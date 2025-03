Element72 ผนึกกำลัง YETI แบรนด์ Drinkware อันดับ 1 ของโลก เปิดตัว YETI Flagship Store แห่งแรกในเอเชียที่ประเทศไทย! @ One Bangkok

Element 72 ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายแบรนด์ Urban Lifestyle และ Urban Outdoor ระดับพรีเมียมของประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ! ด้วยการผนึกกำลังกับแบรนด์ Drinkware อันดับ 1 ของโลกอย่าง YETI แบรนด์คู่ใจสำหรับคนที่รักกิจกรรม Outdoor ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น King Of Cooler จัดงาน Grand Opening เปิดตัวร้าน YETI FLAGSHIP STORE แห่งแรกในเอเชียที่ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ บริเวณชั้น 2 โซน Parade ณ ศูนย์การค้า One Bangkokแบรนด์ YETI ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยสองพี่น้อง Roy และ Ryan Seiders ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ และการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจ ที่กำลังมองหาคูลเลอร์เก็บความเย็น และได้เจอกับคูลเลอร์จากโรงงานในไทย จากนั้นได้เปิดบริษัทนำเข้าคูลเลอร์จากไทย ต่อมาทั้งสองจึงอยากพัฒนาคูลเลอร์ให้ดีกว่าเดิม เพราะปัญหาคูลเลอร์ที่มีขายกันอยู่นั้นไม่แข็งแรงทนทานพอ จึงคิดที่จะทำให้ถังคูลเลอร์มีความแข็งแรงมากที่สุด จนได้มาเป็นคูลเลอร์ที่แข็งแรงมากจนใช้นั่งแทนเก้าอี้ได้ หรือไว้ยืนขึ้นเหยียบเวลาตกปลาโดยไม่ต้องกลัวพัง คูลเลอร์ของ YETI แข็งแรงมากถึงถึงขนาดหมีกริซลี่ก็ไม่สามารถทุบมันได้ และยังผ่านการทดสอบ และได้รับการอนุมัติจาก Interagency Grizzly Bear Committee และผลพลอยได้คือ มันดันเก็บความเย็นได้ดีกว่าคูลเลอร์ทั่วไป จึงเป็นที่มาที่ทำให้ทั้งสองคิดหาชื่อให้แบรนด์สินค้า จนสุดท้ายก็ออกมาเป็น YETI หรือสัตว์ประหลาดยักษ์หิมะ หลังจากนั้น YETI ก็ได้พัฒนาสินค้าออกมาอย่างมากมาย โดยเป็นสินค้าที่สามารถรองรับการผจญภัยที่ท้าทายที่สุด ตั้งแต่คูลเลอร์ไปจนถึงแก้วเก็บอุณหภูมิระดับพรีเมี่ยม YETI กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความทนทาน ประสิทธิภาพ ดีไซน์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน จนกลายเป็นแบรนด์ Drinkware ระดับพรีเมี่ยมสำหรับ YETI FLAGSHIP STORE แห่งแรกในเอเชียที่ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสู่การมอบประสบการณ์เต็มรูปแบบจาก YETI ให้กับลูกค้า โดยจะนำเสนอสินค้าทุกรุ่นจาก YETI รวมถึงคอลเลกชั่นสุดพิเศษ ที่จะวางจำหน่ายเป็นที่แรกในประเทศไทย อาทิ Thailand Special Collection อย่าง YETI Rambler Tumbler Thailand’s Edition ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทย ที่มีจำกัดเพียง 150 ชิ้นเท่านั้น,YETI Sticker เวอร์ชั่นพิเศษ ลายธงชาติไทย, YETI V Series คูลเลอร์ระดับ Hi-End ที่ทำจาก Stainless Steel ทั้งใบ การันตีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ที่ไม่เคยขายนอกประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน มีวางจำหน่ายที่นี่เป็นที่แรก, สินค้า Collection ใหม่อย่างสี Fire Fly Yellow, Big Sky Blue และที่พิเศษสุดๆคือ บริการ Customize ชื่อให้ฟรี แบบรอรับได้เลย ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดของ YETI ในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยโดยบรรยากาศงานเปิดตัว YETI FLAGSHIP STORE ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษ ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม, น้าเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ว่าน-ธนกฤต พานิชวิทย์ (Soloist), คุณเคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (The Standard), ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, เรย์ แมคโดนัล พร้อมเหล่าคนดัง มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่ YETI Flagship Store แห่งแรกในเอเชียที่ประเทศไทย กันอย่างคับคั่ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของเหล่าสาวก YETI ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์แห่งไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับอย่างแท้จริงพบกับ YETI FLAGSHIP STORE แห่งแรกในเอเชียที่ประเทศไทย ที่ชั้น 2 โซน Parade ณ ศูนย์การค้า One Bangkok ได้แล้ววันนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ YETI.com และ Official Facebook / Instagram Account ของ YETI และ Element 72