บันเทิงรอบโลก ดาราสาวทนไม่ไหวต้องขอฟ้อง! โดนกล่าวหา "แพร่เชื้อ" ติด "ต้าเสีย"

"สวี่ซีหยวน" เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในวัย 48 ปี เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากปอดบวมที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่ ขณะเดินทางในญี่ปุ่น หลังจากนั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลว่าเธออาจติดเชื้อจาก "เฉินเจี้ยนโจว" และ "ฟ่านเหว่ยฉี" ที่ร่วมงานเลี้ยงกับเธอเพียงสิบวันก่อนล้มป่วย ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ฟ่านเหว่ยฉีได้ออกมาชี้แจงว่าเธอได้รับยาต้านไวรัส Xofluza และแพทย์ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือแพร่เชื้อให้ใคร เธอเผยว่าที่ผ่านมาเธอเลือกจะเงียบ แต่ไม่อาจทนต่อการโจมตีที่กระทบลูก ๆ ของเธอได้ พร้อมแสดงความเสียใจกับการจากไปของสวี่ซีหยวน ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม ลูกชายฝาแฝดของเธอเคยเข้ารักษาตัวจากไข้หวัดใหญ่ และเมื่อวันที่ 26 มกราคม เธอ, เฉินเจี้ยนโจว และสวี่ซีหยวน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัส"เจนนิเฟอร์ โลเปซ" และ "เบน แอฟเฟล็ก"หย่าขาดจากกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ผู้พิพากษาศาลสูงลอสแอนเจลิสอนุมัติข้อตกลงหย่าของทั้งคู่เมื่อวันที่ 6มกราคม โดยมีผลสมบูรณ์หลังจากครบกำหนดรอ 6 เดือนตามกฎหมายแคลิฟอร์เนียนับจากที่โลเปซยื่นคำร้องขอหย่าจากการแต่งงานสองปีของพวกเขาทั้งสองฝ่ายตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนทำให้สามารถเลี่ยงการต่อสู้ในศาลที่ยืดเยื้อได้โลเปซจะกลับไปใช้ชื่อเดิมและถอด "แอฟเฟล็ก" ออกจากเอกสารทางกฎหมายรายละเอียดทางการเงินส่วนใหญ่ยังคงเป็นความลับแต่ได้รับการยืนยันว่าไม่มีฝ่ายใดต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กันและเนื่องจากพวกเขาไม่มีบุตรร่วมกันจึงไม่มีข้อพิจารณาเรื่องสิทธิการดูแลบุตร ทั้งคู่แต่งงานกันในเดือนกรกฎาคม2022 ก่อนที่โลเปซจะยื่นคำร้องขอหย่าในเดือนสิงหาคม 2024"คริส แพรตต์" ซึ่งแต่งงานกับ "แคทเธอรีน ชวาร์เซเน็กเกอร์"ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับฉากหนึ่งใน The White Lotus ที่"แพทริก ชวาร์เซเน็กเกอร์" โดย "คริส แพรตต์" บอกว่า“ผมรู้เลยว่าสายตาตัวเองไปอยู่ตรงไหน—ผมไม่ได้เป็นญาติเขาโดยสายเลือดนะผมมองไปที่ไอ้นั่นของเขาเลยเพื่อน” คริสพูดติดตลก ก่อนจะเสริมว่า “ไม่หรอกเขาดูดีมาก เขาเป็นเหมือนรูปปั้นที่มีชีวิตแต่ที่สำคัญคือเขาเป็นนักแสดงที่ดีจริง ๆเพราะตัวละครที่เขาเล่นแตกต่างจากตัวตนของเขาโดยสิ้นเชิง” นักแสดงจากGuardians of the Galaxy กล่าวต่อว่า “เขาสร้างตัวละครขึ้นมาและมันดูเป็นธรรมชาติมาก ผมบอกทุกคนมาหลายปีแล้ว รวมถึงบอกเขาด้วยผมคิดจริง ๆ ว่านี่จะเป็นทศวรรษของ 'แพทริก'”แม้จะยังครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศ แต่ Captain America: Brave New Worldของ Marvel กลับมียอดขายตั๋วลดลงถึง 68% ในสุดสัปดาห์ที่สอง ทำรายได้เพียง28.3 ล้านดอลลาร์ หลังจากเปิดตัวอย่างแข็งแกร่งที่ 100ล้านดอลลาร์ในช่วงวันหยุด ส่งผลให้จนถึงขณะนี้ ภาพยนตร์กวาดรายได้รวม 141ล้านดอลลาร์ในประเทศ และ 289.4 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก หนังนำแสดงโดย "แอนโธนีแมคกี้" ในบทกัปตันอเมริกาคนใหม่ แม้จะยังดึงดูดผู้ชมกลุ่มครอบครัวได้แต่กลับได้รับคะแนน CinemaScore เพียงเกรด B-ซึ่งถือว่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ MCUนักวิเคราะห์มองว่าหนังได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาการผลิตที่เคร่งเครียดของMarvel กำกับโดย "จูเลียส โอนาห์" พร้อมนักแสดงสมทบอย่าง "แฮร์ริสัน ฟอร์ด""แดนนี่ รามิเรซ" และ "ลิฟ ไทเลอร์"ขณะที่การลดลงของรายได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ Ant-Man and the Wasp:Quantumania ที่เคยร่วงลง 70% ในสัปดาห์ที่สองเช่นกัน