Mrs. Thailand World 2025 เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! “Shine Your Aura” สู่การค้นหาผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจระดับประเทศ

Mrs. Thailand World 2025 เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Shine Your Aura” มุ่งเน้นการเฟ้นหาผู้หญิงที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม แต่ต้องเป็น “inspiration queen สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับสังคมและ New Generatio จัดขึ้นที่ โรงแรม Mestyle Museum Hotel กรุงเทพฯบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้น นักข่าว และ แขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น คุณหนุ่ม นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม, คุณโก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ทั้งสองท่านที่เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาโดยตลอด และ สื่อมวลชนมากมาย และ Provincial Directors ผู้ถือลิขสิทธิ์ประจำจังหวัด (PDs) ผู้เข้าประกวด ทั้ง 15 จังหวัด และสปอนเซอร์ ก่อนเปิดโชว์พิเศษจาก ทีม Mrs. Thailand World นำโดย พลอย ปานเปรม Mrs. Thailand World 2024 และคุณฝน มาริสา กลิ่นพงษา Mrs. Thailand World 2023 ที่ขึ้นเดินแบบพร้อมมงกุฎและสายสะพาย ร่วมกับทีม 2024 สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมงาน สะพรึงในเวทีแม่จริงๆเวที Mrs. Thailand World 2025 ปีนี้มีความพิเศษยิ่งกว่าที่เคย เพราะมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่สังคม โดยเฉพาะลูกๆ และเยาวชนรุ่นต่อไป ลดช่องว่างของ Genarationเริ่มแถลงข่าว นำโดย บอสคิตตี้ คุณกิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด กล่าวถึงเป้าหมายของปีนี้ ว่า พันธกิจสำคัญของเราคือ “Empowering Women, Inspiring Nations” And shine your aura (ส่งเสริมผลักดันศักยภาพสตรี จุดประกายแรงบันดาลใจสู่ระดับโลก และ เปล่งประกายในตัวคุณ )เวที Mrs. Thailand World ไม่ใช่แค่การประกวดความงาม แต่เป็นเวทีที่ให้โอกาส ผู้หญิงไทยที่แต่งงานแล้ว ได้แสดงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และก้าวขึ้นมาเป็น ตัวแทนของประเทศไทยในเวทีระดับโลก และใช้เวทีนี้เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวก ให้กับสังคม“Queens of Every Province” – การประกวดที่ขยายไปทั่วไทย!หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของปีนี้ คือแคมเปญ “Queens of Every Province” ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมแข่งขัน โดยแต่ละจังหวัดจะมีตัวแทน Provincial Directors (PDs) ดูแลการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของผู้เข้าประกวด ปีนี้รับเพียง 30 จังหวัดเท่านั้นนอกจากความงามและศักยภาพของผู้หญิงไทยแล้ว Mrs. Thailand World 2025 ยังจับมือกับ คุณสมปรารถนา นาวงษ์ หรือ “พี่จัน” เจ้าของเพจอีจัน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือสังคมมากมาย และ ยังร่วมมือ ดร.เอก ชุณหชัชราชัย จากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟรอด กับหลักสูตร PDs ที่สร้างขึ้นเพื่อเวทีเท่านั้นในปีนี้ยังมี คุณเจี๊ยบ อริสรา วังอุทัย ณ ลำปาง มาให้เกียรติร่วมงานและ อ. โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ศิลปินนักพันผ้า. และที่ปรึกษากรมหม่อนไหมด้านเครื่องแต่งกายและแฟชั่นประยุกต์ ที่ปีนี้รอบเก็บตัวจะมีการพันผ้า คุณพลอย ปรานเปรม โชว์และให้ความรู้และที่มาถึงรากเง้าผ้าไทยท้องถิ่นทั้ง 30 จังหวัดนำร่อง“เวทีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่คือแพลตฟอร์มของผู้หญิงที่มีหัวใจเพื่อสังคม ผลักดัน Soft power ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของเพจอีจันในการช่วยเหลือผู้คน”เผยโฉมแนวคิดสุดพิเศษของปีนี้ “Shine Your Aura”ในช่วงท้ายของงาน คุณไมเคิล ภูมิ สวัสดี Creative Director และ คุณจอร์น จิรัฐ ฏ์ รัตนวงค์ผัน ได้เผยโฉมแนวคิดหลักของปีนี้ผ่าน VTR ที่ว้าวสุดๆ “Shine Your Aura” โดยเน้นไปที่ พลังของผู้หญิงที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไป พร้อมทั้งแสดงตัวอย่าง Mood & Tone ของปีนี้ที่ผสมผสานความเป็นไทยและความโมเดิร์น และ กล่าวว่า “Aura ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เวทีนี้จะช่วยให้คุณค้นพบแสงของตัวเอง และนำมันไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม”การเติบโตของ Mrs. Thailand World และอนาคตที่ยิ่งใหญ่คุณกัญญ์สิริ มีแต้ม ผู้จัดการกองประกวด ได้กล่าวถึงแนวทางการขยายตัวของเวทีระดับจังหวัด และการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่เหมาะสมกับตำแหน่ง“เรามองหาผู้หญิงที่ไม่เพียงมีออร่าของตัวเอง แต่สามารถส่งต่อพลังให้กับ Generation ถัดไป เพราะราชินีที่แท้จริงต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรีทั่วโลก” – คุณกัญญ์สิริ มีแต้ม“Mrs. Thailand World 2025” เปิดรับสมัครแล้ว!ไทม์ไลน์การประกวด✅ เปิดรับสมัคร: พฤศจิกายน 2567 – พฤษภาคม 2568✅ Orientation Day & Portrait Shooting: มิถุนายน 2568✅ กิจกรรมเก็บตัว: กรกฎาคม 2568✅ รอบ Preliminary & Final: 1-3 สิงหาคม 2568คุณนุ่น จิดาภา ชุมเมือง Brand Ambassadors Mrs. Thailand world กล่าว “นี่คือโอกาสของคุณ! หากคุณเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตรีทั่วโลก สมัครได้ทั้ง PDs และ ผู้เข้าประกวดสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด Mrs. Thailand World 2025 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📞 [085-121-5199]📧 line @Mrsthailand🌐 MrsThailandworld✨ Shine Your Aura – เปล่งประกายออร่าของคุณให้โลกได้เห็น! ✨#Mrsthailandworld#MrsThailandWorld2025 #ShineYourAura #EmpoweringWomen #InspiringGenerations #ThailandToTheWorld