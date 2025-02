"มายด์ ลภัสลัล" ควงว่าที่เจ้าบ่าว "พาย" ทายาทแห่งอาณาจักรสิงห์ จดทะเบียนสมรสแล้ว ก่อนฉลองวิวาห์ธ.ค.นี้

ออร่าเจ้าสาวจับเลยทีเดียว สำหรับนักแสดงสาว "มายด์ ลภัสลัล" หลังแฟนหนุ่ม "พาย สุนิษฐ์ ภิรมย์ภักดี" คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเผยว่า มีแพลนจะจัดงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้แต่ล่าสุด "มายด์ ลภัสลัล" ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ อีกรอบ ด้วยการโพสต์ภาพควงว่าที่เจ้าบ่าว "พาย" ไปจดทะเบียนสมรสแล้ว พร้อมระบุว่า oday, Last year Time flies!☆彡 We never had an anniversary date and always discussed when it was.. so from now on we agreed that today is our anniversary, Happy 𝟖th Anniversary my other half.I’m so happy to have you in my life, can’t wait for our most fun part coming very SOOON"ท่ามกลางเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม