มีนาฯ มา ‘ฮ่องกง’...เสพย์งานอาร์ตและป๊อป คัลเจอร์กันให้ฉ่ำปอด!

ฮ่องกง ซูเปอร์ มาร์ช: แจกลิสต์ 10 อันดับอีเวนต์งานศิลปะระดับอินเตอร์ที่ไม่ควรพลาดอีเวนต์ปิกาโซที่ M+, ป๊อป คัลเจอร์ สุดตื่นตาที่ ComplexCon พร้อมโชว์จาก NJZ และ Art Basel ที่เดียวของเอเชียเดือนมีนาคมนี้นับเป็นเดือนที่เหมาะกับการจัดทริปตีตั๋วมาฮ่องกงสำหรับนักท่องเที่ยวสายอาร์ตและสายอีเวนต์แบบสุดๆ เพราะฮ่องกงจัดเต็มในฐานะหมุดหมายสำคัญของวงการศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอเทศกาล “ซูเปอร์ มาร์ช (Super March)” อัดแน่นอีเวนต์ศิลปะระดับโลกทุกมุมเมือง ทั้งงานแฟร์ การแสดงผลงานจากสถาบันศิลปะชั้นนำ เทศกาลศิลปะกลางแจ้ง ชิ้นงานจากแกลเลอรีศิลปะ ชิ้นงานเซลจากองค์กรจัดประมูล (Spring Sales) และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่แฟน ๆ ผลงานศิลปะไม่ควรพลาดตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้การกลับมาของ 5 งานจัดแสดงระดับเรือธง1. Art Basel Hong Kong (28 - 30 มีนาคม 2568) ซึ่งจะกลับมาจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการฮ่องกง Hong Kong Convention and Exhibition Centre) ถือเป็นอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของแท้ เพราะเป็น Art Basel’s sole show in Asia จัดขึ้นที่ฮ่องกงแห่งเดียวเท่านั้นในปีนี้ งานจะมีแกลเลอรีเข้าร่วมมากถึง 240 แห่ง จาก 42 ประเทศและเขตแดน เพื่อร่วมแสดงผลงานศิลปะที่มีความหลากหลาย และสะท้อนเทคนิคและสไตล์การสร้างสรรค์จากศิลปินทั่วโลก รวมถึงผลงานของคุณจุฬญาณนนท์ ศิริผลเจ้าของผลงานThe Golden Snail Series ซึ่งได้นำผลงานมาจัดแสดงในนิทรรศการปีนี้อีกด้วย2.Art Central (26 - 30 มีนาคม 2568) ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 10 แล้ว มุ่งนำเสนอผลงานจากแกลเลอรีชื่อดังและศิลปินชั้นนำ รวมถึงแกลเลอรีน้องใหม่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้แสดงผลงาน งานนี้จะจัดขึ้นที่ Central Harbourfront จุดประจำ ท่ามกลางวิวเส้นขอบฟ้าที่งดงามของฮ่องกงเป็นฉากหลัง3.HKwalls Street Art Festival (22 - 30 มีนาคม 2568) จัดมาเป็นปีที่ 10 เช่นกัน นำเสนอผลงานศิลปะบนฝาผนัง และการแสดงผลงานศิลปะตามจุดต่าง ๆ รวมถึงการฉายผลงานบนจอดิจิทัลและเวิร์คช็อปในชุมชน นับเป็นเสาหลักของวงการงานศิลปะสตรีทฮ่องกง สร้างความคึกคักให้กับย่านต่าง ๆ ของเมือง ผ่านผลงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้4.ComplexCon (21 - 23 มีนาคม 2568) กลับมาจัดที่ฮ่องกงเป็นปีที่สอง โดยฮ่องกงถือเป็นสถานที่เดียวที่งานนี้จะจัดขึ้นนอกสหรัฐอเมริกา ComplexCon จะถ่ายทอดกระแสป๊อปคัลเจอร์สุดฮิตในมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมนำเสนอแบรนด์สุดล้ำและศิลปินชั้นนำจากทั่วโลก ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการแสดงจากกลุ่มศิลปิน K-pop ชื่อดัง NJZ (เดิมคือ NewJeans) และโปรดิวเซอร์ฮิปฮอปและแทร็ปชื่อดังจากสหรัฐฯ Metro Boomin ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับงานด้วยเช่นกัน5.Hong Kong Arts Festival ที่มีชื่อเสียงจากการนำเสนอศิลปะการแสดงระดับโลกหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นโอเปร่า ดนตรี การเต้นรำ โรงละคร หรืองิ้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้เป็นครั้งที่ 53 โดยนำเสนอการแสดงมากกว่า 125 รายการ และกิจกรรมที่เปิดให้ร่วมสนุกกว่า 300 รายการ อาทิ การแสดงโอเปร่า Carmen ของ Bizet การแสดงจาก Czech National Ballet ในชื่อ La Sylphide การแสดง TIME โดย Ryuichi Sakamoto + Shiro Takatani และการแสดง Nureyev & Friends – A Ballet Gala Tribute พร้อมนำเสนอความหลากหลายและความประทับใจจากศิลปินทั่วทุกมุมโลก5 งานจัดแสดงต้องห้ามพลาด ณ 3 มิวเซียมระดับท้อปของฮ่องกงย่าน WestK ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าววิคตอเรีย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ระดับโลกสองแห่ง ได้แก่ M+ และ Hong Kong Palace Museum รวมถึงพื้นที่กลางแจ้งที่สวยงามอีกมากมาย โดยในปี 2566 M+ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกจาก The Art Newspaper ส่วนย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) บริเวณริมชายฝั่งของฮ่องกงก็มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง (Hong Kong Museum of Art: HKMoA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1962 เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งแรกของเมืองที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม1.นิทรรศการ The Hong Kong Jockey Club Series: Picasso for Asia—A Conversation (15 มีนาคม – 13 กรกฎาคม 2568) จะจัดขึ้นที่ M+ นำเสนอผลงานชิ้นเอกกว่า 60 ชิ้นของปาโบล ปิกาโซ จาก Musée national Picasso-Paris คอลเลกชันที่ถือเป็นการรวบรวมผลงานปิกาโซไว้มากที่สุดในโลก พร้อมด้วยผลงานกว่า 80 ชิ้นจากศิลปินชาวเอเชียและชาวเอเชียพลัดถิ่นในคอลเลกชันของ M+2.ชิ้นงานติดตั้งขนาดใหญ่ Lee Mingwei: Guernica in Sand (8 มีนาคม – 13 กรกฎาคม 2568) ที่ถ่ายทอดผลงานชื่อดัง Guernica (ค.ศ. 1937) ของปิกาโซในรูปแบบใหม่ผ่านการใช้ทราย พร้อมการแสดงพิเศษอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่ M+3.นิทรรศการ A Movable Feast: The Culture of Food and Drink in China (19 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2568) จัดขึ้นที่ Hong Kong Palace Museum ซึ่งจะพาผู้ชมไปสำรวจวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มจีนที่มีอายุกว่า 5,000 ปี4.นิทรรศการ The Forbidden City and The Palace of Versailles: China-France Cultural Encounters in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (18 ธันวาคม 2567 – 4 พฤษภาคม 2568) ที่เล่าเรื่องราวการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและฝรั่งเศสในหลากหลายด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปะ งานฝีมือ และปรัชญา ผ่านสมบัติตกทอดทางประวัติศาสตร์กว่า 150 ชิ้น ณ Hong Kong Palace Museum5.งาน The Hong Kong Jockey Club Series: Cézanne and Renoir Looking at the World—Masterpieces from the Musée de l’Orangerie and the Musée d’Orsay (17 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2568) จัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปินอิมเพรสชันนิสต์ชาวฝรั่งเศสอย่าง Paul Cézanne และ Pierre-Auguste Renoir เป็นที่แรกในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยชิ้นงานพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฮ่องกง เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครให้แก่ผู้ชม ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง (Hong Kong Museum of Art: HKMoA)นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นศูนย์กลางสำคัญของแกลเลอรีชั้นนำและเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์กรจัดประมูลระดับโลกในเอเชีย เช่น Christie’s, Sotheby’s, Phillips และ Bonhams โดยในเดือนมีนาคม แกลเลอรีและองค์กรจัดประมูลเหล่านี้จะเปิดตัวนิทรรศการใหม่และจัดจำหน่ายชิ้นงานในราคาสุดพิเศษสำหรับฤดูใบไม้ผลิ (Spring Sales) ทำให้เดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจับจองผลงานศิลปะเหล่านี้การเฉลิมฉลองสุดคึกคักใน Super Marchไม่ว่าจะเป็นนักสะสมศิลปะ แฟชั่นฮิปสเตอร์ ผู้ชื่นชอบกีฬา หรือครอบครัวที่รักการผจญภัย "Super March" ในฮ่องกงมีกิจกรรมพิเศษมากมายที่พร้อมตอบสนองทุกความสนใจ อาทิ การเปิดตัว Kai Tak Sports Park สถานที่แห่งใหม่ที่ทุกคนรอคอยก็จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ โดยจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับการแข่งขัน Hong Kong Sevens นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาที่น่าตื่นเต้นอย่าง LIV Golf นิทรรศการศิลปะ และเทศกาลสุดเร้าใจที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัส ฮ่องกงจึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและความสนุกสนาน ที่ผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลกได้รับเชิญให้มาสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษของเมือง พร้อมค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นในทุกมุมของฮ่องกงสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.discoverhongkong.com/eng/what-s-new/events/super-march.html