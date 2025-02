ดารา คนดังยกขบวนร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Jubilee x Sweet Bean - I Want A Hug

งานเปิดตัวที่วงการบันเทิงต้องสะเทือน! กับคอลเลกชันสุดตื่นตาตื่นใจ Jubilee x Sweet Bean - I Want A Hug ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่จากการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Jubilee Diamond และ POP MART ซึ่งไม่เพียงแค่เปิดตัวเครื่องประดับเพชรแท้ระดับโลก แต่ยังมาในสไตล์ Art toy สุดน่ารักจาก Sweet Bean ที่แฟน ๆ ต้องกรี๊ด!งานนี้ไม่ใช่แค่เปิดตัวเครื่องประดับ แต่ยังเป็นงานที่เต็มไปด้วยดาราและคนดังจากวงการบันเทิงที่มาร่วมเปิดตัวคอลเลกชันสุดหรู! นำทีมโดย เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง นักแสดงจากซีรีส์สุดฮิต "ทฤษฎีสีชมพู" คุกกี้ ญดา สุวรรณปัฏนะ นางแบบแฟชั่นเซ็ตสุดน่ารัก พร้อมทั้ง Ling ศิลปินผู้สร้างสรรค์ Sweet Bean ที่มาร่วมพูดคุยพร้อมกิจกรรม Fan Sign ให้ในงานนี้แบบไม่มีกั๊ก!พร้อมเหล่าดาราและคนดังยกขบวนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ บอย ปกรณ์, หวานเจี๊ยบ, รัศมีแข, เขื่อน ภัทรดนัย, เชียร์ ฑิฆัมพร, มายด์ ลภัสลัล, และ เมฆ จิรกิตติ์ ที่ไม่พลาดมาร่วมฉลองและถ่ายรูปกับคอลเลกชันสุดพิเศษJubilee x Sweet Bean - I Want A Hug ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องประดับ แต่ยังมีคาแรคเตอร์ Mini Sweet Bean ที่จะมอบอ้อมกอดฟีลกู๊ดให้กับทุกคนที่สวมใส่ โดยคอนเซ็ปต์ของคอลเลกชันนี้สะท้อนถึงโมเมนต์แห่งความรู้สึกหลากหลายที่เราผ่านในชีวิต เช่น "When I’m Sad", "When I’m Ambitious", "When I Try to Be Good" และ "Sweet Bean I Want A Hug" ที่ดูน่ารักและอ่อนโยน บวกกับความหรูหราของเพชรแท้ ทำให้กลายเป็นเครื่องประดับที่มีทั้งความรู้สึกและสไตล์!ติดตามรายละเอียดคอลเลกชัน "Jubilee x Sweet Bean - I Want A Hug" เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Jubilee Diamond (Thailand) หรือ Jubilee Contact Center : 02 – 625 -1111