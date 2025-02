“มิเชล ทราชเทนเบิร์ก” นักแสดงสาวจาก Gossip Girl เสียชีวิตแล้วในวัยเพียง 39 ปี

ตามรายงานระบุว่า แม่ของเธอเป็นผู้พบร่างไร้วิญญาณของเธอเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 26 ก.พ. ( ตามเวลาท้องถิ่งสหรัฐ ) ที่ตึก One Columbus Place อพาร์ทเมนต์หรู 51 ชั้น ในเขตแมนฮัตตัน เซ็นทรัลพาร์ครายงานยืนยันว่า นักแสดงสาวมีการปลูกถ่ายตับเมื่อปีที่แล้ว และดูเหมือนว่าร่างกายของเธอจะต่อต้านกับอวัยวะที่ได้รับ แหล่งข่าวระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า้กิดจากสาเหตุธรรมชาติมีการยืนยันข่าวการเสียชีวิตจากทาง NYPD ที่ระบุว่าเธอ “เธอหมดสติ และไม่มีอาการตอบสนอง” ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยืนยันการเสียชีวิตของเธออีกครั้ง โดยตอนแรกเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวเกิดอาการหัวใจวายฉับพลัน จึงรีบรุดมาที่เกิดเหตุทันทีหลังทราบข่าวจากทีมแพทย์ฉุกเฉินทางด้าน แกรี แมนทูธ ตัวแทนของ มิเชล ได้ออกแถลงยืนยันข่าวการเสียชีวิตโดยระบุว่า “เป็นความเศร้าอันใหญ่หลวงที่ต้องยืนยันว่า มิเชล ทราชเทนเบิร์ก ได้เสียชีวิตลงแล้ว ทางครอบครัวขอให้ความรพความเป็นส่วนตัวต่อการสูญเสียครั้งนี้“ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มิเชล ได้โพสต์ภาพที่ทำเอาหลายๆคนเป็นห่วงลงใน อินสตาแกรม โดยภาพดังกล่าวเห็นชัดว่าเธอผอมแห้งและดูอ่อนแออย่างเห็นได้ชัด ทำให้แฟนๆ บางส่วนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำหนักที่ลดลงอย่างน่าตกใจของเธอ บางคนถึงขั้นถามว่าเธอใช้ยาอยู่หรือเปล่าเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา มิเชล จึงได้ตอบกลับข้อกังวลของแฟนๆ โดยกล่าวว่าเธอ "มีความสุขและมีสุขภาพดี" และไม่เคยทำศัลยกรรมใดๆ เลยแฟนๆบางคนยังสังเกตเห็นความผิดปกติด้านสุขภาพจากรูปถ่ายของเธอ โดยดูออกว่าดวงตาของเธอซีดเหลือง อาจเป็นสัญญาณของปัญหาตับมิเชล ทราชเทนเบิร์ก เกิดที่นิวยอร์กซิตี้ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 1985 และเติบโตในย่านบรู๊คลิน บทบาทที่ได้รับการยกย่องครั้งแรกของเธอเกิดขึ้นเมื่ออายุได้ 9 ปี ในซีรีส์คลาสสิกของ Nickelodeon ในยุค 90 เรื่อง “The Adventures of Pete and Pete” ซึ่งเธอรับบทเป็น โนน่า เอฟ. เมคเคลนเบิร์ก เพื่อนสาวสุดแปลกเธอได้แสดงในภาพยนตร์และรายการสำหรับเด็กหลายเรื่อง และเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในปี 1996 ในเรื่อง “Harriet the Spy” โดยเธอรับบทนำต่อมาเธอได้เปลี่ยนมาแสดงละครที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการแสดงเป็นเวลา 3 ปีในบท ดอว์น ซัมเมอร์น้องสาวของตัวละครเอกผู้ล่าแวมไพร์จากเรื่อง “Buffy” รวมถึงบทตัวร้ายเจ้าเล่ห์และมารยาอย่าง จอร์จีนา สปาร์ค ใน “Gossip Girl” ซึ่งออกฉายยาวนานถึง 6 ซีซั่นวันเกิดครบรอบ 39 ปีของเธอเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2024 เธอได้เขียนข้อความลงในอินสตาแกรมโดยระบุว่า “39 และฉันรู้สึกดี” ซึ่งแฟนๆพากันกดไลก์กว่า 32,000 ครั้งหลังข่าวการเสียชีวิตของเธอได้รับการยืนยัน เพื่อนๆร่วมวงการที่เคยร่วมงานด้วยต่างพากันแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกันอย่างมากมาย