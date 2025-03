"JISOO" เปิด Asia Tour ครั้งแรกในงาน "2025 JISOO ASIA TOUR 'LIGHTS, LOVE, ACTION!' in Bangkok" 15 มีนาคมนี้

บินลัดฟ้ามาหาแฟนๆ กับการเปิด Asia Tour ครั้งแรกในงานในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall 1-2นักแสดงและนักร้อง วงเตรียมมาเจอกับแฟนๆ เอเชีย ในงาน 1st Asia Tour Solo Fan-Con "2025 JISOO ASIA TOUR 'LIGHTS, LOVE, ACTION!' in Bangkok"เรียกว่าเป็นโชว์พิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้ เป็น Asia Tour ครั้งแรกของ "Jisoo" อีกด้วยโดย "จีซู (Jisoo)" เริ่มจัดงาน Fan Meeting Showcase กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และจะต่อด้วยมะนิลา, กรุงเทพ, โตเกียว, มาเก๊า, ไทเป, ฮ่องกง, ฮานอย เป็นต้นรวม 7 เมืองในเอเชีย"จีซู (Jisoo)" ยังได้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำหรับ the 1st Album 'Amortage' ที่เป็นชื่ออัลบั้ม โดยผสมคำ 'Amor (ความรัก)' กับคำว่า 'Montage (ภาพสเก็ตช์)' ที่สื่อออกมาถึงความรักและความรู้สึกที่หลากหลายรูปแบบ และสำหรับเพลง earthquake ที่เพิ่งปล่อยออกมาทั้งท่าเต้นและดนตรี จดจำได้ง่ายจนเป็นกระแสไวรัลอย่างมากในตอนนี้สำหรับ Asia Tour ในครั้งนี้ จะถูกถ่ายถอดเป็นในรูปแบบภาพยนต์ ซึ้งตรงกับคอนเซ็ปต์อัลบั้มที่เพิ่งปล่อยไป "จีซู (Jisoo)" ได้เตรียมเวทีเพื่อแฟนๆ และให้เข้ากับเพลงต่างๆ ทำให้รู้สึกพิเศษเหมือนดูภาพยนต์เรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้'LOVE ON REPEAT' จะเป็นมากกว่าแฟนคอนธรรมดาอย่างแน่นอน จะเป็นทัวร์แฟนคอน ครั้งแรกของ "จีซู (Jisoo)" ที่จะเชื่อมต่อความรักของ "จีซู (Jisoo)" และแฟนๆ รวมกัน ทำให้รู้สึกเป็นช่วงเวลาที่พิเศษเปรียบเสมือนภาพวาดสเก็ต และที่สำคัญในงานครั้งนี้จะเป็นสัญญาครั้งใหม่ระหว่าง ""จีซู (Jisoo)" และแฟนๆ ที่จะเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ความฟิน ให้กับแฟนๆ ทุกคนอย่างแน่นอนรายละเอียดการจำหน่ายบัตรบัตรราคา : 7,500 / 6,500 / 6,000 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,800เปิดจำหน่ายบัตร : วันที่ 2 มีนาคม 2025 เวลา 10.00 น.ช่องทางการจำหน่ายบัตร : http://thaiticketmajor.com และเปิดจำหน่ายทุกช่องทางในวันที่ 3 มีนาคม 2025ติดตามรายละเอียดได้ที่ :