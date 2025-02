“GOTCHA POP 3” ปรากฏการณ์ฟินยืนหนึ่งแบบยกด้อม!! ส. 24 พ.ค.นี้

กลับมาสร้างปรากฏการณ์ความฟินแบบ Non Stop ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับคอนเสิร์ตฟินยืนหนึ่ง!แห่งประเทศ T-POP กับ “Gotcha Pop 3” การรวมที่สุดของ T-POP ตัวท็อปแห่งยุค ที่จะมาพิสูจน์ PERFORMANCE เต็มรูปแบบ ที่ทุกศิลปินเตรียมงัดทีเด็ดมาปล่อยของแบบไม่มีใครยอมกัน รับประกันความฟินฉ่ำทำถึงโดยผู้จัดคอนเสิร์ตแถวหน้า ATIME SHOWBIZ ที่พร้อมเสิร์ฟความจึ้งให้แบบเต็มแม็กซ์ เวทีเดียวที่คอคอนเสิร์ตไม่ควรพลาด! ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคมนี้ ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ (Exibition Hall 3-4) ชั้น Gครั้งนี้อัพดีกรีให้เวทีลุกเป็นไฟ ! กับ Line Up รวม 11 ศิลปิน BOYGROUP และ GIRLGROUP ตัวจึ้งมาไว้บนเวทีเดียวกัน อาทิ TRINITY (ทรินิตี้) สารตั้งต้น T-POP ตัวท็อประดับตำนาน , Pixxie (พิกซี่) 3 ภูติจิ๋วเอวเอส จริตทะลวงใจ , PROXIE (พร็อกซี) บอยแบนตัวท็อปสุดแมสกับความสามารถแบบ All Rounder , PERSES (เพอร์เซส) บอยแบนด์ที่มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเดือด!, LYKN (ไลแคน) บอยกรุ้ปสุดฮอตพร้อมระเบิดเวทีให้ลุกเป็นไฟ, BUS Because Of You I Shine (บัส บีคอสออฟยูไอไชน์) บอยกรุ้ปที่มาเขย่าวงการ T-POP สร้างปรากฏการ์จนห้างแตก , DICE (ไดซ์) Rookie น้องใหม่สุดเจิดจ้ามาแรงแห่งปี / QRRA (คาร์ร่า) เกิร์ล กรุ้ปน้องใหม่มากประสบการณ์ / VIIS (วิส) เกิร์ลกรุ้ปสาย Performance สุดสตรอง / GELBOYS (เจลบอย) บอยแก๊งค์น้องใหม่ มาแรง จากซีรีย์ สถานะกั๊กใจ และคู่ศิลปิน Idol ที่กำลังมาแรงสุดๆ ที่ทุกคนจะตกลุมรัก!! DAOU OFFROAD (ต้าห์อู๋ ออฟโรด)เตรียมฟินยาวต่อเนื่องไม่มีสะดุด ดับเบิ้ลความสนุกทั้งโวคอลจัดหนัก แดนซ์จัดเต็ม หนักยิ่งกว่าเดิมกว่า 6 ชั่วโมง++ อัพเลเวลความมันส์ด้วยโปรดักชั่นสุดปังกับเวทีแคทวอล์คให้ทุกด้อมใกล้ชิดศิลปินทุกตำแหน่งไม่ว่าจะทั้งบัตรนั่งหรือบัตรยืน พร้อมฟินกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ Hidden Show สุดพิเศษจากศิลปินที่คาดไม่ถึงจึ้งกว่าครั้งไหน ๆ แน่นอนเตรียมกดบัตรกันให้ดีๆ เริ่มจำหน่ายบัตร 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ที่ www.Thaiticketmajor.com บัตรยืน ราคา 2,500 บาท , บัตรนั่งราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,800 / 2,500 และ 2,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Atimeshowbiz ทุกช่องทาง