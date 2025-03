BOYdPOD ฉลองการเปิดตัว “BOYdPOD//OST.SIDE A” ปล่อย Double Singles “Summer” และ “รอ” พร้อมกัน!

BOYdPOD กลับมาสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีอีกครั้ง! เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวอัลบั้ม “BOYDPOD//OST.SIDE A” บอยและป๊อดได้ตัดสินใจปล่อย Double Singles 2 เพลงรวด ได้แก่ “Summer” และ “รอ” ให้แฟนเพลงได้ฟังพร้อมกัน..“Summer” บทเพลงแห่งรักครั้งแรกและวันวานที่ไม่มีวันลืม คือเพลงที่ถ่ายทอดความทรงจำอันงดงามของรักแรกในช่วงวัยรุ่น เต็มไปด้วยความรู้สึกสดชื่น ตื่นเต้น และหวามไหว เป็นเรื่องราวของความรักที่เบ่งบานในภาคฤดูร้อน ช่วงเวลาที่นอกจากจะได้พบเจอกับเพื่อนจากโรงเรียนเดิม ยังได้เปิดโลกพบเจอกับมิตรภาพใหม่ ๆ จากโรงเรียนอื่นอีกด้วย แม้ความรักฤดูร้อนเหล่านั้นมักเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ และจบลงอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับบางคนแล้ว ความรู้สึกนั้นอาจกลายเป็นความทรงจำที่เปล่งประกายในหัวใจไปตลอดชีวิตในพาร์ทดนตรี BoydPod นำเสนอซาวด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงปลายยุค ‘60s – ต้นยุค ‘70s ที่แม้จะฟังดูเรียบง่าย แต่ยังมีกลิ่นอายของการทดลองตามแบบฉบับของยุคนั้น อีกหนึ่งจุดเด่นของเพลงนี้คือช่วงท้ายที่สร้างบรรยากาศเหมือนช่วงเวลาแห่งการก้าวผ่านจากวัยเด็กสู่การเป็นวัยรุ่น ที่ทั้งยิ่งใหญ่และงดงาม ซึ่งในเพลง summer นี้ยังมี Music Video ที่กำกับและสร้างโดย ชัชวาล วิศวบำรุงชัย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่โลกของความเป็นวัยรุ่นของคุณอย่างที่หัวใจของคุณจะได้กับมาตึ๊กตั๊กอีกแน่นอน“รอ” บทเพลงแห่งความรู้สึกที่ไม่เคยถูกบอกเล่า เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ย้อนเวลากลับไปสู่ความรู้สึกแห่งวัยเยาว์ และเรียกได้ว่านี่คือเพลงของ บอยและป๊อด ก่อนจะกลายมาเป็น BOYdPODอย่างเต็มตัวในปี 2007 เพลงนี้สะท้อนความรู้สึกของหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่แอบหลงรักเพื่อนสนิทในชั้นเรียนมาหลายปี แต่ไม่เคยกล้าเปิดเผยความในใจ เพราะกลัวจะสูญเสียความเป็นเพื่อน จนวันเวลาผ่านไป ทั้งสองเรียนจบมัธยมและแยกย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัย เขายังคงเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อรู้ข่าวว่าเธอมีแฟนแล้ว ความรู้สึกทั้งหมดจึงพรั่งพรูออกมาในบทเพลงแห่งการรอคอยนี้ พร้อมคำสัญญาในใจว่า หากวันหนึ่งมีโอกาสได้พบกันอีก และหากเธอยังโสดอยู่ เขาจะรวบรวมความกล้าทั้งหมดเพื่อบอกความในใจให้เธอได้รับรู้ และในพาร์ทดนตรี BOYdPODเลือกใช้ อะคูสติกกีตาร์ เปิดเพลง ก่อนจะพาผู้ฟังเข้าสู่ความพลุ่งพล่านของ ซาวด์อัลเทอร์เนทีฟยุคต้น ‘90s ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเติบโตมา นอกจากนี้ยังได้ เมธี น้อยจินดา จากวง Modern Dog มาร่วมโซโลกีตาร์ ทำให้เพลงนี้มีกลิ่นอายของยุค 90 อย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้ทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ ราวกับได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลานั้นอีกครั้งDouble Single – วัฒนธรรมที่ย้อนกลับมาอีกครั้ง แนวคิด Double Single หรือการปล่อยซิงเกิลสองเพลงพร้อมกัน เคยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในอดีต โดยเฉพาะในยุคแผ่นเสียง 45 RPM และยุค CD Single ในอดีต ค่ายเพลงมักเลือกใช้ Double A-Side Single ซึ่งเป็นแผ่นเสียงที่มีเพลงเด่นทั้งสองด้าน เช่น “Strawberry Fields Forever” / “Penny Lane” ของ The Beatles หรือ “We Will Rock You” / “We Are The Champions” ของ Queen โดยไม่มีเพลงหลักหรือเพลงรอง แต่ให้แฟนเพลงตัดสินใจว่าเพลงไหนจะได้รับความนิยมมากกว่า วัฒนธรรมนี้ยังคงมีให้เห็นในยุคต่อมา โดยศิลปินบางรายเลือกปล่อย Double Singles ในรูปแบบดิจิทัล เช่น Drake ที่ปล่อย “God’s Plan” และ “Diplomatic Immunity” พร้อมกัน หรือ Adele ที่เคยปล่อย “Hello” และ “When We Were Young” ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันการกลับมาของแนวคิด Double Single ของ BOYdPOD ครั้งนี้ ถือเป็นการให้แฟนเพลงได้สัมผัสอารมณ์และเรื่องราวที่แตกต่างกันในสองช่วงชีวิต จากรักครั้งแรกที่แสนสดใสใน “Summer” สู่ความรักที่ไม่เคยถูกเอื้อนเอ่ยใน “รอ” ทั้ง 2 บทเพลงพร้อมให้ทุกคนฟังแล้ววันนี้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง! และสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง https://youtu.be/3_a6PRVtQ8Q