เชิญชวนโชว์ไอเดียประกวดออกแบบมาสคอต “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบมาสคอต “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โดยมีหัวข้อในการออกแบบภายใต้แนวคิด “Diversity of life, connecting people, water and plants for sustainable living ที่สื่อถึงความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำและพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดทั้งหมดได้ที่ https://qci.qr-code.click/uploads/pdf/1740408002554_67bc84b501517.pdf หรือสนใจสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/xUooBKh6xR1o9aAq6 หรือส่ง Google Drive ลิงค์มาที่ E-mail : Mascotudonhort@gmail.com และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 เมษายน 2568ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสาร “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” ได้ที่Facebook: Udon Thani International Horticultural Expo 2026Tiktok: UITHE2026Youtube: Udon Thani International Horticultural Expo 2026