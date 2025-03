บันเทิงรอบโลก "โดจา แคท" ตอกกลับกระแสวิจารณ์โชว์ "เจมส์ บอนด์" ที่ออสการ์ ภูมิใจ และชื่นชมสาว ๆ ทุกคนที่ขึ้นเวทีร่วมกัน

"โดจา แคท" ตอบกลับเสียงวิจารณ์หลังแสดงร่วมกับ "เรย์" และ "ลิซ่า" ในโชว์พิเศษออสการ์เพื่อเป็นเกียรติแก่ James Bond ซึ่งมีเซอร์ไพรส์จาก "มาร์กาเร็ต เควอลลีย์" เธอยอมรับว่าเธอประหม่าและเสียงเพี้ยนใน Diamonds are Forever โดยกล่าวว่า "การร้องเพลงนี้เป็นเรื่องกล้าหาญและน่ากลัวสุดๆ" แม้จะมีเสียงติ แต่เธอภูมิใจที่ได้ท้าทายตัวเอง "ฉันรู้ว่าหลายคนไม่ชอบ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ชอบ และฉันรู้สึกดีที่ได้ทำมัน" เธอขอบคุณโอกาสนี้และชื่นชมเพื่อนร่วมเวที "พวกสาวๆ ทำออกมาได้สุดยอด ทุกคนสวยและเก่งกันมาก""ซาบรินา คาร์เพนเตอร์" เปิดทัวร์ Short n Sweet ที่ยุโรป โดยขึ้นแสดงที่3Arena ในดับลิน บ้านเกิดของอดีตแฟน "แบร์รี คีโอกัน"หลังเลิกรากันเมื่อธันวาคมที่ผ่านมา เธอแสดงเพลงดังอย่าง Espresso, Featherและ Taste แต่ก่อนร้อง Please, Please, Please ซึ่งว่ากันว่าแต่งถึง"คีโอกัน" เธอพูดกระเซ้าว่า "หนุ่มไอริชนี่รับมือยาก"การเลิกราของทั้งคู่เต็มไปด้วยข่าวลือนอกใจเกี่ยวข้องกับ "เบรคกี ฮิลล์"ซึ่ง "คีโอกัน" ปฏิเสธโดยบอกว่าเขาปิดโซเชียลเพราะไม่ต้องการให้อะไรมารบกวนครอบครัวและงาน"ซูฉี" กลับมาสู่วงการละครไต้หวันหลังห่างหายไปตั้งแต่ Duke of Mount Deer2000 โดยร่วมแสดงกับ "แองเจลิกา ลี" และ "อลิสซา เจีย" ใน The Resurrectedละครแนวระทึกขวัญลึกลับเกี่ยวกับแม่สองคนที่พยายามคืนชีพหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นเพื่อล้างแค้นให้ลูกสาวที่ถูกลักพาตัว"ซูฉี" รับบทแม่ที่ต้องดิ้นรนกับศีลธรรม ขณะที่ "แองเจลิกา"รับบทแม่อีกคนที่เจ็บปวด ส่วน "อลิสซา" เป็นทนายความพล็อตที่เข้มข้นและการรวมตัวของสามนักแสดงหญิงระดับแถวหน้าทำให้ซีรีส์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก"ไดแอน วอร์เรน" พลาดรางวัลออสการ์เป็นครั้งที่ 16 ติดต่อกัน หลังเพลงThe Journey จาก Six Triple Eight พ่ายให้กับ El Mal จาก Emilia Perezเธอพูดติดตลกว่า "ฉันเสมอต้นเสมอปลายสุดๆ"ตั้งแต่ได้รับการเสนอชื่อครั้งแรกในปี 1987เธอสร้างสรรค์เพลงให้ภาพยนตร์ดังมากมาย แม้จะยังไม่เคยได้ออสการ์แต่ได้รับการยกย่องด้วยรางวัลแกรมมี่, เอ็มมี่, ลูกโลกทองคำและออสการ์กิตติมศักดิ์ เธอเผยว่าภูมิใจกับ The Journey มากที่สุดและมองว่าการเข้าชิงเป็นเกียรติยิ่งใหญ่ "พวกเขาเลือกมาแค่ห้าเพลงและเป็นการเลือกโดยคนในวงการที่ดีที่สุด"