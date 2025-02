คนใกล้ชิด! เผยนาที “ไฮโซชูชัย” งับปาก “บิ๊ก” นี่ไม่ใช่การจัดฉาก มาจากอินเนอร์ล้วนๆ

ยังคงเป็นควันหลง! สำหรับงาน CHUCHAI DIAMOND x EMPORIUM ณ @Abandoned Mansion Bangkok โรงแรม The Coach สุขุมวิท 14 ที่จัดไปเมื่อวานก่อน กับซีนฮือฮาสวมแหวน ขอเป็นแฟนเจ้าของร้านเพชรชื่อดังพร้อมซีนหวานจูบปากทั้งบนเวทีและหน้าแบ็กดรอป ซึ่งหนึ่งในบุคคลที่อยู่ติดขอบเวลา เล่าเป็นฉากๆ อย่างพิธีกรในงานที่มาร่วมงาน การประกวด MRS.THAILAND WORLD 2025 The Bright of Dancing Life “Shine Your Aura” ณ โรงแรม Mestyle Museum Hotel เปิดใจว่าขนลุกซู่! ไม่คิดว่าทั้งคู่จะอินเนอร์แรงขนาดนี้“ซีนวันนั้นขนลุกมาก ขนลุกซู่มาก แล้วถ้าเป็นเราที่ไปยืนอยู่ตรงนั้น มันคือครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะ ที่มีผู้ชายมาขอเป็นแฟนหรือน้องที่โดนน้ำร้อนสาด แต่พิธีกรในงานคือดีมากเรื่องเตี๊ยมกันนั้น เราว่าไม่มีนะ แต่มันจะเป็นเป็นการพรีเซนต์ใน concept ของแต่ละคู่มากกว่า โดยธีมงานเป็น LGBTQ และสมรสเท่าเทียม ให้ตรงกับธีมเดือนกุมภาพันธ์ ไม่งั้นก็จะไม่มีน้องคนที่โดนสาดน้ำร้อนมาร่วมงานด้วย และโยชิก็คือไอดอลของ LGBTQ + ที่สวมใส่เครื่องเพชรที่นาตาลี เกลโบว่าเคยสวมส่วนบิ๊กได้ขึ้นไปแต่งข้างบนกับพี่ชูชัย”รับตกใจ จูบไม่เท่าไหร่ ชูชัยงับต่อ ยอม! ไม่เคยขาดผู้ชาย“ด้วยความที่เราอยู่ติดขอบเวทีประมาณว่าคุณยังยืนอยู่ อีกคนจะสอดใส่ อุ้ย! ไม่ใช่ค่ะ แค่งับ เรามาถึงจุดนี้กันแล้วใช่ไหมคะใช้คำว่าเปลี่ยนผู้ชายไม่ได้ เพราะเป็นการเชิญมาร่วมงาน ต้องบอกตรงนี้เลยว่า พี่ชูชัยเป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสามารถ ทุกกิจการ การงานของเธอ เธอสามารถสร้างกระแสได้ตลอด แต่ที่แน่ๆ เลย สังเกตมานานแล้วแต่ถ้าจะขอเงินพี่ชูชัย ต้องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ทำธุรกิจ และคุยกัน แล้วได้ความรู้”จูบเดียวกลบทุกข่าว งงแล้วการแสดงหรือเรื่องจริง แต่ยันจัดฉากไม่ได้ เป็นอินเนอร์ของบิ๊ก“ในเคสของบิ๊กนั้นแต่เราก็พูดไม่ได้นะเพราะเราเป็นผู้น้อย แต่ก็ยืนยันว่าจัดฉากไม่ได้นะ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ ฉันยอมจัดงานเอง ฉันจะจัดสิ่งนี้ขึ้นมาเองเลย นี่ก็คิดว่าเป็นอินเนอร์ของบิ๊กเอง ที่อยากจะแสดงออกมา แต่ไม่คิดว่าอินเนอร์จะแรงขนาดนั้น(บิ๊กคือผู้ชายอันดับหนึ่งในใจของพี่ชูชัย?) บางครั้งมันอาจจะถูกปากก็ได้ แต่สังเกตได้จากอาการของพี่ชูชัย เหมือนโลกนี้มันเป็นสีชมพู ดูอินเลิฟ แล้วก็ดีใจแทนเขา”บอกกับทุกคน ทำทุกอย่างได้ยกเว้นมีเซ็กส์“เรื่องที่ทั้งบิ๊กทั้งพี่ชูชัยพูดว่าทำทุกอย่างได้ยกเว้นการมีเซ็กส์ เขาก็พูดแบบนี้กับทุกคนเหมือนกัน (หัวเราะ)เผยสเปกชูชัยเลือกหนุ่มๆ มาร่วมงาน“ด้วยความที่เราเป็นพิธีกรให้กับเขามาหลายปี การเลือกคนมาร่วมงาน อย่างแรกคือต้องหุ่นดี แล้วหลังจากนั้นเรื่องนิสัยก็ต้องดีด้วยนะ เพราะพี่ชูชัย ถ้านิสัยไม่ดี เขาจะไม่เอาเลย เขาไม่ชอบดารานิสัยไม่ดี แล้วน้องบิ๊กเอง ตัวของเขาเองไม่ธรรมดา บางคนอาจจะมองบ้าๆ บอๆ เขาสามารถสร้างตัวตน จนทำให้ทุกเพศทุกวัยหลงรักลั่นใครก็หลอกชูชัยไม่ได้“อีกอย่างพี่ชูชัยไม่หลอกใครนะแต่ถ้าใครจะมาฟ้องอะไร ไปเคลียร์กันเองนะคะ เราแค่เล่าข่าว แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อย่างกล้องถ่ายรูป ก็อย่างจะบอกน้องๆ ที่จะเข้ามา ควรจะศึกษา หลักสูตรอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ลองขอความเมตตาดู เพราะว่าพี่ชูชัย เขาชอบช่วยเหลือน้องๆ เกี่ยวกับการศึกษา อย่ามาบอกว่าขอยืมเงิน เงินน้อย อดค่ะ”