลากหลายประเภท จากนักบินว่าวมืออาชีพ เลือกซื้อว่าวนานาชนิด หลากรูปแบบ หลายสีสัน และเปิดประสบการณ์การเล่นว่าวริมโค้งน้ำเจ้าพระยาอันงดงาม ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2568 ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยามเพื่อมอบประสบการณ์แห่งความสุขและความสนุกที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มครอบครัวและเด็ก (Family & Kids) ไอคอนสยาม ยังมีนิทรรศการที่จะเปิดโลกแห่งจินตนาการและความตื่นตาตื่นใจให้ทุกคนได้มาสัมผัส กับนิทรรศการระดับโลกที่หมุนเวียนมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง ณ Attraction Hall ชั้น 6 อาทิ"DINOLAB BANGKOK 2025: Jurassic Domination" นิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟสุดอลังการ ที่นำพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ สัมผัสไดโนเสาร์จากโลกล้านปีอย่างใกล้ชิดใจกลางกรุงเทพมหานคร และ"The Little Prince Universe - An Immersive Journey" นิทรรศการครั้งแรกในประเทศไทยของ The Little Prince ที่จะพาทุกท่านออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการ ผ่านประสบการณ์ดิจิทัลอินเตอร์แอคทีฟสุดล้ำนอกจากนี้ น้องๆหนูๆ ยังสามารถสนุกไปกับ MEGA HARBORLAND (เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์) ชั้น 6 สนามเด็กเล่นในร่มขนาดยักษ์ติดอันดับโลก ที่มาพร้อมธีม “Little Thailand” ให้เพลิดเพลินไปกับแลนด์มาร์กสุดฮิตของไทยภายในวันเดียว พร้อมสนุกสุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นไฮไลต์มากมายติดตามความสนุกกับกิจกรรมที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัวเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook: ICONSIAM หรือ โทร. 1338