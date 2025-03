โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปลุกพลังช้อป สนุกตลอดซัมเมอร์ กับแคมเปญ "Robinson Lifestyle Summer Energy 2025" ลดทั้งศูนย์ฯ สูงสุด 70%

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนมาร่วมต้อนรับซัมเมอร์สุดสดใสกับแคมเปญ "Robinson Lifestyle Summer Energy 2025" ที่จะปลุกพลังช้อป พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งความสนุกและความสุขให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสายช้อป สายกิน หรือสายกิจกรรม ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับโปรโมชันสุดพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตลอดช่วงซัมเมอร์นี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 68 - 30 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ พบกับโปรโมชันสุดร้อนแรง ที่มอบความคุ้มค่าและประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ให้ซัมเมอร์นี้เต็มไปด้วยความสนุก ปลุกพลังช้อปไปด้วยกันที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปลุกพลังช้อปทั้งศูนย์ฯ ลดสูงสุด 70% ลุ้นรับคะแนนเดอะวัน รวมกว่า 1,000,000 พอยท์ (รางวัลละ 250,000 คะแนน จำนวน 4 รางวัล) เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาทพิเศษสุด! เอาใจสายอาร์ต รับสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋า Summer Bag ดีไซน์ Limited-Edition ออกแบบโดย 22mm.t หรือ มะเหมี่ยว - ฐิติพร กลิ่นทโชติ ศิลปินนักวาดภาพประกอบระดับโลก ในราคาเพียง 200 บาท (จากปกติ 1,200 บาท) เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 เท่านั้นรับสิทธิ์ VIP Parking นาน 6 เดือน พร้อมรับฟรีคูปอง Welcome Pack เมื่อสะสมยอดช้อปตั้งแต่ 55,000 บาทเป็นต้นไป (รายละเอียดเป็นไปตามแต่ละสาขา และยกเว้นสาขานครศรีธรรมราช)แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และ ttb เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา และใช้คะแนนแลกตามกำหนดพร้อมรับโปรโมชันสุดพิเศษจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการเพิ่มเติม อาทิเช่นอิ่มคุ้มกับ KFC เมื่อซื้อชุดข้าวไก่แซ่บโบว์ล + วิงซ์แซ่บ 2 ชิ้น + เฟรนช์ฟรายส์ (ใหญ่) + เป๊ปซี่รีฟิล ในราคาเพียง 169 บาท (จากราคาปกติ 255 บาท) หรือซื้อชุดไก่ทอด 2 ชิ้น + วิงซ์แซ่บ 2 ชิ้น + เฟรนช์ฟรายส์ (ใหญ่) + เป๊ปซี่รีฟิล รับฟรีไก่ทอด 1 ชิ้น ในราคา 169 บาท (จากราคาปกติ 272 บาท) พิเศษเฉพาะ จันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 68 – 31 มี.ค. 68อิ่มอร่อยไปกับ Mister Donut & Arigato รับฟรีเครื่องดื่มอาริกาโตะ ขนาด 22 oz. 1 แก้ว เมื่อซื้อโดนัท 4 ชิ้น (ชิ้นละ 27.-, 29.-, 31.-) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 68 – 30 เม.ย. 68อร่อยสุดคุ้มที่ Auntie Anne’s เมื่อซื้อ Party Bucket All Menu + Lemonade 22 Oz. เซตราคาพิเศษ 129 บาท (จากราคาปกติ 154 บาท) หรือเมื่อซื้อ Party Bucket All Menu + Dutch Ice 16 Oz. เซตราคาพิเศษ 139 บาท (จากราคาปกติ 164 บาท) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 68 – 30 เม.ย. 68จัดเต็มความอิ่มที่ The Pizza Company รับสิทธิ์แลกซื้อพาสต้าราคาพิเศษ 99 บาท (จากราคาปกติ 129 บาท) เมื่อซื้อพิซซ่า 1 แถม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 68 – 20 เม.ย. 68ฟินไปกับ Swensen’s เมนู มะม่วงอกร่องทองซันเด ราคาพิเศษ 199 บาท (จากราคาปกติ 249 บาท) ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 68 – 12 พ.ค. 68อิ่มอร่อยที่ MK เมื่อสั่งชุด เมษา รวมญาติ รับฟรี! เผือกทอด 2 จาน (4 ชิ้น) จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 68 – 27 เม.ย. 68คุ้มต่อกับ AUTO1 เพียงแสดงใบเสร็จจากร้านค้าใดก็ได้ครบ 500 บาท (สามารถรวมใบเสร็จได้) รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ AUTO1 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 68 – 30 มิ.ย. 68ปิดท้ายไปกับ go! WOW เพียงแสดงใบเสร็จจากร้านค้าใดก็ได้ครบ 500 บาท (สามารถรวมใบเสร็จได้) รับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ go!WOW 350 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68 – 31 ก.ค. 68Fullfill Energy พร้อมงานอีเว้นต์สุดสนุก ปลุกพลังความสุข รับซัมเมอร์ปลุกพลังสร้างสรรค์ Culture Energy สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมประเพณีไทยแบบเก๋ๆ สร้าง Soft Power ให้น่าจดจำ กับกิจกรรม ใส่ชุดไทยเข้าศูนย์ฯ รับฟรี! ไอศกรีมโคน ในวันที่ 13 เม.ย. 68 – 15 เม.ย. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศมา Eat Energy กับโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่ร่วมกับ สเวนเซ่นส์ ท้าชนคนรักมะม่วง มาประลองแข่งกินไอศกรีม “มะม่วงอกร่องทองซันเด อร่อยตรึงใจ” อร่อยดับร้อนรับซัมเมอร์กันได้ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 26 สาขา (ยกเว้นนครศรีธรรมราช)Summer Energy Concert เตรียมสาดความสนุก สุดฟินไปกับคอนเสิร์ตกว่า 20 สาขา พบกับศิลปินกว่า 200 คน ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศเตรียมผจญภัยรับซัมเมอร์ได้ที่งาน Summer Jungle และ Enjoy Zoo กับกองทัพสัตว์นานาชนิด พร้อมร่วมถ่ายภาพกับเหล่าสัตว์แสนน่ารักไม่ว่าจะเป็น นก Owl หรือสิงโตขาวตัวน้อย ได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 6 สาขา ลาดกระบัง ศรีสมาน ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านฉาง และ ชลบุรี (อมตะ)พบกับ Kid’s Market ตลาดนัด...ฟันน้ำนม งานรวมพ่อค้า แม่ค้า ตัวน้อย จากหลากหลายโรงเรียนชั้นนำ กว่า 200 ร้านค้า ได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์กว่า17 สาขา ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคมเดือนมีนาคม สาขาตรัง สกลนคร สุรินทร์ ปราจีนบุรี และเพชรบุรีเดือนเมษายน สาขาลาดกระบัง สมุทรปราการ และสุพรรณบุรีเดือนพฤษภาคม สาขามุกดาหาร ศรีสมาน สระบุรี ราชบุรี แม่สอด ลพบุรี กาญจนบุรี บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ดเสิร์ฟความน่ารักสดใส กับ Kids Summer Fashion Show 2025 งานแฟชั่นรันเวย์คุณหนู อายุ 3 – 12 ปี อวดลุคซัมเมอร์ Summer Energy ภายใต้ธีม “Forest & Ocean” ได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์กว่า 11 สาขาSummer Market ตลาดนัดฤดูร้อน...ที่จะชวนให้คุณมาช้อปแบบเพลินๆ เดินแบบชิลล์ๆ กับหลากหลายสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม และ สินค้าแฟชั่นรับลมร้อน ที่ยกขบวนมาให้ช้อปอย่างจุใจ ได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศปลุกพลังช้อปของคุณ รับความสนุกตลอดซัมเมอร์นี้ไปกับแคมเปญ "Robinson Lifestyle Summer Energy 2025" ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 68 - 30 เม.ย. 68 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)