“โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” และ “นุนิว ชวรินทร์” ร่วมส่งเพลงรัก “ยอม” ต้อนรับวันวาเลนไทน์ในโปรเจกต์ ”PIANO&i Plays The Bakery Songbook 2“

ต้อนรับวันวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยบทเพลงรักสุดพิเศษจากสองศิลปินมากความสามารถ “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” และ “นุนิว ชวรินทร์ (Nunew)” กับการนำบทเพลง “ยอม” ต้นฉบับจากวง P.O.P มาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์ PIANO&i ผ่านโปรเจกต์ “PIANO&i Plays the Bakery Songbook 2” ที่รังสรรค์โดยโต๋ ศักดิ์สิทธิ์นี่คือการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของทั้งสองศิลปิน หลังจากเคยสร้างความประทับใจในคอนเสิร์ต NuNew 1st Concert “Dream Catcher” Presented by Lolane Intense Care ซึ่งนุนิวได้เชิญโต๋ ศักดิ์สิทธิ์มาร่วมบรรเลงเปียโนในโชว์สุดพิเศษให้แฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังเคยมีโอกาสร่วมงานกันในคอนเสิร์ต Piano & i The First Concert และรายการ PIANO&i ของโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ถึง 2 ครั้งครั้งนี้ บทเพลงรักที่หลายคนคุ้นเคยจากเบเกอร์รี่มิวสิกได้ถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ ด้วยเสียงร้องอันอบอุ่นของนุนิวที่เข้ากันอย่างลงตัวกับการบรรเลงเปียโนที่นุ่มนวลของโต๋ ถ่ายทอดอารมณ์ของความรักได้อย่างลึกซึ้งในแบบฉบับของ PIANO&iเติมเต็มวันแห่งความรักด้วยเสียงเพลงที่อบอุ่นหัวใจ Y ฟังบทเพลง ‘ยอม’ เวอร์ชันPIANO&i จาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ และ นุนิว ชวรินทร์ได้แล้ววันนี้ บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง:https://PianoandiBakerySongbook2.lnk.to/NuNew และสามารถรับชม Music Video ได้ที่ ช่อง YouTube: TorBright Channelเกี่ยวกับโปรเจกต์ “PIANO&i Plays the Bakery Songbook 2”โปรเจกต์ PIANO&i Plays the Bakery Songbook เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Sony Music Entertainment Operating (Thailand) Co., Ltd. และ True Tone Entertainment Co., Ltd. ด้วยความตั้งใจที่จะนำเพลงระดับตำนานของ Bakery Music ในอดีต มาสร้างสรรค์ในแบบฉบับ PIANO&i 2ติดตามข่าวสารอัพเดทกับSony Music Thailand - Thai Artistsได้ที่นี่