สิ้นสุดตำนาน! "ยีน แฮ็กแมน" วัย 95 ปี เสียชีวิตพร้อมภรรยาและสุนัข ตำรวจเร่งสอบสวนสาเหตุ

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเมืองซานตาเฟได้แถลงข่าวหลังพบร่างของทั้งคู่เมื่อช่วงบ่ายวันพุธ (26 กุมภาพันธ์) โดยนายอาดัน เมนโดซา (Adan Mendoza) นายอำเภอประจำเทศมณฑลซานตาเฟ เปิดเผยว่า ไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการฆาตกรรม แต่ยังอยู่ระหว่างรอหมายค้นเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม"ขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสอบสวนการเสียชีวิต โดยรอการอนุมัติหมายค้น อย่างไรก็ตาม เรายืนยันได้ว่าทั้งยีน แฮ็กแมนและภรรยาของเขาถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักของพวกเขาบนถนนซันเซ็ต เทรล" นายอำเภอเมนโดซากล่าวนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้ความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ว่า ไม่มีอันตรายหรือภัยคุกคามใดๆ ต่อชุมชนยีน แฮ็กแมน ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลที่สุดในวงการฮอลลีวูด เขามีผลงานการแสดงกว่า 100 เรื่อง รวมถึงภาพยนตร์ดังอย่าง The French Connection, Enemy of the State, Crimson Tide และ No Way Outตลอดเส้นทางอาชีพ เขาคว้ารางวัลมาแล้วมากมาย รวมถึง 2 รางวัลออสการ์, 2 รางวัลบาฟตา, 4 รางวัลลูกโลกทองคำ และ 1 รางวัลจากสมาคมนักแสดงภาพยนตร์แฮ็กแมนเข้าสู่วงการบันเทิงในปี 1956 ผ่านการฝึกฝนการแสดงที่ Pasadena Playhouse พร้อมกับนักแสดงร่วมรุ่นอย่างดัสติน ฮอฟฟ์แมน ก่อนจะเริ่มได้รับบทบาทสำคัญทางโทรทัศน์ในปี 1963 และก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าด้วยบทบาทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง I Never Sang For My Fatherแฮ็กแมนอำลาวงการภาพยนตร์ตั้งแต่ปี 2004 หลังจากแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย Welcome to Mooseport และยืนยันอย่างชัดเจนในปี 2008 ว่าเขาจะไม่กลับมาแสดงภาพยนตร์อีก โดยหันไปโฟกัสกับงานเขียนแทนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แฮ็กแมนและภรรยาใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในซานตาเฟ โดยมีการพบเห็นเขาออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเพียงไม่กี่ครั้ง ล่าสุดในเดือนมีนาคมปี 2024 เขาและภรรยาออกไปรับประทานอาหารที่ร้าน Pappadeaux ซึ่งแฮ็กแมนมีสภาพร่างกายที่ดูอ่อนแรง ต้องใช้ไม้เท้าในการเดินและจับแขนภรรยาเพื่อพยุงตัวข่าวการจากไปของแฮ็กแมนและภรรยาถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการภาพยนตร์และแฟนๆ ทั่วโลก ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของทั้งคู่