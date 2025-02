“Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” ปล่อยคลิปพิเศษ เผยบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายทำ พร้อมชวนไปสัมผัสกับเวทมนตร์ของดิสนีย์ที่จะสร้างความประทับใจยิ่งกว่าเคย

นับถอยหลังอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนเข้าฉายก็ทยอยปล่อยของให้แฟน ๆ ที่ตั้งตารอคอย อยากเข้าไปชมเทพนิยายระดับตำนานที่ถูกเขาขานผ่านภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันสุดยิ่งใหญ่เรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ล่าสุดได้ส่งคลิปพิเศษ Legacy Featurette ที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ของทีมนักแสดงทั้ง Rachel Zegler และ Gal Gadot รวมถึงผู้กำกับ Marc Webb มาเผยให้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำ พร้อมนำฉากจาก “Snow White and the Seven Dwarfs” แอนิเมชันต้นฉบับสุดคลาสสิกของดิสนีย์จากปี 1937 มาบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจและที่มาที่ไปขององค์ประกอบต่าง ๆ เป็นน้ำจิ้มให้แฟน ๆ รอไปชมในโรงภาพยนตร์ ก่อนฉายจริง 20 มีนาคมนี้ผู้กำกับ Marc Webb กล่าวว่า "ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ผู้ชมทั่วโลกจะได้ชมคลิปสุดพิเศษนี้ และได้สัมผัสกับโลกเวทมนตร์ของสโนว์ไวท์อีกครั้ง เป้าหมายของเราคือการให้เกียรติภาพยนตร์แอนิเมชันต้นฉบับ และเราขอขอบคุณทีมศิลปินอันยอดเยี่ยม ตั้งแต่ผู้เชิดหุ่น นักพากย์ ไปจนถึงทีมเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์ ที่ช่วยกันสร้างตัวละครอันน่าหลงใหลเหล่านี้ให้มีชีวิตขึ้นมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร" และเขายังเผยผ่านคลิปพิเศษนี้ว่า “เมื่อพูดถึงสโนว์ไวท์ จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมายที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เรื่องราวของสโนว์ไวท์ในประวัติศาสตร์นั้นชัดเจนและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งพวกเราก็ต้องให้เกียรติในจุดนั้นด้วย”ด้วยเหตุนี้แม้จะเป็นการตีความใหม่ แต่หลายองค์ประกอบและหลายฉากในภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันเรื่องนี้ยังคงยึดตามแอนิเมชันต้นฉบับ รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ดังที่ Rachel Zegler ผู้รับบทเป็นสโนว์ไวท์ บอกว่า “มีหลายอย่างจากแอนิเมชันต้นฉบับที่เราได้นำมาใช้ในภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบเครื่องแต่งกายและฉากต่าง ๆ นี่คือการคารวะต่อเทพนิยายและแอนิเมชันที่ยังคงมีความหมายต่อผู้คนอีกมากมาย” โดยเฉพาะชุดของ Evil Queen หรือราชินีใจร้าย Gal Gadot ผู้รับบทนี้เล่าว่า Sandy Powell ดีไซน์เนอร์ ได้ทำการค้นคว้ามาอย่างดี จนสามารถสร้างสรรค์ชุดราชินีใจร้ายออกมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ซึ่ง Sandy Powell เองเผยว่าเธอออกแบบโดยอิงจากรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของราชินีใจร้าย เพราะคิดว่าเป็นลุคที่โดดเด่นมากอยู่แล้วไม่เพียงแค่นั้น “Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” ยังครบรสทั้งเรื่องราวที่สนุก เข้มข้น งานภาพที่สวยสะกดสายตา และเพลงประกอบสุดไพเราะ ตามแบบฉบับภาพยนตร์ดิสนีย์ที่แฟน ๆ ชื่นชอบ โดยผู้กำกับ Marc Webb จะพาทุกคนท่องไปในเทพนิยายเหนือกาลเวลา และสัมผัสกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ ผ่านบทบาทการแสดงของ Rachel Zegler ในบทสโนว์ไวท์ และ Gal Gadot ในบทราชินีใจร้าย ร่วมด้วยทีมนักแสดงทั้ง Andrew Burnap รับบท Jonathan, Andrew Barth Feldman รับบท Dopey, Tituss Burgess รับบท Bashful, Martin Klebba รับบท Grumpy, Jason Kravits รับบท Sneezy, George Salazar รับบท Happy, Jeremy Swift รับบท Doc และ Andrew Grotelueschen รับบท Sleepy นอกจากนี้ยังได้ Benj Pasek และ Justin Paul มาแต่งเพลงใหม่สุดพิเศษ โดยมี Jeff Morrow แต่งดนตรีประกอบ ที่จะช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ้นเตรียมไปสัมผัสกับเวทมนตร์ของดิสนีย์ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความยอดเยี่ยมทั้งเรื่องราว งานภาพ บทเพลง และดนตรี ใน “Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” 20 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโซเชียลมีเดีย:X: @DisneyStudiosTHInstagram: @disneystudiosthFacebook: @WaltDisneyStudiosTHYoutube: @waltdisneystudiosthคลิปพิเศษ Legacy Featurette: https://www.youtube.com/embed/T0xuy2UFwKY ตัวอย่างภาพยนตร์ 1: https://www.youtube.com/watch?v=dqBlhVycWfc ตัวอย่างภาพยนตร์ 2: https://www.youtube.com/watch?v=_SAUjuvjuDM ตัวอย่างภาพยนตร์ 3: https://www.youtube.com/watch?v=Uxw4YyBAKhU ภาพนิ่ง: https://dam.gettyimages.com/thewaltdisneystudios/snowwhite