เกิดปีวัวต้องทำงานเหมือนวัว! “แบมแบม” ทวงบัลลังก์เจ้าพ่อหวย แต่ตัวเองไม่เคยถูกเลย

แฟนๆ ชาวไทยแฮปปี้เลยทีเดียว เพราะพักนี้ได้เห็นหน้าหรือบ่อยขึ้น ล่าสุดในงานไฮเออร์ ประเทศไทย แถลงข่าว “HAIER X BAMBAM LEADING TO THE NEW ERA” ณ ลาน Outdoor Square B-C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เจ้าตัวก็เผยถึงชีวิตในตอนนี้แล้วก็มาแพ็กอีกรอบหนึ่ง ก็เหมือนว่าทำงานบ้าง พักบ้างก็ดีครับ อ้วนขึ้น ระหว่างพักก็นอนให้ได้เยอะที่สุด พยายามกินและพยายามไม่ดูโซเชียลมีเดีย ก็ลองใช้ชีวิตจริงบ้าง ไม่ได้ไปดูโซเชียลมีเดียมากขนาดนั้นช่วงนี้กินส้มตำปูดอง น้ำปูดองคือลองของใหม่ ผมก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากปูปลาร้ายังไง แล้วก็ล่าสุดกินส้มตำหอยดอง (ท้องรับได้หรอ?) ก็ได้นะครับ ถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัแล้วก็พวกผักกินแกล้ม แล้วก็ขนมจีน ก็เหมือนกินส้มตำคำ ฉีกกินขนมจีนคำ ก็กินหมดครับ”กลับไทยบ่อยถึงเดือนหน้าเท่านั้นแต่หลังจากเดือนหน้าอาจจะไม่ได้กลับมาบ่อยขนาดนั้น ก็ทำงานทั้งต่างประเทศ ในประเทศเหมือนเดิม แค่ที่อยู่ของผมเปลี่ยนไปส่วนที่บอกว่าผมมี จริงๆ ก็ 60 หรือ 70% ก็ถือว่าไม่ได้สปอยมาก ถ้ามันยังไม่ถึง 100% ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับ คือพวกผมก็ลุ้นเหมือนกันพวกเราจะทำเต็มที่ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นให้ได้ ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจช่วยให้พวกผม 7 คนด้วยแล้วกัน”สนุกเป็นเมนเทอร์รายการระดับโลก “CHUANG ASIA Season 2”“สนุกดีนะครับ ผมได้เห็นน้องๆ เขาเริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้พอมันมาได้เกือบจะครึ่งรายการแล้วและน้องๆ หลายๆ คนก็ซัปพอร์ตเพลงไตเติ้ลที่เพิ่งปล่อยไป หรือเพลงเดี่ยวของผมก็เอามาเต้นชาเลนจ์กันตลอดเลยถามว่ามีใครในใจบ้างไหมเป็นคนที่จะไกด์น้องเขาไปในทางที่ดีที่สุด แต่คนที่จะตัดสินใจถึงพรหมลิขิตของน้องๆ เขาก็คือคนดูทางบ้านครับ”ชม “เย่เถา” เป็นผู้ชายที่สวยจริงก็สู้ๆ ต่อไป ผมจะไม่บอกฟีดแบ็กของแฟนคลับเขา เพราะตอนนี้เขาใช้มือถือไม่ได้กันเลยผมก็จะปิดเงียบเอาไว้ ให้ทุกอย่างเท่าเทียมกัน เดี๋ยวลอยตัว”กลับมาทวงตำแหน่งเจ้าพ่อหวย แถมใบ้เลขทะเบียนรถ“อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกัน แต่เท่าที่ผมรู้สึกมาคนมักจะถูกเวลาที่เป็นป้ายแดง แต่เวลาเป็นป้ายขาวเหมือนไม่ค่อยถูกกันเขาจะล็อกเบอร์กันหมด เคยซื้อลอตเตอรี่ แต่ผมจะเชื่อมือตัวเองนะ ไม่ได้ซื้อเลฃทะเบียนรถอะไรเลย หยิบได้อันไหนก็เอาอันนั้นมา ก็ซื้อเป็นชุดๆ ไม่ถูกสักใบเลย (หัวเราะ) ชีวิตนี้ไม่เคยถูกเลยจริงๆ เหมือนหมอดูมั้ง ดูดวงให้ตัวเองไม่ได้ แต่ดูดวงให้คนอื่นได้ จริงๆ ผมก็ไม่รู้หรอก เป็นเรื่องบังเอิญมากกว่ามั้งครับ”เกิดปีวัว ต้องทำงานเหมือนวัว“ใช่ครับ ผมเกิดปีวัวไง เขาบอกว่าต้องทำงานเหมือนวัว อันนี้ที่เกาหลีเขาบอกกันนะครับว่าปีวัวเป็นปีที่ต้องทำงานหนัก เราไม่เคยรู้ว่าทุกวันที่ 1 และ 16 เราจะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ เไม่รู้เกาหลีมีแก้ปีชง แต่หลังจบคอนฯ ราชมังฯ ปีที่แล้ว ชีวิตดีขึ้น“ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ปีที่แล้วพอเลยพฤษภาคมเดือนเกิดผม เขาบอกว่ามันจะแก้ไข คือผมดวงไม่ดีมานานมากแล้ว เขาเรียกว่าปีชงไหมไม่แน่ใจ ดาวผมมันไม่เข้าที่ มันเพิ่งจะมาเข้าที่ปี 2024 เดือนพฤษภาคม