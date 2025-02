“รมว.ปุ๋ง สุดาวรรณ” เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางโครงการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” Season 3

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องศรีวราแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) คณะผู้บริหาร ข้าราชการจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมด้วย นายบริพันธ์ ชัยภูมิ (ผู้บริหาร บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด) และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีนางสาวสุดาวรรณฯ กล่าวว่า “อาหาร” เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของมนุษย์ที่สะท้อนความคิด วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การประกอบอาหาร การปรุงรสอาหาร วิธีการรับประทาน ข้อกำหนดและข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ ขึ้นอยู่กับ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาตินางสาวสุดาวรรณฯ กล่าวอีกว่า ปี 2568 นี้ เป็นปีที่ ๓ สำหรับการขับเคลื่อนการยกระดับ อาหารถิ่นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม และนอกเหนือจากการค้นหา เมนูอาหาร “รสชาติ...ที่หายไป” แล้ว ยังมุ่งสู่การพัฒนาเมนูอาหารถิ่น สู่การจัดสำรับเครื่องดื่มพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศ ตลอดจนการนำเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์สู่สากล โดยที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และได้มีอาหารถิ่นหลายเมนูเคยถูกใช้สำหรับการต้อนรับ คณะรัฐมนตรีสัญจรอีกด้วย ดังนั้น การดำเนินโครงการนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้รวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลัง จะเลือนหาย มาสืบสาน พัฒนา สร้างสรรค์ ยกระดับเป็นอาหารประจำถิ่น รณรงค์ให้เกิดความตระหนักภาคภูมิใจ อาหารไทยพื้นถิ่น ปลูกฝังค่านิยมการรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่ เพิ่มคุณค่า และมูลค่า ของอาหารไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ กรมการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับชุมชน มุ่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ Thailand creative culture agency (THACCA) ได้อย่างมีศักยภาพสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖8 ณ ห้องศรีวราแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมี 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) การเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นหัวข้อเรื่อง “การยกระดับอาหารไทยถิ่น ผ่านการออกแบบ ประสบการณ์ของชุมชน (Designing for a Local Experience)” (2) การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การสร้างความเข้าใจ ในขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “Thailand Best Local Food” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” (3) การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริม และพัฒนาอาหารไทยถิ่น เชื่อมโยงไปสู่การสืบสานภูมิปัญญา (อาหารไทยถิ่นที่เป็นได้มากกว่าอาหาร)” (4) การบรรยาย หัวข้อเรื่อง “เทคนิควิธีการเล่าเรื่องและการเสนอเนื้อหาในเชิงประสบการณ์ (5) การบรรยายหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและต่อยอดโดยใช้นวัตกรรมนำไปสู่ธุรกิจ” (6) การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับอาหารถิ่น สู่เมนูและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” (7) การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเมนูอาหารสู่การพัฒนายกระดับทางธุรกิจ” และ (8) การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การยกระดับเมนูอาหาร สู่สำรับตำรับอาหารถิ่น”ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (๑) เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th (๒) Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ (๓) Facebook อาหารไทยถิ่น “THAILAND BEST LOCAL FOOD”