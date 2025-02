เรียกว่าที่เจ้าบ่าว "ณเดชน์ คูกิมิยะ" สาดหวานใส่ว่าที่เจ้าสาวแบบไม่มีแผ่วปลายจริงๆ ล่าสุด "ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์" ออกมาโพสต์คลิปหวานผ่านไอจีสตอรี่ พร้อมแคปชั่น "Not sure why I agreed to circuit training before work today"ต้องบอกว่าในคลิปนั้นมีซีนสวีตหวานซ่อนอยู่กับช็อตที่ "ณเดชน์" เดินมาจุ๊บแก้ม "ญาญ่า" เบาๆ จนทำเอาแฟนๆ เขินตัวบิดกันไม่ไหวเลยจริงๆ