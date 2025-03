โอกาสการลงทุนสุดพิเศษในตลาดการท่องเที่ยว ท่าจอดเรือที่กำลังเติบโตของภูเก็ต

โอกาสลงทุนครั้งหนึ่งในชีวิต กับพื้นที่ขนาด 130,000 ตร.ม. ในทำเลศักยภาพ พร้อมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้างครบถ้วนเจ้าของ The Slate Phuket กำลังมองหานักลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการท่าจอดเรือ (Marina) ระดับโลก บริเวณ อ่าวสะปำ ทางชายฝั่งตะวันออกของภูเก็ต โครงการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า และสถานที่พักผ่อน โดยที่ดินแปลงนี้มาพร้อมกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจใช้เวลานานถึง 5 ปี การที่ทุกอย่างได้รับอนุมัติแล้ว หมายความว่าโครงการพร้อมดำเนินการได้ทันที ช่วยให้นักลงทุนสามารถมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนได้เร็วขึ้นโครงการนี้เป็นของตระกูล ณ ระนอง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตมายาวนาน โดยเปิดขายในช่วงเวลาที่ รัฐบาลไทยกำลังให้ความสำคัญกับโครงการท่าจอดเรือและท่าเรือสำราญ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีใบอนุญาตประกอบกิจการทางทะเล (Marine Operating License) พร้อมแล้ว ซึ่งรับรองว่าการพัฒนาทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกายแก้ว ณ ระนอง กล่าวว่า “การท่องเที่ยวทางทะเลของภูเก็ตเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้เสนอพื้นที่นี้สำหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมท่าจอดเรือที่กำลังขยายตัว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งใหม่ในการสำรวจเกาะและสถานที่ท่องเที่ยวรอบภูเก็ต”ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ต ครอบครัวณ ระนอง ให้ความสำคัญกับการหาพันธมิตรที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาโครงการนี้อย่างยั่งยืน นักลงทุนที่ร่วมมือกับตระกูล ณ ระนองจะได้รับโอกาสเข้าถึงเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจการบริการและอสังหาริมทรัพย์ประกายแก้ว ยังกล่าวว่า “เรามีความยืดหยุ่นในการเปิดให้นักลงทุนเข้าร่วมพัฒนาโครงการผ่านการเช่าระยะยาว หรือขายให้กับผู้ที่สนใจจริง ๆ” ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนจากไทยและยุโรปแสดงความสนใจแล้วภูเก็ต: ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของเอเชียนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ภูเก็ตกำลังกลายเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวทางเรือของเอเชีย และเรายินดีสนับสนุนการพัฒนาท่าจอดเรือแห่งนี้ เพราะไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูเก็ตอย่างมหาศาล”พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น อ่าวพังงา ซึ่งปรากฏในภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ เรื่อง The Man with the Golden Gun พ่อของประกายแก้ว วิชิต ณ ระนอง มีบทบาทสำคัญในการนำกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้มาสู่ภูเก็ตในช่วงปี 1970 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลของภูเก็ต การขายที่ดินแปลงนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินทางที่ครบรอบของครอบครัว ณ ระนองภูเก็ตมีเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง และกัวลาลัมเปอร์ ทำให้เป็นแหล่งลงทุนยอดนิยมสำหรับนักลงทุนชาวเอเชีย โดยเฉพาะจาก รัสเซีย จีน และอินเดีย ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยกำลังเติบโตภูเก็ตได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไข่มุกแห่งอันดามัน" มีการท่องเที่ยวทางทะเลที่สามารถทำได้ตลอดทั้งปี รวมถึงอุตสาหกรรมเรือยอชต์ การดำน้ำลึก และดำน้ำตื้นที่คึกคัก ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปี นักลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง เนื่องจากภูเก็ตเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลก โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในปี 2030 การพัฒนาท่าจอดเรือแห่งนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น เนื่องจากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และเจ้าของเมกะยอชต์จากทั่วโลกคุณสมบัติเด่นของโครงการนี้• ทำเลติดริมน้ำ: ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต เพียง 20-30 นาที ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำและโรงพยาบาลนานาชาติ ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียม• รองรับเมกะยอชต์: รองรับเรือยอชต์ขนาด สูงสุด 50 เมตร ในเขตมารีน่า และมีที่จอดเพิ่มเติมสำหรับเรือขนาด 50-80 เมตร รวมถึงพื้นที่จอดเรือ 50-60 ลำ สำหรับทั้งลูกค้าส่วนตัวและเชิงพาณิชย์• ที่ดินขนาดใหญ่: มีพื้นที่ 60,800 ตร.ม. สำหรับการพัฒนามารีน่า พร้อมที่ดินเพิ่มเติม 69,208 ตร.ม. สำหรับอู่ต่อเรือ คลับเฮาส์สุดหรู หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าของเรือ• โอกาสขยายเพิ่มเติม: มีที่ดินอีก 78,908 ตร.ม. สำหรับการพัฒนาที่พักริมน้ำระดับลักชัวรี พร้อมวิวอ่าวสะปำและทะเลอันดามันนักลงทุนสามารถเลือกพัฒนาโครงการในลักษณะ "เฟสต่อเฟส" ได้ตามความต้องการภูเก็ต: โอกาสทองแห่งการลงทุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตกำลังเฟื่องฟู โดยได้รับแรงหนุนจากการเป็นจุดหมายปลายทางระดับลักชัวรีสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนัก โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเกาะ ประกอบกับความงดงามของธรรมชาติ ทำให้ภูเก็ตกลายเป็น ศูนย์กลางการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริการ และอุตสาหกรรมเรือยอชต์ โครงการท่าจอดเรือแห่งนี้จึงถือเป็นโอกาสหายากในการสร้างรากฐานการลงทุนในหนึ่งในตลาดที่มีพลวัตที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การท่องเที่ยวเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจภูเก็ตมาโดยตลอด โดยในปี 2024 เกาะแห่งนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง 10 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการที่พักระดับลักชัวรี สิ่งอำนวยความสะดวกไลฟ์สไตล์ และท่าจอดเรือรองรับเรือยอชต์เพิ่มสูงขึ้น แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคาดว่าจะดำเนินต่อไป เนื่องจากภูเก็ตยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกราคาที่ดินในภูเก็ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่พักอาศัยระดับพรีเมียมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8 – 12% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างดีของเกาะ ไม่ว่าจะเป็น สนามบินนานาชาติ โรงพยาบาลระดับโลก และระบบถนนคุณภาพสูง ทำให้โครงการนี้ได้รับประโยชน์จากความสะดวกในการเข้าถึงการเชื่อมต่อที่ดีเยี่ยม และการมองเห็นที่โดดเด่นในตลาดด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีที่มีเอกลักษณ์ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของท่าจอดเรือกำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนต่างตระหนักถึงคุณค่าในระยะยาวของโครงการประเภทนี้ ทำให้ท่าจอดเรือกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงในตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ pr@Theslatephuket.com