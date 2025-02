Shrek 5 มาแน่! “เซนดายา” รับบทลูกสาวของ "เชร็ค" และ "ฟิโอน่า" พร้อมเสียงพากย์ชุดเดิม

จากคลิปทีเซอร์ที่ปล่อยโดย Universal Studios มีฉากที่ตัวละคร ดองกี้ ตั้งคำถามกับกระจกวิเศษว่า "ใครคืองามเลิศในปฐพี?" ก่อนที่จะเกิดโมเมนต์สนุก ๆ ระหว่าง เชร็ค, ฟิโอน่า และลูกสาวของพวกเขา ที่รับบทโดยเซนดายานอกจากนี้ พินอคคิโอ ยังโผล่มาสร้างสีสันในฉาก ด้วยหนึ่งในมุกโกหกสุดคลาสสิกที่ทำให้จมูกของเขายาวขึ้น เพิ่มบรรยากาศขี้เล่นให้กับตัวอย่างหนัง ทำให้แฟน ๆ ตื่นเต้นกับเคมีใหม่ของตัวละคร รวมถึงการเสริมทัพของเซนดายาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเชร็ควิดีโอนี้มาพร้อมกับคำโปรยว่า “ดินแดนอันไกลโพ้นกำลังกลับมาอย่างยิ่งใหญ่” ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี 2017 เซนดายาเคยโพสต์บน X (เดิมคือ Twitter) ว่า "ขนาดโตแล้วฉันก็ยังดู Shrek บ่อยมาก" และล่าสุด บัญชีอย่างเป็นทางการของ Shrek ได้นำโพสต์เก่านี้มารีโพสต์พร้อมข้อความ "นี่คือคำพูดที่แม่นยำจริง ๆ"ภาพยนตร์ Shrek ภาคแรกเปิดตัวในปี 2001 และกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม คว้ารางวัล ออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม ก่อนที่ภาคต่อ Shrek 2 (2004), Shrek the Third (2007), และ Shrek Forever After (2010) จะสานต่อความสำเร็จนอกจากนี้ ตัวละครยอดนิยมอย่าง "พุซ อิน บู๊ทส์" ก็ได้รับภาคแยกของตัวเองในปี 2011 และ Puss in Boots: The Last Wish (2022) ที่ทำให้แฟรนไชส์ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง"Shrek 5" ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 23 ธันวาคม 2026