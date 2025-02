ซีเจ มอร์ เสิร์ฟความคูลให้ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดทั่วประเทศ เปิดตัวแคมเปญ "ซีเจ มอร์ โซคูล หนีร้อน มาช้อปเย็น" เติมเต็มความเย็นใจทุกการช้อป

ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน..มวลอากาศเย็นก็ยังปกคลุมไทย! เพราะเปิดตัวแคมเปญสุดคูลเอาใจลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดทั่วไทย ให้ได้คลายร้อนแบบฟิน ๆ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษเติมความคูลให้ทุกการช้อป ไม่ว่าคุณจะต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในบ้าน หรือเครื่องดื่มสุดสดชื่น ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ เตรียมช้อปราคาพิเศษ ที่ ซีเจ มอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ! ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2568รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการให้ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดช้อปอย่างสบายใจและคุ้มค่ามากขึ้น ซีเจ มอร์ เป็นจุดหมายที่ให้ลูกค้าได้หลีกหนีจากเรื่องร้อน ๆ ทั้งอากาศและความเครียด มาผ่อนคลายและเติมเต็มความสุขผ่านโปรโมชันโซคูลสุดคุ้ม พร้อมส่วนลดสุดแรง! ที่ช่วยให้ช้อปแล้วสบายกระเป๋า ทั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความคุ้มค่า แต่ยังมอบความสบายใจที่มากกว่าให้ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ครบครัน บริการที่สะดวก และโปรโมชันที่ช่วยให้ลูกค้าของเรารู้สึกว่าเลือกช้อปที่นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซีเจ มอร์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังเป็นสถานที่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินในทุกการช้อป และที่สำคัญ เราต้องการให้ลูกค้าของเรารู้สึกว่าไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหน พวกเขาสามารถเข้ามาหลบพัก เติมความสดชื่น และได้รับความคุ้มค่ากลับไปเสมอ ที่ซีเจ มอร์ เราพร้อมดูแลและมอบความเย็นใจให้กับทุกคน”ชวนลูกค้าสมาชิกสบายการ์ด “หนีร้อน...มาช้อปเย็น” กันทุกสาขาทั่วประเทศ!ซีเจ มอร์ แจกความคุ้มค่าให้สมาชิกสบายการ์ดเย็นฉ่ำกันถ้วนหน้า กับ “คูปองโซคุ้ม” ผ่าน LINE Official Account @CJMORE เท่านั้น! ได้แก่●แจกคูปองส่วนลดดับร้อน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. สมาชิกสบายการ์ดเตรียมตัวกดเก็บ “คูปองโซคุ้ม” ผ่าน LINE Official Account @CJ MORE คูปองนี้มีจำนวนจำกัด ต้องรีบกดเก็บให้ไว!●สำหรับสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสบายการ์ดสมัครและเชื่อมต่อบัญชีผ่าน LINE Official Account @CJMORE รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากซีเจ มอร์ ได้ทันที สมัคร ง่าย ๆ เพียงคลิก https://bit.ly/4aTm7RYร้อนนี้ อย่าปล่อยให้ความร้อนมาทำให้คุณหมดสนุก! แวะมาที่ ซีเจ มอร์ แล้วเติมความเย็นใจไปกับโปรโมชันดับร้อนให้คุณแบบจัดเต็ม แวะหนีร้อน มาช้อปเย็น เติมความคูลแบบที่หาไม่ได้จากที่ไหน! นอกจากซีเจ มอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2568 สามารถติดตามข่าวสารสุดคูลและโปรโมชันโซคุ้มได้ก่อนใครทาง LINE Official Account : @CJ MORE, Facebook : CJ MORE, Instagram : cjmoreth, และ TikTok : CJ More