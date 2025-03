ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมส่งต่อความห่วงใย จัดกิจกรรม DIY หมวกสวยด้วยใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง

ร่วมกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาตามอัตลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งต่อความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก “ภายใต้แนวคิด Hats With Heart : หมวกสวยด้วยใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง” กิจกรรม DIY ตกแต่งหมวกไหมพรมเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คุณนภสร เจริญผล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเปิดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาตามอัตลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งต่อความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก “ภายใต้แนวคิด Hats With Heart : หมวกสวยด้วยใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง” โดยมี คุณณัฐวีณา ประสาธน์วนิช อาสาสมัครจากPlacebo Club การฟื้นฟูมะเร็งและจิตวิญญาณด้วยดนตรีบำบัด ที่มารับหน้าที่วิทยากรรับเชิญในการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง“กำลังใจจากผู้ป่วยมะเร็งสู่จิตอาสา” จากนั้นทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังคนละไม้คนละมือในการ DIY ตกแต่งหมวกสวย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาทางเคมีบำบัด นำไปสวมใส่เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจและยังเป็นการเติมกำลังใจให้กันเนื่องในเดือนแห่งความรัก และเนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “สำหรับกิจกรรม Hats With Heart : หมวกสวยด้วยใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาที่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มาร่วมส่งต่อกำลังใจผ่านการ DIY หมวกให้กับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อส่งเสริมรูปลักษณ์ให้ผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาตัวแล้วผมหลุดร่วงไปให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นมั่นใจขึ้น ซึ่งนักศึกษาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ต่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่อยากจะร่วมแบ่งปันน้ำใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งด้วยใจจริง ซึ่งหลังจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งอื่นๆ อีกอย่างต่อเนื่อง”และเมื่อหมวกใบสวยได้ถูก DIY ด้วยความตั้งใจเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทำการรับมอบเพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาตามอัตลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งต่อความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก “ภายใต้แนวคิด Hats With Heart : หมวกสวยด้วยใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง” ที่อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง