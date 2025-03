อาการป่วยทำ "แฮร์ริสัน ฟอร์ด" พลาดงานออสการ์

แฮร์ริสัน ฟอร์ด ถอนตัวจากการเป็นผู้ประกาศรางวัลออสการ์ 2025 หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคงูสวัดแฮร์ริสัน ฟอร์ด จะไม่ขึ้นเวทีประกาศรางวัลในงาน Academy Awards 2025 ตามกำหนดเดิม หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคงูสวัดEntertainment Weekly รายงานว่า นักแสดงวัย 82 ปี กำลังพักผ่อนและอยู่ในสภาพที่ดี โดยฟอร์ดตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นผู้ประกาศรางวัลในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเขาฟอร์ดเดิมทีมีกำหนดจะขึ้นเวทีในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 97 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม ณ Dolby Theatre ลอสแอนเจลิสแฮร์ริสัน ฟอร์ด กับชีวิตในช่วงหลังก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน ฟอร์ดได้เข้าร่วมงาน Screen Actors Guild Awards เพียงลำพัง เนื่องจากภรรยาของเขา คาลิสตา ฟล็อคฮาร์ต ติดภารกิจแสดงละครเวทีที่นิวยอร์ก“ภรรยาของผมอยู่ที่นิวยอร์ก กำลังแสดงละคร” ฟอร์ดกล่าวขณะเดินพรมแดงเมื่อเดือนที่แล้ว โดยในงานนั้น เขาได้พาตัวแทนนักแสดงของเขามาเป็นคู่ควงแทนฟอร์ดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในซีรีส์คอมเมดี้ และ ทีมนักแสดงยอดเยี่ยมในซีรีส์คอมเมดี้ จากบทบาทของเขาในซีรีส์ Shrinking ของ Apple TV+ อย่างไรก็ตาม รางวัลดังกล่าวตกเป็นของ มาร์ติน ชอร์ต และทีมนักแสดงจาก Only Murders in the Building