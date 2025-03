“ศรีริต้า” จัดเค้กฉลอง “น้องเรเน่” อายุครบ 3 เดือน ฉายแววสวยเหมือนแม่เป๊ะ!

เป็นเบบี๋ 3 เดือนแล้ว สำหรับลูกสาวของคุณแม่กับคุณพ่อโดยงานนี้คุณพ่อและคุณแม่ รวมถึงพี่ชายอย่างก็ได้เตรียมเค้กก้อนโต มาฉลองอายุครบ 3 เดือนให้น้องเรเน่ พร้อมถ่ายภาพครอบครัวอย่างอบอุ่นทำเอาแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูกันยกใหญ่ พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าฉายแววสวยเหมือนคุณแม่มาตั้งแต่ไกล เห็นทีต้องคุณพ่อต้องเริ่มไว้หนวดแล้ว“Our little @renitanarongdej is 3 months old สาวน้อย 3 เดือนแล้วนะครับ ขอบคุณลุงป้าน้าอาทุกคนที่เอ็นดูน้องเรเน่นะครับ”