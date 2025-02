“โก๋แก่” มัดรวมความมันส์ ชวนวัยรุ่นยกแก๊งเติมความสนุก ในงาน “𝙆𝙊𝙃 𝙇𝘼𝙉𝘿 มันส์ยกก๊วน ชวนยกแก๊ง” ตอกย้ำความ “มันทุกเม็ด มันส์ทุกโมเมนต์”

เติมเต็มทุกความมันส์ในพื้นที่สยามสแควร์ “โก๋แก่” แบรนด์ถั่วที่ไม่เคยหยุดมันส์ กับสโลแกน “มันทุกเม็ด” สะท้อนความมันส์ของแบรนด์ผ่าน “พี่โก๋” มาสคอตหน้ากวน หัวฟู ใส่แว่น สวมชุดยูโด จัดงาน “𝙆𝙊𝙃 𝙇𝘼𝙉𝘿 มันส์ยกก๊วน ชวนยกแก๊ง” ชวนแก๊งวัยรุ่นยกแก๊งมาเติมความมันส์กันอย่างสนุกสนาน เต็มลานสยามสแควร์ Block K แหล่งรวมวันรุ่นใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ภายในงานพี่โก๋พร้อมเสิร์ฟความสนุกกับ 3 โซนกิจกรรม ได้แก่ KOH SNAP & SHARE ถ่ายรูปเช็คอินภายในงาน กับมุมสนุกๆ ที่โดนใจสายคอนเทนต์, KOH-O-KE กิจกรรมร้องคาราโอเกะกับพี่โก๋, KOH SNAP กิจกรรมถ่ายรูปสนุกๆ ที่ตู้ Photobooth และเสิร์ฟความมันส์กับโชว์วงดนตรีวัยมันส์ คอนเสิร์ตจาก 6 ศิลปิน ได้แก่ THREE MAN DOWN, MEYOU, MONICA, PERSES, TIGGER, VIIS ที่มาต่อยอดความมันทุกเม็ดมันส์ทุกโมเมนต์ของพี่โก๋ใครที่พลาดความมันส์ในงานนี้ ไม่ต้องเสียใจ เพราะพี่โก๋ยังมีกิจกรรมดีๆ ที่จะชวนวัยรุ่นทุกคนให้มาร่วมสนุกกันอีกแน่นอน ติดตามความมันส์ จาก “พี่โก๋” ได้ที่ FACEBOOK , X, IG และ TikTok : KohkaeThailand, Line official : @kohkaethailand