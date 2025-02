“RABBIT TO THE MOON 2025” คุ้มเกินคาด 6 ศิลปินเกาหลี ขนโชว์ จัดหนัก จัดเต็ม แฟนกรี๊ดสุดพลัง สนั่นอิมแพ็คอารีน่า

งานนี้ต้องขอปรบมือดังๆให้กับ “บริษัท แรบบิท มูน คอร์ปอเรชั่น จำกัด" ผู้นำด้านดนตรีและความบันเทิงกับค่ายเพลงรวมถึงธุรกิจบันเทิง และการจัดการศิลปิน กับการเปิดตัวผู้จัดค่ายน้องใหม่มาแรงอย่าง “Rabbit Moon” บริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่ก้าวออกมาประสบความสำเร็จอย่างสวยงามเกินคาดกับเทศกาลดนตรี K-POP แห่งปีที่ทุกคนรอคอยกับครั้งแรกของเทศกาลดนตรีที่ระดมศิลปินเกาหลีหลากแนวไม่ว่าจะเป็น BAEKHYUN นักร้องเสียงนุ่ม / ZICO แร็ปเปอร์ชื่อดังระดับโลก / THE ROSE วงดนตรีอินดี้ร็อคที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชีย / POW วงบอยแบนด์ ที่สาวๆคลั่งไคล้ / KEP1ER เกิร์ลกรุ๊ปสาวสวย และ BADVILLAIN 7สาวเกิร์ลกรุ๊ปสุดเฟียส ที่ต่างจัดเพลย์ลิสต์โชว์พิเศษมามามอบความสนุก ความประทับใจให้กับแฟนเพลงชาวไทย เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นอิมแพ็ค อารีน่า ไปเมื่อค่ำวันก่อน งานนี้ดีกรีความมันส์แบบนันสตอปเรียกว่า ฟินฉ่ำ 5 ชั่วโมง คุ้มเกินราคาบัตรแต่ละใบกันไปทีเดียวสตาร์ทความสนุกทันทีที่เทศกาลดนตรีเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับเกิร์สกรุ๊ปวงแรก KEP1ER ที่ออกมาโปรยเสน่ห์ทั้งร้องทั้งเต้นให้แฟนกรี๊ดตามด้วยเพลง The Girls ตามด้วย LVLY / MVSK / Sync-Love ต่อด้วยเพลงฮิต WADADA เล่นเอาแฟนร้องตามสนั่น และต่อด้วย Back To The City / Shooting Star และ TIP-TAP ทิ้งท้าย จากนั้นถึงคิวหนุ่มๆวง POW ออกมาเรียกเสียงกรี๊ดกันบ้าง พร้อมกับขนเพลงดังมามอบความสนุกให้แฟนๆที่รอร้องตามพวกเขาอยู่ ไม่ว่า Favorite / Valentine / Dazzling/ Show Dancing / Sunset / Gimme Love (เวอร์ชั่นไทย) ก่อนจะจัดชุดใหญ่อย่าง Just Right ของ GOT7 และจบโชว์ด้วย Amazing และ Boyfriend เล่นเอาแฟนกรี๊ดจนเจ็บคอกันไปทีเดียว แต่ความสนุกยังไม่หยุดต่อด้วยความเฟียสของเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง BADVILLIAN ที่ออกมาโชว์พลังระดับพาวเวอร์เกิร์ลทั้งร้องทั้งเต้นสุดสตรองให้สมกับเป็นครั้งแรกในเวทีต่างประเทศของพวกเธอด้วย Bad Villian/ Hurricane / +82 / Yahho / Zoom เล่นเอาหนุ่มๆหัวใจกระชุ่มกระชวย ก่อนจะไปเปลี่ยนโหมดกับซาวด์ดนตรีอินดี้ร็อคกันกับวง THE ROSE ที่จัดโชว์มาเต็มสกิลทั้งพลังดนตรีและพลังเสียงยิงยาวกันถึง 8 เพลงรวด ไม่ว่าจะเป็น Eclipe / Shift / Lifeline (Reborn) / Red / Back to me / Definition Of Ugly Is (Strings) / Alive / Yes / Cosmo และ Sour สะกดหัวใจสาวๆจนเสียงกรี๊ดดังสนั่นในทุกเพลงจากนั้นถึงเวลาเสียงกรี๊ดสนั่นต้อนรับแร็ปเปอร์หนุ่ม ZICO มาโชว์พาวเวอร์การแร็ปสุดพลังระดับอินเตอร์ผสมกับลีลาน่ารักขี้อ้อนในเพลง Tough Cookie / Artist / Any Song / It’s not him/her / You are me , I am you / SPOT! / New Thing /Turtle Ship / Okey Dokey อังกอร์ต่อด้วย Yes or No / When he got extra time / Boys and Girls จนสาวๆกรี๊ดสนั่นในทุกเพลง ก่อนจะปิดท้ายด้วยศิลปินที่สาวๆรอคอยกับหนุ่ม BAEKHYUN ที่ขนเพลงน่ารักสนุกๆมาให้แฟนทั้งกรี๊ดและร้องตามแบบจุกๆให้หายคิดถึงกันไม่ว่าจะเป็น Pineapple Slice / UN Village / Good Morning / Rendez-vous / Candy / Betcha และปิดท้ายด้วยเพลง 공중정원 เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายสนั่นอิมแพ็คอารีน่า เล่นเอาค่ำนั้นแฟนๆต่างกลับบ้านไปแบบแฮ๊ปปี้สุดๆ งานนี้ความสนุกของแต่ละโชว์คุ้มค่าเกินราคาบัตรจริงๆก้าวต่อไป คงต้องจับตามมองไลน์อัพของผู้จัดค่ายน้องใหม่อย่าง “Rabbit Moon” ว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพร์สเปิดมิติใหม่ๆให้กับวงการโชว์บิซในไทยเพื่อแฟนๆจะได้ตื่นตาตื่นใจกันต่อไป หลังเปิดตัวครั้งแรกกับเทศกาลดนตรีเกาหลี “RABBIT TO THE MOON 2025” ก็เข้าสามารถเข้าไปอยู่ในใจแฟนๆกันแล้ว#RabbitMoonCorp #RabbitToTheMoon#RabbitToTheMoon2025