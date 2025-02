“ลิซ่า” เตรียมขึ้นโชว์บนเวทีออสการ์ เป็นคนไทยคนที่ 2 ต่อจาก “แก้ม วิชญาณี”

คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจาก The Academy ผู้จัดงานประกาศรางวัล Oscars ว่าจะขึ้นทำการแสดงสด พร้อมกับอีก 2 ศิลปินคือและในวันที่ 2 มีนาคม 2025 เวลา 19.00 น. ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือเวลาไทยคือวันที่ 3 มี.ค. 68 เวลาประมาณ 7 โมง แต่ทั้ง 3 สาวจะไม่ได้มาโชว์เพลง Born Again ที่ร่วมคอลแลปด้วยกันอย่างแน่นอน เพราะทางเพจ The Academy ได้มาคอมเมนต์ตอบเหล่าแฟนๆ ที่กำลังเข้าใจผิดว่าจะได้เห็นเพลงนี้บนเวที แต่จะเป็นเพลงอะไร หรือโชว์อะไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปซึ่งลิซ่าจะถือเป็นคนไทยซึ่งเป็นศิลปิน KPOP คนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีนี้ แต่จะเป็นคนไทยคนที่ 2 ต่อจากนักร้องสาวที่เคยได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีออสการ์นี้มาแล้วเมื่อปี 2020 โดยเป็นการโชว์ร้องเพลง Into the unknown จากภาพยนตร์แอนิเมชั่น Frozen 2 ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2020 นั่นเอง