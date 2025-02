เต็มสิบไม่หัก! ONE OR EIGHT ดึง BIG SEAN ร่วมปล่อยของในเพลง “KAWASAKI”

การร่วมงานของวงและ Big Sean ในครั้งนี้ได้เติมมิติใหม่สุดเร้าใจให้กับ "KAWASAKI" โดยผสานความสดใหม่เข้ากับเอเนอร์จี้เกินต้านของเพลงได้อย่างลงตัว ที่แฟนๆ ของ ONE OR EIGHT ต้องตั้งตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวเดิมทีซิงเกิลนี้ได้ปล่อยออกมาในเดือนมิถุนายนก่อนที่ ONE OR EIGHT จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการ เป็น Performance Video ของเพลง"KAWASAKI" ที่ดึงดูดความสนใจจากแฟนๆ ด้วยการเต้นที่เต็มไปด้วยพลัง, เสียงมอเตอร์ไซค์ และเบสหนักๆ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจทั้งภาพและเสียงทำให้วิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลบน YouTube และมียอดวิวทะลุ 10 ล้านใน 10 วันแรก!!!สำหรับซิงเกิลนี้โปรดิวซ์โดยเหล่าตัวท็อปของวงการเพลงอย่าง DJ Smallz 732 GENT!, Bangs และ Xansei (NLE Choppa “Picture Me Grapin”) ที่เคยร่วมงานกับ Nicki Minaj, Doja Cat, NLE Choppa และยังได้ Lucien Parker มาเขียนเนื้อท่อนแรปให้อีกด้วยฟัง"KAWASAKI(with Big Sean)" ได้ที่นี่:ติดตามข่าวสารอัพเดทของ ONE OR EIGHT ได้ที่นี่