“ช้าง” ทำถึง! ส่ง “นิกกี้-โอม-โฟร์ท” นำทัพ “ทีมช้างเพื่อนซี้” นัดฟาดแข้งแชมป์เก่าบอลมหา’ลัย พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ช้างส่งแชมป์ ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ไปอังกฤษ ปี 3”

นอกจากแก๊งเพื่อนซี้คอบอลอย่าง “นิกกี้ ณฉัตร” “แจ็ค แฟนฉัน” รวมทั้ง “เกรท วรินทร” และ “ลีซอ ธีรเทพ” จากช่องแมนออฟเดอะแมตช์ จะมาแบ่งปันประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่อังกฤษซึ่งเคยไปทริปกับช้างมาแล้ว ยังนำทีม “ช้างเพื่อนซี้” ที่ได้ 3 หนุ่มฝีเท้าดี “โอม ภวัต” “โฟร์ท ณัฐวรรธน์” และ “จีโน่ The Snack” มาเสริมทัพความหล่อ...อุ๊ย ความแข็งแกร่งให้กับทีมฯ พร้อมด้วยแก๊งเพื่อนซี้จากช่องโคตรคูล “โอ๊ต ปราโมทย์” “อาร์ท มารุต” และ “อุล ภาคภูมิ” มาอัพความสนุกไปอีกขั้น แจมด้วยอินฟลูสายบอลตัวท็อป “เจ วรปัฐ” “เจ๊ ดำ” และ “แตงโม พงษ์พิสุทธิ์” ฯลฯ แล้วยังการันตีความบันเทิงกับคู่ซี้นักพากษ์ “ตูเต้” จากช่องตูดูบอลไทย และ “ปาล์ม” จากเพจ 3 บาท 5 บาท มาบรรยายการแข่งขันในแมตช์ในฝันนี้ เพื่อต่อยอดความยิ่งใหญ่ของรายการ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ” การแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ขยายการแข่งขันครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสะพานต่อยอดให้กับน้องๆ นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยได้ก้าวสู่ระดับอาชีพโดยช่วง 20 นาทีแรกของการแข่งขันเป็นหน้าที่ของ “ทีมช้างศึก All-Stars” ที่รวบรวมแข้งทองสุดแกร่ง นำทัพโดย “โจนาธาน เข็มดี” “มิก้า ชูนวลศรี” “เบน เดวิส” “ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร”“อดิศักดิ์ ไกรษร” “จักรพันธ์ แก้วพรม” “อดิศร พรหมลักษณ์” “ทิตาวีร์ อักษรศรี” “ทิตาธร อักษรศรี” “เออร์เนสโต ภูมิภา” และ “อณิพงษ์ กิจคาม” โดยสกอร์การแข่งขัน ทีมช้างศึก All-Stars นำทีม ม.รัตนบัณฑิตด้วยสกอร์ 1 ต่อ 0ส่วนช่วง 20 นาทีหลัง ทีมช้างศึก All-Stars เปลี่ยนตัวยกแผงให้ “ทีมช้างเพื่อนซี้” ที่ประกอบด้วย “นิกกี้ ณฉัตร” “เกรท วรินทร” “โอม ภวัต” “โฟร์ท ณัฐวรรธน์” “โอ๊ต ปราโมทย์” “อาร์ท มารุต” “อุล ภาคภูมิ” “แจ็ค แฟนฉัน” และ “จีโน่ The Snack” “แตงโม พงษ์พิสุทธิ์” “เจ วรปัฐ“ และ “เจ๊ดำ“ ซึ่งเหล่าดารา นักเตะฝีเท้าเด็ด ก็โชว์ลวดลายไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีแชมป์เก่า ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 2567 โดยทีมช้างเพื่อนซี้ ทำสกอร์การแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 ประตูโดยมาจากการยิงคนเดียวของ “โอ๊ต ปราโมทย์” ในขณะที่ทีม ม.รัตนบัณฑิต ยิงเพิ่มได้ถึง 6 ประตู รวมสกอร์เมื่อครบเวลา 40 นาที ทีมช้างศึก All-Stars และทีมช้างเพื่อนซี้ 3 ประตู ทีม ม.รัตนบัณฑิต 6 ประตู“นิกกี้ ณฉัตร” กล่าวว่า “ผมว่า น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ทำถึงยิ่งขึ้นทุกปี ปีนี้ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ” เขายกระดับไปเป็นทั่วประเทศแล้ว มั่นใจว่าการแข่งขันจะต้องดุเดือดและน่าติดตามขึ้นแน่นอน แถมในวันนี้แขกที่มาร่วมงานถือว่าเป็นระดับตัวท็อปในวงการฟุตบอลไทยทั้งนั้น จากการที่ผมได้ไปอังกฤษกับช้างมาแล้ว 2 ปีผมเชื่อรางวัล Dream Prize ของแคมเปญ “ช้าง ส่งแชมป์ ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3” จะสร้างบันดาลใจให้น้องๆ นักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยได้ก้าวขึ้นไปสู่นักฟุตบอลระดับอาชีพ หรืออาจเป็นหนึ่งในช้างศึกได้อย่างแน่นอน”ด้าน 2 หนุ่มจากช่องแมนออฟเดอะแมตช์ อย่าง “เกรท วรินทร” และ “ลีซอ ธีรเทพ” กล่าวเสริมว่า “มั่นใจว่าการแข่งขันปีนี้ต้องสนุกมากกว่าปีที่ผ่านมาที่มี 24 ทีม แต่ครั้งนี้มีมากกว่า 50 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขัน แอบบอกว่ามหา’ลัยไหนที่มีแข่ง อาจได้เจอพวกเรา “ทีมช้างเพื่อนซี้” ไปร่วมเชียร์ในสนามด้วยก็ได้ อยากให้น้องๆ มาเชียร์ทีมของตัวเองกันเยอะๆ และวันนี้อิจฉาน้องๆ ทีม ม.รัตนบัณฑิต ที่ได้ลงฟาดแข้งพี่ๆ ไอดอลช้างศึก ผมว่าประสบการณ์ในครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากๆ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เช่นเดียวกับรางวัล Dream Prize ที่เงินก็หาซื้อไม่ได้ที่แชมป์ฯ ปีนี้ จะได้บินไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย”ส่วน “โอม ภวัต” กล่าวว่า “ผมว่าช้างมอบประสอบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆ ไม่ว่าจะได้ไปเชียร์แมตช์ระดับโลกถึงอังกฤษ ได้ลงฝึกซ้อมกับโค้ช ลงฟาดแข้ง และ Meet and Greet กับนักเตะระดับโลกอีก เชื่อว่าคนที่ชอบเตะฟุตบอลและเป็นคอบอลอย่างผม ถ้ามีโอกาส ผมก็อยากไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกกับช้างสักครั้งหนึ่ง”ส่วนเพื่อนใหม่ป้ายแดงที่เข้ามามาเสริม “ทีมช้างเพื่อนซี้” อย่าง “โฟร์ท ณัฐวรรธน์” ที่บอกว่า “ถึงจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมทีมช้างเพื่อนซี้คอบอล บอกเลยว่าสนุกมากๆ และตื่นเต้นที่ได้ลงสนามร่วมกับทีมช้างศึก All-Stars ตอนเด็กชอบเตะบอลและฝันอยากเป็นนักบอล อย่างตอนฟุตบอล GMMTV Starlympics 2024 ผมยังยิง 4 ประตูเท่ากับชื่อตัวเองเลย ต้องขอบคุณช้างที่ให้โอกาสดีๆ และทำให้ฝันเป็นจริงครับ และก็ดีใจแทนน้องๆ ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ที่จะได้บินไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่อังกฤษด้วย”ปิดท้ายด้วยตัวพ่อพิธีกรชื่อดังแห่ง “รายการ Super 100 อัจฉริยะเกินร้อย” อย่าง “พี่ซุป วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ”ที่กล่าวว่า “ชื่นชมน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมากๆ ที่สนับสนุนและอยู่เคียงข้างวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่อง ดีใจที่การแข่งขันช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ได้ขยายไปทั่วประเทศ ทำให้น้องๆ มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันมากขึ้น แล้วเชื่อว่า Dream Prize ที่ส่งน้องๆ ไปอังกฤษ จะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและส่งเสริมให้น้องๆ ได้มีแรงบันดาลใจ และเป็นส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานที่มั่นคงให้กับวงการฟุตบอลไทย และสร้างนักเตะเข้ามาเสริมทัพช้างศึก เชื่อว่าฝันของคนไทยที่อยากเห็นช้างศึกไปฟุตบอลโลกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ”ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อลุ้นแชมป์ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3” ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 24 มิถุนายน 2568 โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมสนุกๆ รวมทั้งชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน (LIVE) ได้ที่ FB: CHANG WORLD