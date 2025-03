ไอคอนคราฟต์ จัดแคมเปญ “POTTERY CRAFT - THE ART OF CERAMIC” พร้อมให้คนรักเครื่องปั้นและงานคราฟต์เลือกชมเลือกซื้อผลงานสุดสร้างสรรค์

พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทย จัดแคมเปญพิเศษนำคอลเลกชันล่าสุดจาก 6 แบรนด์เซรามิกชั้นนำของไทย มาให้ผู้ที่หลงใหลในศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกได้สัมผัสเสน่ห์ความงามของงานหัตถศิลป์จากศิลปินและช่างฝีมือไทย ที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์และผสานความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เปิดให้ทุกคนได้ชมและเลือกช้อป ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2568ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทลโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า“ด้วยปณิธานของไอคอนคราฟต์ที่มุ่งจะผลักดัน Local Heroes สู่ Global Heroes ให้มากที่สุด เราจึงส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยร่วมสมัยที่ตั้งใจนำภูมิปัญญาทางงานช่างมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตศิลป์รูปแบบใหม่และน่าสนใจ ให้ถูกนำเสนอสู่สายตาชาวโลก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโครงการยกระดับช่างฝีมือ การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน ตลอดจนร่วมจัดอีเว้นต์นำเสนอผลงานในแคมเปญต่าง ๆ ซึ่งงาน POTTERY CRAFT - THE ART OF CERAMIC ครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในแคมเปญที่เชิดชูศิลปินช่างฝีมือไทยที่เป็น Local Heroes ในด้านเครื่องปั้นและเซรามิก เพราะทุกแบรนด์ที่เข้าร่วมแคมเปญล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์คราฟต์ไทยที่มีเอกลักษณ์ สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ เติมความทันสมัยลงไปในงานหัตถศิลป์ไทยได้อย่างน่าสนใจ ทั้งในแง่ของการออกแบบ ฟังก์ชันการใช้งาน และกระบวนการผลิต ควรค่าแก่การสนับสนุนและผลักดันให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของตลาดและกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น”งานนี้พบกับ 6 แบรนด์เซรามิกชั้นนำของไทยที่นำเสนอคอลเลกชันสุดสร้างสรรค์ เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสื่อถึงอัตลักษณ์ไทยในรูปแบบที่ทันสมัย พร้อมเผยเบื้องหลังผลงานให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ถึงกระบวนการรังสรรค์แต่ละชิ้นงานอย่างเจาะลึกทุกรายละเอียดเริ่มจากแบรนด์ “ANOTHER CUP” โดย วิทวัส ปิยะชัยวุฒิ ที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบ พอร์ซเลนสีขาว-น้ำเงิน โดยผสมผสานเทคนิคการขูดพื้นผิวด้วยมือแบบชิ้นต่อชิ้น เพื่อสร้างลวดลายที่เกิดจากการตกกระทบของแสงและเงา เข้ากับการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ให้มีความโค้งเว้า เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสเสน่ห์ของพื้นผิวที่ได้จากการขูด นำเสนอคอลเลกชันพิเศษ “Blue & White Porcelain” ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำมาร่วมแคมเปญ “POTTERY CRAFT - THE ART OF CERAMIC” โดยเฉพาะ เป็นการนำแรงบันดาลใจจากเครื่องลายครามมาเล่าใหม่ โดยใช้ดินสองสีคือดินสีขาว และดินสีนำเงินโคบอลมาผสมรวมกันและใช้เทคนิคการขูดสร้างลวดลายเหมือนเครื่องลายคราม จนได้เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สามารถใช้งานได้จริงตามด้วย “GUI.DEKK” ของ กรวิชญ์ กาญจนคูหา ศิลปินนักวาดภาพประกอบและช่างปั้นเซรามิกอิสระที่เริ่มต้นจากงานวาดดิจิทัล ก่อนพัฒนาคาแรกเตอร์จากจินตนาการมาเป็นงานประติมากรรมเซรามิก ที่มีเอกลักษณ์ในรูปทรงซึ่งนำลายไทยมาลดทอนรายละเอียดให้น่าสนใจ และใช้เทคนิคการเคลือบสีเพื่อให้เกิดการทับซ้อนจนได้พื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป โดยครั้งนี้ทางแบรนด์มาพร้อมคอลเลกชัน “Heavy Jack Collection” ที่จะพาทุกคนไปผจญภัยในโลกของม้านิลมังกร สัตว์ในวรรณคดีไทย ลูกผสมระหว่างม้าและมังกร ซึ่งศิลปินเริ่มทำตั้งแต่ปี 2022 เป็นงานเซรามิกที่ปั้นขึ้นรูปด้วยมือและผ่านกระบวนการทดลองสีเคลือบถึง 1 ปี กว่าจะได้ผลงานที่น่าประทับใจเป็น Heavy Jack ที่มีชีวิตชีวาน่าสะสมจำนวน 100 ตัว ความพิเศษคือทุกตัวทำออกมาเพียงแบบละ 1 ชิ้น และนำมาโชว์พร้อมจำหน่ายในงานนี้เพียง 40 ตัวเท่านั้นด้านแบรนด์ “LAMUNLAMAI. CRAFTSTUDIO” แบรนด์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของแต่งบ้านเซรามิกของ ณพกมล อัครพงศ์ไพศาล และ นล เนตรพรหม ที่ครองใจคนรักงานคราฟต์มายาวนานกว่าสิบปี ด้วยจุดเด่นไอเท็มที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่คำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งาน ความเชี่ยวชาญในการทำสีเคลือบจากแร่ธาตุธรรมชาติ และสร้างลวดลายบนพื้นผิวสัมผัสต่างๆ เพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เข้ากันกับแต่ละคอลเลกชัน นำผลงานที่พัฒนาขึ้นจากคอลเลกชัน “Petals and Flora Collection 2024” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายธรรมชาติ สีลัน และรูปทรงของพรรณไม้ต่าง ๆ มาอวดโฉมผ่านจาน ชาม ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และของประดับตกแต่งบ้านน่าใช้ โดยทุกชิ้นสร้างสรรค์ขึ้นด้วยงานปั้นเซรามิกที่ละเอียดอ่อน สะท้อนความอ่อนโยนและแข็งแกร่งของธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง“LIVELY WARE” ที่เด่นเรื่องงานเซรามิกลายครามวาดมือแบบโบราณ ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการนำลวดลายร่วมสมัยมาเสนอความงามแบบไทยให้คนรักงานคราฟต์ได้สัมผัสเสน่ห์อันเหนือกาลเวลาของเครื่องปั้นดินเผาสีขาว-น้ำเงินทรงคุณค่าในแบบ Timeless Blue & White Elegance ครั้งนี้สองศิลปินเจ้าของแบรนด์ กิตติ์ กัลยาณพงศ์ และ ณปภัช เศรษฐาวงศ์ นำเสนอผลงานเซรามิกแนวใหม่ที่ไม่จำกัดเพียงสีขาวน้ำเงิน โดยนำผลงานเดิมที่เคยทำในรูปแบบลายครามมาเพิ่มเติมสีสันให้ดึงดูดใจยิ่งขึ้น ขับเน้นให้เรื่องราวความเชื่อและวัฒนธรรมไทยที่นำเสนอผ่านลวดลายบนชิ้นงานดูมีพลังและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีชิ้นเด่นเป็นลำโพงโหลหมุนรูปผีกระสือ รวมถึงพระพิฆเนศที่สร้างสรรค์เป็นงานสีครั้งแรกของแบรนด์เช่นกันสำหรับแบรนด์ “MORIMORI STUDIO” แบรนด์เซรามิกที่ใช้เทคนิค Rolling Slip สร้างลวดลายแทนการเพ้นต์ โดยทดลองเนื้อสีมามากกว่า 200 สีเพื่อให้ได้เฉดและโทนสีที่ลงตัวกับแรงบันดาลใจซึ่งได้จากธรรมชาติและเส้นขอบฟ้า มาในคอลเลกชัน “สีสันแห่งศรัทธา Colors of Faith” โดย อรฉัตร สุหร่าย ศิลปินเจ้าของแบรนด์เผยว่าเป็นคอลเลกชันที่สะท้อนสีสันของวัดไทยในภาคต่าง ๆ อาทิ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ตัวแทนวัดในภาคเหนือที่สื่อผ่านสีขาว ฟ้า เทา วัดโพธิ์ ในกรุงเทพฯ ตัวแทนวัดภาคกลาง เน้นโทนสีเขียวอ่อนพาสเทล และภาคอีสานใช้สีโทนน้ำเงินตัดกับเหลืองที่ได้ไอเดียจากฮูบแต้มของวัดพระธาตุประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม ส่วนส่วนภาคใต้ใช้สีของจีวรพระและสีของวิวภูเขาในภาคใต้มาออกแบบสุดท้ายแบรนด์ “T_HANDCRAFTT” งานเซรามิกที่มีจุดเด่นตรงหูจับของ ภานุวัฒน์ บุญทนาวงศ์ ซึ่งแต่ละชิ้นงานมีความฟรีฟอร์มไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียว และเน้นใช้สีสันที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายทุกเพศทุกวัย มาในคอลเลกชันใหม่ล่าสุด “The Spirit of Thai Roosters” สะท้อนเอกลักษณ์ “ตุ๊กตาไก่แก้บน” สัญลักษณ์ของความโชคดีและรุ่งเรือง ที่นำมาประยุกต์เข้ากับคาแรกเตอร์และคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ โดยถ่ายทอดผ่านงานฝีมือที่ประณีตและมีเสน่ห์แบบร่วมสมัยสัมผัสเสน่ห์แห่งเครื่องปั้นช่างฝีมือไทย สำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ ซื้อสินค้าภายในร้านไอคอนคราฟต์ ไอคอนสยาม ครบ 3,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับแก้วจากแบรนด์ เชียงใหม่ศิลาดล จำนวน 1 ใบ มูลค่า 490 บาท ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2568คนรักเครื่องปั้นและเซรามิกพลาดไม่ได้ มาร่วมสัมผัสความงามของศิลปะเซรามิกไทย พร้อมเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังของแต่ละชิ้นงานไปด้วยกัน ในแคมเปญ “POTTERY CRAFT - THE ART OF CERAMIC” ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONCRAFT