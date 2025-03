‘จุง อาเชน’ หล่อมาก! ร่วมงานเปิดตัว BULOVA นาฬิกาแบรนด์ดังจากอเมริกา

​ใช้คำว่าหล่อได้เปลืองมาก สำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อ ความสามารถแน่น ‘จุง อาเชน’ ที่ล่าสุดมางานเปิดตัว BULOVA (บูโลว่า) แบรนด์นาฬิกาสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำสูง โดยคลาดเคลื่อนเพียง 10 วินาที ต่อปี ภายใต้การนำเข้า และจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดย บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยหนุ่มจุงมาในลุคคุณชายสุดหล่อ พร้อมอวดโฉม นาฬิกา Super Seville Precisionist สายสีทองสุดหรู แมตช์กับสูทดำได้อย่างลงตัวสุด ๆ​หนุ่มจุง เผยว่า ซีรีส์เรื่อง The Heart Killers เพิ่งจบไป ตอนนี้ก็ปล่อยผลงานซิงเกิล “แรงอีกนิด (SADISTIC)” ซึ่งเป็นโปรเจกต์ JASP.ER กระแสตอบรับดีมาก ๆ อยากฝากแฟน ๆ ติดตามผลงานซีรีส์ใหม่ Dare you to death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย, คอนเสิร์ต Love Out Loud Fan Fest 2025: LOVEMOSPHERE และทัวร์ต่างประเทศ Heart Killer Fan Meeting​เมื่อถามถึงสไตล์การแต่งตัวกับการเลือกนาฬิกา หนุ่มจุง บอกว่า วัสดุ ความทนทาน และดีไซน์เป็นปัจจัยหลัก ๆ ในการเลือกนาฬิกา ซึ่งเป็นมากกว่าเครื่องบอกเวลา แต่เป็นไอเทมที่ช่วยเสริมบุคลิก เเละความมั่นใจครับ อีกทั้งบ่งบอกตัวตนได้เป็นอย่างดี อย่างเรือนที่ผมใส่งานนี้ คือ Super Seville Precisionist ด้วยดีไซน์ตัวเรือนทรงเหลี่ยมมีความวินเทจเรียบหรู สายสเตนเลสสีทอง ก็สามารถแมตช์ได้ทั้งลุคแคชชวลและลุคทางการ ใส่ไปทำงานก็ดูภูมิฐาน หรือใส่ไปเที่ยวก็ยังให้ลุคที่ดูมีสไตล์ครับพบกับนาฬิกา BULOVA ได้ที่ แผนกนาฬิกาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล วิลเลจแบงคอก ลักชูรี เอาท์เล็ต และอัปเดตแฟชั่นนาฬิกาจาก BULOVA ได้ที่ Facebook: BULOVA Thailand#BULOVAThailand#BULOVASuperSeville#LDIThailand