สยามพารากอน เนรมิตที่สุดแห่งประสบการณ์แฟชั่นเหนือระดับ “Siam Paragon World Fashion Trend Spring/Summer 2025” ครั้งแรกกับการรวมตัวของเหล่าผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นจากแบรนด์ลักซ์ซูรี่ระดับโลก

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการรังสรรค์สุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมายสร้างที่สุดแห่งปรากฏการณ์แฟชั่นระดับโลก “World-class Fashion Destination” ผนึกกำลังร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, แมค คอสเมติกส์ ไทยแลนด์และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เนรมิตแฟชั่นอีเว้นท์แห่งปี งาน “Siam Paragon World FashionTrend Spring/Summer 2025” ยกทัพแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับเวิลด์คลาสกว่า 70 แบรนด์ และสุดยอดแบรนด์ไทยชั้นนำ ร่วมเผยโฉมคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนใหม่ล่าสุดแห่งปี 2025 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการรับฤดูกาลแห่งแฟชั่นโลก ในวันที่ 4มีนาคม 2568 ณ แฟชั่น ฮอลล์ สยามพารากอน เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปและครั้งแรกกับการรวมตัวเหล่าผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Brand Ambassador และFriend of the House ของลักซ์ชูรี่แบรนด์ระดับโลกกว่า 20 ท่านที่ร่วมมาเป็นแขกคนสำคัญพร้อมอัปเดตลุคประจำฤดูกาลอันร้อนแรงอาทิ ไบรท์-วชิรวิชญ์ ชีวอารี, ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่, คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร, ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ นอกจากนี้ยังมีทัพศิลปิน-ดารา ที่มาร่วมเป็นแขกคนสำคัญ อาทิ มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์, สมาชิกวง PiXXiE มาเบล-พิมมา-อิงโกะ, สมาชิกวง PERSES จั๋ง-เน, มิ้ลค์-พรรษาวอสเบียน, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์, เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, วิลเลี่ยม-จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์ ร่วมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ และ TOP อินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นของเมืองไทย ที่จะมาร่วมสร้างความตื่นตาตื่นใจกับคอลเลคชั่นสปริง/ซัมเมอร์ บนรันเวย์ที่ยาวที่สุดใจกลางสยามพารากอน โดยงานนี้ ยังเปิดโอกาสให้คนรักแฟชั่นได้มีส่วนร่วมชมงานแฟชั่นระดับโลกในแบบฟร้อนท์โรว ตอกย้ำการมอบประสบการณ์ Luxury for Allนอกจากนี้ ก้อง-กฤษฎิ์ จิระเกียรวัฒนะ Hair Stylist คนดังผู้เนรมิตสีสันให้กับวงการแฟชั่นเผยถึงเทรนด์แฟชั่น สปริง/ซัมเมอร์ 2025 ว่า “ สปอร์ตแวร์ยังคงเป็นคีย์ไอเทมสำหรับซัมเมอร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นTrack Jacket หรือแจ็กเก็ตกีฬาสไตล์ล้ำสมัย, Terry Jacket เนื้อผ้าสบาย, กางเกงไนลอนและผ้าร่มที่ให้ลุคเท่แบบ effortless รวมถึงรองเท้าวิ่ง, ผ้าใบ, หมวก และกระเป๋ามินิแบบอเนกประสงค์ที่สามารถปรับสายสะพายได้ทั้งสั้นและยาว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดชิคส่วน Denim ยังคงเป็นไอเทมหลัก กางเกงยีนส์เอวหลวมขาใหญ่แมตช์กับเสื้อครอป เสริมลุคด้วยเข็มขัดหนังเส้นใหญ่ และรองเท้า sandals ไม่ว่าจะเป็นแบบรัดส้นหรือแบบแบน (flat) ก็ช่วยคอมพลีตลุคให้ดูเท่และมีสไตล์ สำหรับเครื่องหนัง suede ในโทนสี earth tone และ burgundy ยังคงเป็น Must-Have ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ลุคดูคลาสสิกแบบ Old Money Vibe ปิดท้ายด้วย "White Pants" ที่มาแรงไม่แพ้กัน กางเกงสีขาวไม่ว่าจะเป็น ยีนส์, ลินิน หรือคอตตอน ทรงสวยสักตัว รับรองว่าเป็นไอเทมชิ้นเด็ดที่ได้หยิบมาใส่ตลอดซัมเมอร์นี้แน่นอน"และเพื่อฉลองฤดูกาลแห่งแฟชั่น สยามพารากอน ยังเอาใจคนรักแฟชั่นด้วยกิจกรรมแฟชั่นจากเหล่าลักซ์ชูรี่แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Pop-Up สุดพิเศษ, Private Viewing, นิทรรศการภาพถ่ายจากเซเลบิตี้ในลุคสุดฮอตจากแบรนด์ต่างๆ และกิจกรรมอีกมากมายตลอดเดือนมีนาคมนี้ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมายให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้ช้อปปิ้งไอเท็มโปรดได้อย่างจุใจและคุ้มค่าตลอด 1 เดือนเต็มที่สยามพารากอน กับแคมเปญ “Siam Paragon World Fashion Trend Spring/Summer 2025” เมื่อช้อป 40,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านลักซ์ชูรี่แฟชั่นที่ร่วมรายการ รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000บาท ระหว่าง 4 - 31 มีนาคม 2568 พร้อมสิทธิพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกมูลค่า 1,000 บาทสยามพารากอน “World Fashion Trend Spring/Summer 2025” เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหนือระดับ ที่สยามพารากอนมั่งมุ่นนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตแบบลักซ์ซูรี่แห่งโลกอนาคต โดยร่วมมือกับแบรนด์ดังระดับโลกในการนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ เป็นเวทีสำคัญของแบรนด์ระดับโลก Grand Stage of 8The World เพื่อนำเสอนและส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับ ที่สามารถดึงดูดลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการเข้าร่วมงานได้ทาง Facebook และ Instagram: Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp#SiamParagon #BeAmaz#SiamParagonWorldFashionTrendSS2025