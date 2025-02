“พัคจินยอง GOT7” ฮีเสิร์ฟ ! คัมแบ็คบทพระเอกในรอบ 3 ปี ส่งซีรีส์ “The Witch สวยต้องสาป” แรงจัดผงาดขึ้นอันดับ 2 Viu ตั้งแต่สัปดาห์แรก !

ปังของจริง สำหรับซีรีส์เกาหลีที่ใคร ๆ ก็พูดถึงตลอดทั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับซีรีส์ที่ผสมผสานแนวลึกลับและโรแมนติกได้อย่างลงตัว แถมยังเป็นการกลับมาโลดแล่นบนหน้าจอซีรีส์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีของพระเอกสมาชิกวงบอยแบนด์ระดับปรากฏการณ์อย่าง GOT7 ที่ผลงานล่าสุดทำเอาแฟนซีรีส์ฟินจัด จนทุบสถิติเรตติ้งสถานีโทรทัศน์ในเกาหลีที่ออนแอร์ซีรีส์เรื่องนี้ไปเรียบร้อย แต่ถ้าคุณยังลังเล นี่คือ 5 เหตุผลห้ามพลาด ที่จะทำให้คุณเริ่มเปิดดูตอนแรก ของซีรีส์สนุกสุดเข้มข้นเรื่องนี้ไปพร้อม ๆ กัน1.สิ้นสุดการรอคอย พัคจินยอง ผงาดหน้าจออีกครั้ง – The Witch สวยต้องสาป ขึ้นแท่นซีรีส์ที่ผู้คนนับล้านจากทั่วโลกรอคอย เพราะเป็นการกลับมาสู่หน้าจอ ครั้งแรกในรอบ 3 ปี ของ พัคจินยอง พระเอกหนุ่มสุดหล่อสมาชิกวง GOT7 หลังจากเบรกงานไปเข้ากรม รับใช้ชาติ ตามกฏที่หนุ่มเกาหลีทุกคนต้องปฏิบัติ โดยการกลับมาครั้งนี้ จินยองจัดหนักจักเต็ม มาทั้งงานเพลงของวง GOT7 และงานแสดงแบบควบคู่กันไป ยกระดับความฟินให้กับแฟน ๆ หลังจากที่อดทนรอคอยกันมานาน2.จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายธรรมดาตกหลุมรักแม่มด – นี่คือซีรีส์ที่ผสมผสานแนว ลึกลับและโรแมนติก ได้อย่างน่าติดตามลงตัว จัดเต็มทั้งความลึกลับของเส้นเรื่องและความโรแมนติกของซีนต่างๆอย่างน่าดู เล่าถึง ดงจิน (รับบทโดย พัคจินยอง) หนุ่มทำงานที่ดูแสนจะธรรมดา ตกหลุมรัก มีจอง เพื่อนสาวตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม เธอคือคนที่ผู้คนรอบข้างหวาดกลัว เพราะ เชื่อว่าเธอคือ แม่มด หลังทุกคนที่แอบชอบหรือเข้าใกล้เธอ ล้วนได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับอันตราย จนกระทั่งเวลาผ่านไป 10 ปี และทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้ง เขาจึงพยายามทำทุกทางเพื่อช่วยให้เธอ หลุดจากคำสาปและฝันร้ายนี้3.ยิ่งดูยิ่งอิน กับ เคมีที่เข้ากันสุดๆของพระเอกนางเอก – โดยในซีรีส์ The Witch สวยต้องสาป พัคจินยอง จะได้ประกบกับ โนจองอี อดีตนักแสดงเด็กที่คนเกาหลีเอ็นดูมานับ 10 ปี ซึ่งล่าสุดขึ้นแท่นเป็นนางเอกจากซีรีส์ Hierarchy กลับมารับบทนำอีกครั้ง ในบทหญิงสาวที่ต้องเก็บตัวอย่างเงียบเชียบ เพราะถูกคนรอบข้างตราหน้าว่าเธอคือ แม่มด มีเพียงพระเอกเท่านั้นที่เข้าใจและมองเธอจากตัวตนที่แท้จริง มิใช่คำที่บุคคลรอบข้างตราหน้า ซึ่งเปิดมาตอนแรก ผู้ชมก็จะได้เห็นแววตาของทั้งสอง ที่สื่อสารกันทำให้ยิ่งดูก็ยิ่งตกหลุมรักและเอาใจช่วยทั้งสองตัวละคร4.ผลงานล่าสุดของมือเขียนบทตัวพ่อแห่งเกาหลี – นาทีนี้ชื่อของ คังฟูล กลายเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีเยี่ยมว่า ผลงานของเขาล้วนมาพร้อมกับพล็อตแปลกใหม่ และเนื้อหาที่น่าติดตาม สอดแทรกด้วยประเด็นที่ลึกซึ้งมากกว่าแค่ดูผิวเผินทั่วไป คังฟูล กลายเป็นคนเขียนสุดฮ็อตจาก ผลงานเว็บตูนระดับปรากฏการณ์อย่าง Moving และ Light Shop ซึ่งผลงานล่าสุดอย่าง The Witch นั้น มียอดคนอ่านในเกาหลีสูงมากถึง 130 ล้านครั้ง เป็นการการันตีเบื้องต้นได้อย่างดีเยี่ยมว่า โครงเรื่องของ The Witch นั้นน่าติดตามอย่างแน่นอน5.เปิดตัวสุดปัง กวาดผู้ชมแรงขึ้นอันดับ 2 ตั้งแต่สัปดาห์แรก - จะพลาดได้อย่างไร เมื่อซีรีส์ The Witch สวยต้องสาป ผงาดกระแสตอบรับดีล้นหลาม หลังจากออกฉายเพียงแค่ 2 ตอนเท่านั้น ก็ทำสถิติพุ่งทะยานขึ้นสู่ชาร์ตความนิยมในแอปพลิเคชัน Viu แบบทันที ไม่รีรอไต่อันดับแต่อย่างใด กลับมาแรงแซงโค้งพุ่งขึ้นอันดับ 2 เลยทีเดียว เป็นการรับประกันอย่างได้ทันที ว่านี่คือซีรีส์ใหม่จากเกาหลีที่คุณไม่ควรพลาด