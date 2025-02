เสน่ห์สาวเชื้อสายอุยกูร์: 6 สาวงามซินเจียงแห่งวงการบันเทิงจีน

ชาวอุยกูร์มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเอเชียกลางและจีน ทำให้พวกเขามีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่าง เช่น ดวงตาคม ผิวขาว และโครงหน้าที่ชัดเจน เสน่ห์เหล่านี้ทำให้นักแสดงสาวเชื้อสายอุยกูร์ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั้งในและนอกประเทศนอกจากความงามภายนอกแล้ว นักแสดงเหล่านี้ยังมีความสามารถทางการแสดงที่ยอดเยี่ยม พวกเธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์และบทบาทต่างๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ทำให้ผลงานของพวกเธอได้รับการยอมรับและชื่นชมอย่างกว้างขวางตี๋ลี่เร่อปา หรือที่รู้จักในชื่อ ดิลราบา ดิลมูรัต เป็นนักแสดงสาวชาวจีนเชื้อสายอุยกูร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เธอเกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ที่เมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ด้วยความงามที่โดดเด่นและความสามารถทางการแสดงที่ยอดเยี่ยม เธอได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายผลงานที่ทำให้เธอโด่งดัง ได้แก่ ละครเรื่อง "Eternal Love" และ "You Are My Glory" ซึ่งเธอสามารถถ่ายทอดบทบาทได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ เธอยังได้รับรางวัลและการยอมรับในวงการบันเทิงจีนอย่างต่อเนื่องกูเนเซอร์ เบคเตียร์ หรือที่รู้จักในชื่อ กู่ลี่นาจา เป็นนักแสดงและนางแบบชาวจีนเชื้อสายอุยกูร์ เธอเกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่เมืองอุรุมชี ด้วยใบหน้าที่สวยงามและเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ เธอได้รับความสนใจจากผู้ชมและสื่อมวลชนอย่างมากผลงานที่เธอมีชื่อเสียง ได้แก่ ละครเรื่อง "The Classic of Mountains and Seas" และ "Twelve Legends" นอกจากนี้ เธอยังเป็นนางแบบให้กับแบรนด์ชั้นนำหลายแห่ง และปรากฏตัวบนปกนิตยสารชื่อดังมากมายมาดิน่า เมเมท เป็นนักแสดงสาวชาวจีนเชื้อสายอุยกูร์ เธอเกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2530 ที่เมืองอุรุมชี ด้วยความงามที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถทางการแสดง เธอได้รับบทบาทในละครและภาพยนตร์หลายเรื่องผลงานที่เธอมีชื่อเสียง ได้แก่ ละครเรื่อง "The Legend of Qin" และ "New Legend of Madame White Snake" ซึ่งเธอสามารถถ่ายทอดบทบาทได้อย่างน่าประทับใจเรยซา อาลิมจาน เป็นนักแสดงสาวชาวจีนเชื้อสายอุยกูร์ เธอเกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ที่เมืองอุรุมชี ด้วยความสามารถทางการแสดงที่ยอดเยี่ยม เธอได้รับบทบาทในละครและภาพยนตร์หลายเรื่องผลงานที่เธอมีชื่อเสียง ได้แก่ ละครเรื่อง "Empresses in the Palace" และ "Nothing but Thirty"ถงลี่ย่า เป็นนักแสดงสาวชาวจีนเชื้อสายซีเป่ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เธอจบการศึกษาด้านการเต้นรำจากสถาบันศิลปะซินเจียง และเริ่มต้นเส้นทางบันเทิงด้วยการแสดงในซีรีส์เรื่อง "New Endless Love" ในปี 2008 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอ ได้แก่ "Jade Palace Lock Heart" และ "The Queens" ด้วยความสามารถและความงามที่โดดเด่น ถงลี่ย่าได้รับความนิยมและความชื่นชอบจากผู้ชมอย่างกว้างขวางฮาหนี่เคอจื่อ หรือที่รู้จักในชื่อ ฮันกิซ โอมาร์ (Hankiz Omar) เป็นนักแสดงและนักเต้นชาวจีนเชื้อสายอุยกูร์ เธอเกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539 ที่เมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียง ชื่อ "ฮันกิซ" ในภาษาอุยกูร์หมายถึง "ผู้นำในหมู่สตรี"หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ฮาหนี่เคอจื่อได้เข้าร่วมคณะศิลปะการทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นเวลา 2 ปี ขณะเดียวกันก็ศึกษาอยู่ที่สถาบันศิลปะซินเจียง ในปี พ.ศ. 2561 เธอเริ่มต้นเส้นทางบันเทิงด้วยการเข้าร่วมรายการ "The Chinese Youth" ของ iQIYI แม้ว่าเธอจะไม่ได้รับชัยชนะ แต่การแสดงเต้นรำ "A Dream of Dunhuang" ของเธอก็ได้รับความสนใจอย่างมาก