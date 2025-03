ซีเจ มอร์ คว้ารางวัล FINALIST 2 ปีซ้อน ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 13

ซีเจ มอร์ (CJ MORE) ตอกย้ำความสำเร็จบนโลกโซเชียลมีเดียอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัล FINALIST ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในกลุ่ม Best Brand Performance on Social Media สาขา Hypermarket & Supermarket โดยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน 5 แบรนด์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านโซเชียลมีเดียในกลุ่มธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์เซ็นเตอร์Thailand Social Awards ถือเป็นเวทีประกาศรางวัลโซเชียลมีเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดดิจิทัล งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ พร้อมมอบรางวัลให้กับแบรนด์และครีเอเตอร์ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขาการได้รับรางวัล FINALIST 2 ปีซ้อน ในกลุ่ม Best Brand Performance on Social Media สาขา Hypermarket & Supermarket สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ซีเจ มอร์ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ติดตาม พร้อมเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ และนำเสนอคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ต่อไปซีเจ มอร์ พร้อมส่งตรงความคุ้มค่าให้คุณทุกวันผ่านทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เพื่ออัปเดตข่าวสาร โปรโมชันสุดพิเศษ สินค้าราคาสุดคุ้ม และกิจกรรมดี ๆ ได้ก่อนใคร เพียงกดติดตาม CJ More บนทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account : @CJ MORE, Facebook : CJ MORE, Instagram : cjmoreth, และ TikTok : CJ More