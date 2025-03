รอกรี๊ด!! เลขายุน "อีจุนฮยอก" ปักหมุดจัดแฟนมีตไทยที่แรก!!

เหล่า CEO คังประเทศไทย อดใจรอกรี๊ดได้เลย!!! เพราะ “คุณเลขายุนอึนโฮ” พ่อหนุ่มไมโครเวฟ อบอุ่นละมุนใจ “อีจุนฮยอก” พระเอกที่กำลังมาแรงสุดๆตอนนี้ จากซีรีส์สุดฮอต “Love Scout” เตรียมบินมาดูแล พร้อมโปรยเสน่ห์เล่นกับหัวใจแฟนๆไทยทัวร์แฟนมีตติ้งครั้งแรก “2025 LEE JUN HYUK [Let Me In]” เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยบอกเลยว่างานนี้ อีจุนฮยอก พร้อมมาเสิร์ฟสุดๆทั้งโชว์พิเศษและเซอร์ไพรส์อีกเพียบแน่นอน!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ ทางโซเชียลมีเดียของผู้จัด LINE UP Entertainment ทั้งทาง facebook : LINE UP Entertainment Co., Ltd. Instagram : lineupent_th X : Line Up Ent. (@LineUpEnt_TH) /