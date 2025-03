ดราม่าประจำ Oscars : ช่วง “In Memoriam-รำลึกผู้จากไป” ลืมชื่อคนดังหลายราย

อย่างไรก็ตาม แฟน ๆ กลับพบว่า มีบุคคลสำคัญหลายคนที่ถูกละเลยจากช่วงดังกล่าว รวมถึง มิเชลล์ แทร็กเทนเบิร์ก และ โทนี่ ท็อดด์ ซึ่งนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดียแฟน ๆ สังเกตว่าชื่อของ มิเชลล์ แทร็กเทนเบิร์ก ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะอายุเพียง 39 ปี ไม่ปรากฏอยู่ในช่วง In Memoriam ทั้งที่เธอเคยแสดงในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Harriet the Spy (1996), Ice Princess (2005) และ 17 Again (2009)ผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างแสดงความไม่พอใจ โดยหนึ่งในโพสต์จาก X (Twitter) ระบุว่า “ไม่มีแม้แต่ชื่อของมิเชลล์ แทร็กเทนเบิร์กใน In Memoriam ของ #Oscars? นี่มันบ้าชัด ๆ”ด้าน โทนี่ ท็อดด์ ดาราดังจาก Candyman และ Final Destination ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ก็ถูกละเลยจากการรำลึกในปีนี้เช่นกัน "ทั้ง BAFTA และ The Academy ต่างเมินโทนี่ ท็อดด์จาก In Memoriam นี่มันรับไม่ได้เลย" - ผู้ใช้ @rxbeccajohnson โพสต์บน Xมีการคาดเดาว่า การเสียชีวิตของแทร็กเทนเบิร์กอาจเกิดขึ้นกระชั้นชิดเกินไป จนทำให้ทีมงานออสการ์ไม่สามารถเพิ่มชื่อเธอลงไปได้ทันเวลาอย่างไรก็ตาม ความคาดเดานี้ถูกตั้งคำถาม เนื่องจาก ยีน แฮคแมน ดาราผู้ชนะรางวัลออสการ์ ซึ่งเสียชีวิตพร้อมภรรยาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ กลับได้รับการรำลึกถึงอย่างสมเกียรติ พร้อมคำไว้อาลัยพิเศษจากมอร์แกน ฟรีแมนขณะที่ เดวิด ลินช์ ผู้กำกับระดับตำนาน ที่ได้รับการรำลึกถึงในช่วงท้ายของ In Memoriam แต่แฟน ๆ มองว่า การให้เวลาเพียง 4 วินาที ถือว่าไม่เหมาะสม เมื่อเทียบกับอิทธิพลของเขาในวงการภาพยนตร์"ผมไม่อยากจะเชื่อว่า เดวิด ลินช์ ได้เวลาน้อยขนาดนี้ใน In Memoriam นี่มันเหลือเชื่อจริง ๆ" – ผู้ใช้ @404paigenotfnd บน Xบางคนถึงกับมองว่า การจัดสรรเวลาไม่สมดุล โดยระบุว่า "การให้เวลากับการอุทิศแด่แฟรนไชส์ เจมส์ บอนด์ มากเกินไป น่าจะใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อยกย่อง เดวิด ลินช์ อย่างเหมาะสมกว่านี้""ทำไมชื่ออแลง เดอลง, โอลิเวีย ฮัสซีย์, โทนี่ ท็อดด์, มิเชลล์ แทร็กเทนเบิร์ก และแชนนอน โดเฮอร์ตี้ ถึงหายไปจาก In Memoriam? นี่มันเกิดอะไรขึ้น?" ชาวเน็ตที่ชื่อว่า Soraya Sebghati เขียนบน Xนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ In Memoriam ของออสการ์ถูกวิจารณ์ ในปี 2023 รายชื่อที่ขาดหายไป ได้แก่ แอนน์ เฮช, ทอม ไซซ์มอร์, พอล ซอร์วิโน, ไชม์ โทโพล และ ชาร์ลบี ดีน ซึ่งแสดงใน Triangle of Sadness ภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก่อนหน้านั้น นักแสดงในตำนานหลายคนก็เคยถูกมองข้าม เช่น อดัม เวสต์ (2018), โดโรธี มาโลน (2018), บิล แพกซ์ตัน (2017) และ แครอล แชนนิ่ง (2019)