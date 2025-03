ดุเด็ดเผ็ดมันส์! CHUANG ASIA S2 เสิร์ฟกีฬาสี มิตรภาพล้น ก่อนศึกใหญ่คัดออกครั้งแรก

มีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกะพริบให้แฟนรายการอย่างต่อเนื่องไม่มีพัก CHUANG ASIA Season2 ชีเสิร์ฟ..ชีป้อน! กีฬาสีสุดมันส์! ให้เหล่าเด็กฝึกได้เต็มเติมความสนุก จัดกลุ่มเทรนนีแบ่งเป็นทีม 6-8 คน คิดชื่อทีม สโลแกน และออกแบบโลโก้สุดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดตัวงานด้วย โชว์พิเศษจากทีม SUPER SUI ที่ยกความเป็นไทยมาเต็มสูบ ไม่ว่าจะเป็น เพลงสนุกๆ สไตล์ไทย กิ่งกระเด้ง พลังเชียร์แบบกีฬาสีโรงเรียน ที่ทำให้ทุกคนได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะ ต่อด้วยการฟาดฟันศึกชิงแชมป์สุดดุเดือด ทุกทีมสะสมคะแนนเพื่อลุ้นตำแหน่ง MVP เริ่มที่เกมวิ่งสามขาฝ่าอุปสรรค "ทีม COLORFUL SUNSHINE" เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง คว้าสิทธิ์ จับฉลากพิเศษ ต่อด้วยเกม ขี่ม้าส่งเมือง "หูเย่เทา" เด็กฝึกขวัญใจเพื่อนๆจากจีน โชว์ฟอร์มสุดโหด ดึงป้ายชื่อทีมอื่นไปได้ถึง 3 ทีม แต่สุดท้ายแชมป์กลับเป็น "ทีม THE GOAT" ที่พลิกล็อกคว้าชัยและรับรางวัลสุดฟิน นวดแผนไทยโบราณ และเกมใช้พลังงานสุดเหวี่ยง BONUS TIME: ศึกชู้ตบาสสุดมัน! เมนเทอร์และโปรดิวเซอร์ร่วมแข่งขันมอบคะแนนพิเศษให้เด็กฝึก* เมนเทอร์ เจฟ ซาเตอร์ โชว์สกิลเทพ ชู้ตลงไป 6 คะแนน!* โปรดิวเซอร์ XU MINGHAO (THE 8) ตามมาที่ 3 คะแนน* เมนเทอร์ ญาญ่า สวย เก่ง ครบเครื่องตัวจริง คว้า 4 คะแนน* เมนเทอร์ TIA RAY เพิ่มคะแนนให้เด็กฝึก 1 คะแนน ซึ่งไฮไลท์เกมบาสเกตบอล ดุเดือดจนสุดขีด! โดยเฉพาะตอนที่ ไทโอ และโอมาร์ ลงมาแก้เกมจากที่ตามอยู่ 6-0 กลับมาชนะ 8-6 เรียกเสียงเชียร์กระหึ่มสนามและเกมสุดท้ายกับ ศึกชักเย่อมหาแชมป์ การแข่งขันแบบ สามทีมสุดดุเดือด จนหมดแรงต้อง ตัดสินด้วยเป่ายิ้งฉุบ! และแชมป์ตกเป็นของ "ทีม HAHAHA" ได้ฉลองด้วย หม้อไฟร้านดังสุดอร่อยสรุปผลศึกกีฬาสีครั้งนี้ทีม THE GOAT คว้าแชมป์ใหญ่พร้อมรับรางวัล ทริปเที่ยวพัทยา 1 วันเต็มถึงแม้จะเป็นการแข่งขัน แต่กีฬาสีครั้งนี้เต็มไปด้วย มิตรภาพ เสียงหัวเราะ และความทรงจำดีๆ ระหว่างเด็กฝึกจาก 10 ประเทศทั่วโลก เพราะนี้อาจเป็น ช่วงเวลาสุดท้ายที่ทุกคนจะได้อยู่ด้วยกันครบทุกคนเพราะบอกเลยว่า EPหน้า เตรียมทิชชู่ให้พร้อม! ศึกคัดออกครั้งแรกมาแล้ว เด็กฝึกจะเหลือเพียง 35 คนเท่านั้น มาถึงจุดที่ทุกคนต้อง พิสูจน์ตัวเอง ใครจะได้ไปต่อ และใครต้องแพ็คกระเป๋ากลับบ้าน ห้ามพลาดติดตามกันต่อไปว่า การแข่งขันครั้งนี้ใครจะได้ไปต่อ และใครจะต้องลาจากเวทีนี้ ในรายการเซอร์ไวเวิร์ลระดับเอเชีย "CHUANG Asia Season 2" ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16:50 น. ทาง WeTV และ ช่อง 3https://bit.ly/42E2w68) และร่วมโหวตเด็กฝึกที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้พวกเขาได้ไปต่อ ได้ที่ WeTV https://bit.ly/CHUANGAsiaS2Vote)