“ลิซ่า - โดจา - เรย์” ไม่ได้ร้อง Born Again แต่ขึ้นโชว์เพื่อ James Bond

ล่าสุด หลัง ลิซ่า เดินพรมแดงในชุดที่ดีไซน์โดย Markgong เป็นทักสิโดราตรีที่มีการสวมเชิ้ตกระโปรงและกางเกงไว้ได้ใน พร้อมมีดอกคาร์เนชันปักที่อก เจ้าตัวเผยถึงแรงบันดาลใจในการเลือกชุดนี้ว่า“วันนี้ฉันแค่อยากได้อะไรเท่ๆ เพราะฉันใส่ชุดเดรสบ่อยมากบนพรมแดง” นักแสดงสาวดาวรุ่งจาก The White Lotus 3 กล่าวถึงลุคของเธอบนพรมแดง พร้อมเสริมว่า “ฉันคิดว่ามันสนุกดี”ทำเอาหลายคนเดาได้ว่าเจ้าตัวจะขึ้นแสดงเพื่ออุทิศให้กับภาพยนตร์สายลับ007 อย่าง James Bondและเป็นไปตามคาดเมื่อ ลิซ่า เปิดโชว์ด้วยซีนใหญ่เป็นการห้อยสลิงลงมาพร้อมวาดลวดลายในเพลง Live and Let Dieขณะที่ โดจา แคท ทิ้งมาดแร๊ปเปอร์มาโชว์เสียงร้องในเพลง Diamond are Forever และ ปิดท้ายด้วย เรย์ กับเพลง Skyfallงานนี้หลายๆคนชื่นชมการแสดงของทั้ง 3 สาว โดยเฉพาะ ลิซ่า ที่นับเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของวงการ และคนไทยคนแรกที่ได้ไปเดินพรมแดง และขึ้นเวทีแสดงโชว์บนเวทีด้วย