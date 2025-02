“อิงฟ้า” โล่ง ไม่ต้องจ่ายสักบาท ชนะคดีอดีตต้นสังกัดฟ้อง 1,200 ล้าน ไม่หวั่นอุทธรณ์ ไม่ฟ้องกลับ

จากกรณีที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ได้ถูกค่ายเพลงซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดเดิม บริษัท แสงรวีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้ออกมาขอยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาว่าจ้างนักร้องมาประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งต่อมาทางด้านทนายความของอิงฟ้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยว่าอิงฟ้า ได้ชนะคดีสัญญาไม่เป็นธรรม หลังต่อสู้กันมาหลายปี โดยศาลแพ่งได้มีคำพิพากษายกฟ้อง อิงฟ้าชนะคดี ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท ซึ่งทางด้านโจทก์ก็ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ล่าสุด อิงฟ้า ก็ได้ออกมาเปิดใจ โดยเผยว่า ไม่เคยกลัวกับอดีตค่ายเพลงเก่าฟ้องร้อง ลั่นเรียกเงินไม่สมเหตุสมผล ดีใจชนะคดีเหมือนโซ่ตรวนที่ติดขาเอาไว้ได้หลุดออกไปหนึ่งข้ออีกอย่างนึงกำลังใจดีมากๆ จากทุกๆ คน พอทนายมีการประกาศออกไป ทุกคนก็แห่มาให้กำลังใจทั้งพี่ๆ ในวงการบันเทิงเหมือนทุกคนรอฟังข่าวนี้มานาน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับปีนี้ เราก็มารอดูในขั้นตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไง สุดท้ายแล้วเราสู้ด้วยความจริงซึ่งไม่มีอะไรต้องกลัว แล้วก็ดูในทิศทางขั้นที่ 2 ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี”รับเบาใจขึ้น ลั่นเหมือนโซ่ตรวนที่ติดขาเอาไว้ได้หลุดออกไปหนึ่งข้อ“เบาใจขึ้น ถ้าพูดตรงๆ เราไม่ได้กลัวอยู่แล้วกับการที่เขายื่นฟ้องมาตั้งแต่แรก สำหรับ 1,200 ล้านบาท ซึ่งเรามองว่ามันไม่สมเหตุสมผล ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร ซึ่งมันก็มีส่วนในการที่เราต้องเสียเวลาเสียโอกาสหลายๆ อย่างด้วย ณ ตอนนั้นถ้ามีการยื่นอุทธรณ์ ก็ไม่กังวล เพราะเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทำนองว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยทำรั้งเอาไว้เหมือนเป็นโซ่ที่ติดขาเราไว้ ตอนนี้ก็ได้ปลดออกไปหนึ่งข้อแล้ว ก็รอดูต่อไปว่าเราจะเป็นอิสระจากความกังวลใจตรงนี่เมื่อไหร่”เผยอยากทวงคืนความถูกต้องและความยุติธรรมให้ตัวเองกับสิ่งที่เขาเคยหมิ่นประมาท“มันเหมือนมีความกดดันสำหรับเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงและข้อเท็จจริง ความถูกต้องและตัวเราเองก็อยากได้ความยุติธรรม อยากชุบตัวเราเองด้วยว่า สิ่งที่เขาเคยหมิ่นประมาทเราต่างๆ ในเพจในอะไรบางอย่างก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป ก็จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะพูดความจริงต่อหน้าศาล ณ ตอนนั้นก็มีทั้งความกดดันและความกล้าหาญอยู่ในตนเองด้วยและคอยคุยถามเรื่องนี้กันตลอดว่าไปถึงไหนแล้ว ซึ่งบอสก็หาทางทีมทนายที่ดีที่สุด รอบคอบที่สุดเพื่อที่จะให้เราไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไป”รับถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจความกลัวก็อยู่กับตัวเราไปตลอดซึ่งดีแล้วที่เราตัดสินใจมาประกวดมิสแกรนด์ได้เจอกับบอส ได้เจอกับผู้ใหญ่ที่พร้อมยืนเคียงข้างเราและสู้ไปด้วยกันมีได้คุยตอนที่อยู่ที่ศาลเลย เจอกันครั้งแรกเลย เป็นประโยคที่เราก็คุยเหมือนตอนที่เรายังอยู่กับเขาเลย ก็บอกเขาเราก็บอกแม่ว่าอยากให้แม่เข้าใจด้วยว่าวันนี้ทำไมเราถึงต้องสู้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มีวันนี้เราไม่ได้รับการติดต่อจากใครเลยจริงๆ แต่พอวันนี้วันที่เราจะยืนด้วยลำแข้งตัวเอง เรากลับมาเจออะไรแบบนี้ก็อยากให้เขาเข้าใจเราด้วย ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีความรักความหวังดีต่อกัน มันก็เคยมีเคยเกิดขึ้นอยู่จริง”เผยที่ผ่านมาเป็นฝ่ายยอมตลอด“ตอนที่เราไปประกวดรายการ the voice เราก็ยอมโดนพอเรามาประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ เราพร้อมแล้วจริงๆ ก็หลายปีอยู่ที่เรายอมแล้วเราก็ไม่สู้เพื่อตัวเองก็มีคุยกับคุณอาสาคร (ทนาย) ว่าเรามีวี่แววว่าจะจบยังไง ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ถ้าขั้นเลวร้ายที่สุดเป็นยังไง แล้วก็ข่าวดีที่สุดมันจะเป็นยังไง ซึ่งเขาก็มีการบอกกับเราตรงๆ ว่า ถ้าเลวร้ายที่สุดจะเป็นแบบนี้ ให้เราเตรียมอะไรยังไงบ้างเขาก็ไม่กลัวเราก็ไม่กลัว ทีมเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์”ไม่คิดฟ้องกลับ อยากจบด้วยดี อนาคตหวังร่วมงานกันได้แต่ว่ามันก็ยังมีเราก็อยากให้จบลงได้ สามารถเจอกันได้ คุยกันได้ ร่วมงานกันได้ในอนาคตมีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็อยากช่วยอยากให้มันจบแบบนี้มากกว่า”รับที่ผ่านมาไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเพราะติดฟ้องร้อง ลั่นหลังจากนี้จะมีแต่ข่าวดีก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าแฟนคลับเราก็รอคอยเพลงของเราจริงๆ สักที ที่ไม่ใช่ the one and only ที่เป็นแนวของการประกวด เขาอยากเห็นเพลงที่เป็นแนวอิงฟ้าโจ๊ะๆ สนุกๆ ลูกทุ่ง อะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่ง”เป็นไปได้จะเซ็นสัญญาหรือทำอะไรให้คิดดีๆ เพราะองค์กรไม่สามารถช่วยเราได้ทุกครั้ง“ไม่สามารถจะช่วยเราได้ทุกครั้งได้ตลอด ถ้าหากว่าข้อเท็จจริงบางทีความผิดพลาดเกิดจากเด็กก็มี เพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆ ดูเรื่องของสัญญาให้ดีสุดท้ายก็มีผลในการตัดสินใจประกวดเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะมีปัญหาบานปลายตามมาได้อีก อย่างที่บอกไปว่าบางครั้งองค์กรก็ไม่สามารถจะปกป้องเราได้