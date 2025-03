HACK BEAUTY LAB  จัดงาน "HACK Your LOOK Unlock Your BEAUTY" ปลดล็อกทุกสไตล์ ด้วยความมั่นใจในแบบคุณ

“บอล ศรัณยวัศน์ พัฒนกุลวาณิช” CEO บริษัท แฮค แล็บจำกัด กล่าวถึงการจัดงาน ในครั้งนี้ว่า "HACK BEAUTY LABเกิดจากความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนได้เข้าถึง เวชสำอางคุณภาพระดับโลกและได้รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลเพื่อให้ทุกคนดูดีในแบบของตัวเอง ผมเชื่อว่าความงามไม่ได้มีเพียงหนึ่งมาตรฐานแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองได้ เราอยากให้ทุกคนสามารถปลดล็อกความงามในแบบของตัวเองได้อย่างมั่นใจ ผ่านการดูแลผิวที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ผมและทีมงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมารวมไว้ที่นี่ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการดูแลผิวที่มีคุณภาพและตรงจุดที่สุด นอกจากนี้ HACK BEAUTY LAB ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวผ่านคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญ เราอยากให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางของการดูแลผิวพรรณที่ตอบโจทย์ทุกปัญหา อย่างแท้จริง และหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา"โดย HACK BEAUTY LAB ได้นำ 4 แบรนด์เวชสำอาง(Cosmeceuticals) คุณภาพระดับโลก มาตอบโจทย์ผู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ BARULAB,ISDIN, CURECODE และ Dr.Different ซึ่งในงานนี้ไฮไลท์ที่ผลิตภัณฑ์ BARULAB นวัตกรรมมาส์กชีทจากเกาหลี No.1 ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวสำหรับคนมีเวลาน้อย แต่อยากหน้าใส ฉ่ำ เด้งผิวใสปัง! อย่าง STEAMSHEET™ FACIAL MASK มาส์กอบไอน้ำ 2 ขั้นตอน เพื่อผิวกระจ่างใสดุจทำสปาคลินิก, BLACK CLAY MASK มาส์กโคลนพรีเมี่ยม ช่วยลดสิว ผิวกระจ่างใส, Hydroasis™ BLUE AQUA MASK เติมน้ำให้ผิว ดูฉ่ำโกลว์ทันที, GREENTEA MELTING PAD แพดยักษ์ชาเขียว ช่วยล้างรูขุมขนอย่างล้ำลึก, VEGAN MASK (10 สูตร) ฟื้นฟูผิวระดับลึกรีเซ็ตผิวใหม่ให้แข็งแรงนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ ให้ได้บอกรักผิวกันแบบคุ้มเกินคุ้ม BARULAB ซื้อ 1 แถม 1 ISDIN, CURECODE, Dr.Different ลดราคาพิเศษ สูงสุด 35% ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2568ภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าคนดังในวงการบันเทิงและนางงาม ได้แก่ แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอนนา เสืองามเอี่ยม, จีน่า วิรายา ภัทรโชคชัย และ กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์ มาร่วมแชร์เคล็ดลับความสวยมั่นใจ และร่วมกิจกรรมความสนุกมากมายโดยเริ่มต้นที่ เปิดตัวพรมแดงสุดอลังการกับ แอนโทเนีย โพซิ้วและ แอนนา เสืองามเอี่ยม สัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อ “Unlock Your Beauty” และ Hack Secret “Be Beautiful Be You” กับ แอนโทเนีย, แอนนา และ Surprise Guest กันเนอร์ และ จีน่า ที่มาแชร์เคล็ดลับ การดูแลผิวให้สวยใสแบบดารา อีกทั้งปลดล็อกความมั่นใจของผู้ร่วมกิจกรรม ผ่านการเดินพรมแดงในธีม “My Favorite Hack Your Look” พร้อมร่วมสนุก และลุ้นรับผลิตภัณฑ์สุดพิเศษจาก BARULAB ผ่านกิจกรรม BARULAB Challenge และ Meet & Greet Special Moment ถ่ายภาพและรับของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดี จากกิจกรรมออนไลน์ กับ 4 เซเลบคนดังแบบฟิน ๆ“แอนโทเนีย โพซิ้ว” กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้มาร่วมงาน HACK Your LOOK Unlock Your BEAUTY ในวันนี้ เพราะเชื่อว่า ความสวยไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียว แต่เป็นเรื่องของความมั่นใจและการดูแลตัวเอง ให้ดีที่สุด BARULAB เป็นแบรนด์ที่แอนเลือกใช้และมั่นใจว่า เหมาะกับทุกสภาพผิว ใครที่อยากเริ่มต้น ดูแลผิวอย่างถูกต้อง ลองเปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นแน่นอน”ติดตามกิจกรรมดี ๆ และ Promotion ต่าง ๆ ได้ ที่ Facebook Fan Page: HACK BEAUTY LAB หรือตรวจผิวหน้าและรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ HACK BEAUTY LAB ชั้น 5 เซ็นทรัลพระราม 9 (ฝั่งโรบินสัน)