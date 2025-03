‘ภญ. ธนิษฐา’ นำทีม Good for all คว้ารางวัล ‘กินนรีทอง’ มหาชน ครั้งที่ 10 สาขานักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น

ในวันนี้ที่กระแสการดูแลสุขภาพไม่เคยสร่างซา มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อหามากมาย เทรนด์ใหม่ ๆ ก็ได้รับการพูดถึงหมุนเวียนกันเข้ามาไม่ขาดสาย แต่อะไรกันแน่ที่เป็นแก่นแท้ของการดูแลสุขภาพ? มาลองทำความเข้าใจในมุมมองใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับเภสัชกรหญิงวัย 36 ปี ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมากับชีวิตในเส้นทางที่เธอเลือก ตกผลึกจนเป็น Good For All แบรนด์ผู้ผลิตผลตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีความเข้าใจอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ต่อความต้องการในแต่ละช่วงวัยและไลฟ์สไตล์ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน สมกับชื่อแบรนด์ ล่าสุดยังคว้ารางวัลนักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น จากเวทีมาครองได้สำเร็จ“หลังจากเรียนจบก็ตัดสินใจเปิดร้านขายยาชื่อว่าเมืองยา ซึ่งเติบโตเร็วมากจนสามารถขยายธุรกิจร้านยาได้ถึง 4 สาขา ในเวลาเพียง 3 เดือน จากนั้นก็ต่อยอดสู่ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามภายใต้ชื่อยูนิคอร์น เน้นกลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวมหาวิทยาลัย เมื่อทุกอย่างอยู่ตัว ก็เริ่มมองเห็นโอกาสในธุรกิจคลินิกเสริมความซึ่งก็ด้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมค่ะ และในช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ตัดสินใจเข้าสู่สายการผลิต โดยเริ่มต้นจากการจ้างผลิตแอลกอฮอล์จำหน่าย และมองเห็นโอกาสแห่งความยั่งยืนและไม่อิงกระแสขึ้นลง นั่นก็คืการเป็นผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ตลาดค่ะ”นี่เป็นเส้นทางที่ทำให้ข้าวโพดได้เข้าสู่โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเวิร์กชอปอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน เธอนำสินค้าเรือธงอย่าง GoodMeal นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารเข้าสู่การพิชชิ่ง จนได้รับชัยชนะในการประกวด สามารถนำสินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการจำนวน 30 ล้านบาท ผันเข้ามาสู่สร้างโรงงานของเธอเองจนสำเร็จ จากความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่เรียนรู้ของเธอเอง แต่เมื่อโรงงานสร้างเสร็จ เธอตัดสินใจพับการผลิต GoodMeal ลง เนื่องจากสถานการณ์ตลาดในขณะนั้นอาจต้องใช้แรงกำลังสูงในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เธอได้มารับบทบาทความเป็นแม่ การได้เห็นชีวิตน้อย ๆ ค่อย ๆ เติบโต เป็นห้วงเวลาที่เธอได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการมีชีวิต และจุดประกายให้เธอเริ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ “ชีวิต”“ในความเป็นแม่ มันเป็นเหมือนบทเรียนที่ทำให้เราได้เข้าถึงแก่นแท้ของการดูแลชีวิต ในทุก ๆ การทำความสะอาดผิวให้ลูก แม้จะเป็นการดูแลรักษา ในขณะเดียวกันก็เป็นการทำลายเกราะป้องกัน ซึ่งเป็นปราการธรรมชาติของผิว ข้าวโพดจึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ค้นคว้าอยู่พักใหญ่จนในที่สุดก็ใช้นวัตกรรมการดูแลเกราะป้องกันผิวจากสวิตเซอร์แลนด์ ผนวกกับเทคโนโลยีทำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนจากญี่ปุ่น จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดแบบไม่ต้องล้างออกสำหรับการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็ก แต่พอสินค้าออกสู่ตลาดกลับได้รับผลตอบรับแบบคาดไม่ถึงในกลุ่มคนดูแลผู้สูงวัย ที่ต้องทำความสะอาดหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อมและดูแลแผลกดทับไปพร้อม ๆ กัน นั่นทำให้เราเริ่มมองเห็นว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เป็นส่วนผสมของความต้องการความจำเป็นในแต่ช่วงวัยอย่างเป็นสำคัญ ทำให้เราคิดว่าถ้าเข้าใจความต้องการของคนเป็นแม่ได้ ก็จะเข้าใจความต้องการของคนอื่น ๆ ได้ เพราะแม่คือคนที่ต้องดูแลอีกชีวิตหนึ่งอย่างครบถ้วนในทุกมิติ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์คุณแม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ฉีดพ่นช่องปาก ที่ไม่มีส่วนผสมอันตรายต่อการตั้งครรภ์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลสุขภาพผู้หญิง ที่ทั้งต้องทำงานหนักและเลี้ยงลูกในเวลาเดียวกัน”ความเป็นไปของชีวิต ที่เธอได้มองเห็นผ่านทั้งตัวเองและลูก ตลอดจนคนอื่น ๆ ในครอบครัวที่มีหลากหลายช่วงวัย นำมาซึ่งไอเดียในการออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เข้าใจความแตกต่างของเพศและช่วงวัยอย่างลึกซึ้ง เธอเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพเด็กโตช่วงวัย 6-12 ปี ที่แทบหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในตลาดไม่ได้เลย ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพเด็กวัยรุ่น ที่มีความแตกต่างกันไปทั้งหญิงและชาย เป็นช่วงที่ฮอร์โมนพลุ่งพล่านและจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพวัยรุ่นมหาวิทยาลัย วัยที่กำลังก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเริ่มจะต้องมีการสังสรรค์ปาร์ตี้ ซึ่งมีโจทย์เกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมร่างกายเป็นสำคัญ โดยแยกออกเป็นทั้งสำหรับหญิงและชาย เพราะมีรายละเอียดของความต้องการที่แตกต่างกันผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพคนวัยทำงานตอนต้น ในช่วงอายุ 25-45 ปี เน้นส่วนผสมดูแลสุขภาพที่มุ่งส่งเสริมร่างกายในโลกแห่งการทำงานและการขับสารพิษผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพคนวัย 46-60 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายนั้นต้องการการดูแลให้พร้อมเข้าสู่ความถดถอยทางสุขภาพ มุ่งเน้นการชะลอวัย ดูแลเทโลเมียร์ และตอบโจทย์สภาวะฮอร์โมนที่แตกต่างกันไปในชายและหญิงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพคนวัยชรา อายุ 60 ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยสนับสนุนการควบคุมความรุนแรงของโรค NCDs โดยไม่กระทบกับการใช้ยารักษา อย่าง INSUMA ที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยสารสำคัญจากมะระขี้นก หรือ Loless ที่ใช้สารสกัดจากส้มสีเลือด 5 ชนิดผนึกกำลังควบคุมระดับไขมันในเลือด โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ พร้อมทั้งช่วยลดไขมันส่วนเกินกว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ คิดว่าอะไรคือแก่นแท้ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค? “หัวใจสำคัญคือการเข้าใจชีวิต เพราะเมื่อเข้าใจชีวิตจะเข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้คน นำมาซึ่งคำถามสำคัญ คือ เราจะมีส่วนในการสร้างโซลูชั่นทางสุขภาพพี่สอดคล้องไปกับธรรมชาติของชีวิตได้อย่างไร โดยมีความแตกต่างทางไลฟ์สไตล์เป็นกุญแจสำคัญ”ปัจจุบันโรงงานของเธอสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวดและได้รับการรับรอง เป็นผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายแบรนด์ อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งในการผลิตสินค้าสุขภาพภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ความเชี่ยวชาญนี้นำมาซึ่งการเดินทางครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น คือการจับมือกับพันธมิตรที่สำคัญอย่าง Sodent ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นเชนคลินิกทัตกรรมที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยกำลังเปิดตัวสาขาที่ 4 และ 5 ในเร็ว ๆ นี้ ด้วยความคร่ำหวอดอย่างยาวนาน Sodent จึงเข้าใจขีดจำกัดที่มีอยู่หลายประการในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ Sodent มีแนวทางอย่างไร? “ข้าวโพดมองว่าปัจจุบันการใช้สเตียรอยด์เป็นสิ่งที่แพร่หลายจนกลายเป็นเรื่องปกติจนเกินไป และบางครั้งก็ใช้มากจนเกินไป แนวทางหลักจึงเป็นการนำสารสกัดจากธรรมชาติที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการใช้ยาสเตียรอยด์มาใช้ ซึ่งเราไม่ได้มองเป็นแค่จุดแข็งทางการค้าของสินค้า แต่เป็นความห่วงใยต่อผู้บริโภคที่ทั้ง Good For All และ Sodent ให้ความสำคัญ โดยในขณะนี้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นตอบโจทย์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้จัดฟัน ที่มีความจำเป็นต้องดูแลสุขอนามัยเป็นพิเศษ โดยเราออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลแผลในปาก และน่ำยาบ้วนปากในรูปแบบผง ที่พกพาสะดวกกว่าที่เคยมีในตลาด เพื่อให้การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่ง่าย ส่งเสริมให้ผู้คนสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอขึ้น เพราะความสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในหัวอ่านใจหลักของการดูแลสุขภาพไม่ว่าในด้านใดหรือระบบไหน”โอกาสในอนาคตที่เธอกำลังมองเห็นและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง คือการนำพา Good For All ออกเดินทางงครั้งสำคัญร่วมกับ Sodent พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้จัดฟัน นอกจากนี้เธอก็ยังซุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ดูแลเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ที่แง้มให้ฟังว่าจะเป็นอะไรที่ให้ผลลัพธ์เท่าเทียมหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เคยมีมาก่อนในตลาด แต่จะส่งเสริมการลงมือทำที่ง่ายและการใช้เวลาได้มีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อขอให้ฝากแง่คิดดี ๆ แก่ท่านผู้อ่าน เธอตอบว่า…“ข้าวโพดเชื่อว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ หากเราเชื่อแบบนี้แล้ว เมื่อไหร่ที่เราเจอมรสุมชีวิต เราจะเลือกเรียนรู้และมองให้เห็นโอกาสเพื่อก้าวต่อไป สิ่งสำคัญที่ข้าวโพดให้ความสำคัญคือการลงมือทำ สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะเราเอาแต่คิดฝัน แต่มันคือการเปลี่ยนมโนธรรมทางความคิด ให้กลายเป็นรูปธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติของเราเองค่ะ”