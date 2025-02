“รสา กรุ๊ป” ฉลองความสำเร็จ พลิกโฉม “RASA ONE” ตอบรับไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่

“RASA ONE” โดย “รสา กรุ๊ป” ก้าวสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญในฐานะอาคารสำนักงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Workplace redefined ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย ดีไซน์ที่ทันสมัย และแนวคิดความยั่งยืน เพื่อสร้างพื้นที่ที่ทำให้ทุกวันของการทำงานเป็นวันพิเศษด้วยวิสัยทัศน์ของ “เขมไชย รสานนท์” และ “อัจฉราพร ศิริไพรวัน” ประธานบริษัท รสาทาวเวอร์ จำกัด ที่เน้นหลัก Human Centric เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย RASA ONE เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพลิกโฉมสำนักงานเกรดเอ ด้วยการบริการและพัฒนาพื้นที่อย่างมืออาชีพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ด้วยบริการที่มีคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและดีต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ชุมชน สังคม โดยมีกำลังสำคัญจาก คุณรพิ พินิจชอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด และคุณวิกัญญา อัศวาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด ที่ผลักดันให้ RASA ONE ตอบโจทย์ผู้เช่าและผู้ใช้อาคารการพัฒนาออฟฟิศในฝันสำหรับคนทำงานยุคใหม่ เน้นฟังก์ชันล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัล ผ่านการรีโนเวทพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น พื้นที่ส่วนกลางอาคาร, การออกแบบ Façade ที่จอดรถที่ช่วยลดความร้อน, ระบบลิฟต์อัจฉริยะ Destination Control Lift จาก KONE ที่ช่วยลดระยะเวลาในการรอลิฟท์, ระบบ Face Recognition สำหรับควบคุมการเข้า-ออกอาคารและการจัดการผู้มาติดต่อด้วยการสแกนใบหน้า, ระบบ Turnstile Access Control ที่ช่วยเสริมให้การเข้า-ออกอาคารให้มีความปลอดภัย, ระบบจัดการเข้า-ออกรถยนต์ในอาคารจอดรถด้วยการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (License Plate Recognition) ที่สามารถชำระค่าจอดรถผ่าน Mobile-Paymentและการติดตั้งจุดบริการ EV Charger สำหรับรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีระบบ Visitor Management System ที่ช่วยให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนเช่าอาคารได้ด้วยตนเองผ่าน Self-Registration Kiosk โดยใช้บัตรประชาชนหรือ พาสปอร์ต ระบบจะออกบัตรพร้อม QR Code สำหรับเข้า-ออกอาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วRASA ONE ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคารสำนักงาน แต่เป็นพื้นที่ที่สร้างสมดุลชีวิตและการทำงานอย่างแท้จริง ด้วยพื้นที่ “RASA COOP” ห้องประชุมที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ง่ายต่อการใช้งาน “RASA ALLY” โซนร้านค้าหลากหลายที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคนทำงาน และพื้นที่ Co-Playing Space "RASA COLY" ซึ่งสามารถใช้จัดอีเวนต์ ปาร์ตี้ หรือการประชุมแบบเป็นกันเองอีกหนึ่งความสำเร็จในด้านความยั่งยืน RASA ONE ยังเป็นอาคารที่ได้รับรางวัล LEED v4.1 Operation and Maintenance Platinum Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกด้านความยั่งยืน รับรองอาคารสีเขียวที่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 26 ตันต่อปี อีกทั้งยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นถึง 3 เท่า ด้วย Pocket Park บนชั้น 3 ของอาคาร และสวนไม้ฟอกอากาศรอบอาคาร ให้ผู้เช่าและผู้ใช้อาคารสามารถพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติ และยังถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย“ความสำเร็จของ RASA ONE ในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจาก รสา กรุ๊ป เท่านั้น แต่เรายังได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากผู้เช่าอาคาร พันธมิตรธุรกิจทุกท่าน เราเชื่อว่าการปรับโฉมครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาอาคารสำนักงาน แต่เป็นการสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ทุกคนที่ทำงานที่นี่ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ทั้งความสะดวก ความยืดหยุ่น และความยั่งยืน” วิกัญญา อัศวาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวปิดท้ายในงาน Thank You Party ขอบคุณการสนับสนุนจากพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน