"โรเบอร์ตา แฟล็ก" เจ้าของบทเพลงอมตะ "Killing Me Softly" เสียชีวิตในวัย 88 ปี

ผู้จัดการส่วนตัวของแฟล็กเป็นผู้แจ้งข่าวการจากไปของเธอ โดยไม่ได้ระบุสาเหตุของการเสียชีวิต แต่เป็นที่ทราบกันว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แฟล็กต้องเผชิญกับโรค ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Lou Gehrig’s disease) ซึ่งส่งผลให้เธอไม่สามารถร้องเพลงได้ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยในปี 2022"เธอจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง" แถลงการณ์ระบุแฟล็กเป็นนักดนตรีที่ผ่านการฝึกฝนด้านดนตรีคลาสสิกมาโดยตรง และมีสไตล์การร้องที่อ่อนโยนแต่เปี่ยมไปด้วยพลัง เธอมักนิยามผลงานของตัวเองว่าเป็น "ศาสตร์แห่งเพลงโซล"—บทเพลงที่ผ่านกระบวนการฝึกฝนอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานกับรสนิยมที่เหนือชั้นเสียงของเธอมีอิทธิพลต่อแนวเพลง R&B และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกสไตล์ "Quiet Storm"—แนวเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์อ่อนไหวและโรแมนติก ซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของ R&B ยุคต่อมาย้อนกลับไปในปี 1970 แฟล็กเคยให้สัมภาษณ์กับ The New York Times ว่า"หลายคนบอกว่าฉันร้องเพลงเหมือน นีน่า ซิโมน, แนนซี วิลสัน, โอเดตตา, บาร์บรา สไตรแซนด์, ไดออน วอร์วิก หรือแม้แต่ มาฮาเลีย แจ็กสัน""ถ้าทุกคนบอกว่าฉันเหมือนแค่คนเดียว ฉันคงต้องกังวลแล้วล่ะ แต่พอมีคนบอกว่าฉันมีส่วนคล้ายกับทุกคน นั่นแปลว่าฉันมีสไตล์ของตัวเอง"โรเบอร์ตา คลีโอพัตรา แฟล็ก เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1937 ในเมืองแบล็กเมาน์เทน รัฐนอร์ทแคโรไลนา และเติบโตที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย ท่ามกลางครอบครัวที่รักเสียงดนตรี โดยเฉพาะดนตรีกอสเปลเธอเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่อายุยังน้อย และด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่น ทำให้เธอได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนที่ Howard University ตั้งแต่อายุเพียง 15 ปีในปี 2021 เธอเคยให้สัมภาษณ์กับ Forbes ว่า"พ่อของฉันเจอเปียโนเก่าที่พังยับในกองขยะ เขานำมันกลับมาซ่อมและทาสีเขียวให้ฉัน""นั่นคือเปียโนตัวแรกของฉัน และเป็นเครื่องดนตรีที่ฉันค้นพบความเป็นตัวเองและแรงบันดาลใจทางดนตรี"แฟล็กเริ่มต้นอาชีพด้วยการร้องเพลงในคลับแจ๊สที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก่อนที่เธอจะถูกค้นพบโดย Les McCann นักดนตรีแจ๊สชื่อดัง ซึ่งนำไปสู่การเซ็นสัญญากับค่าย Atlantic Records ในขณะที่เธอมีอายุ 32 ปี—ถือเป็นการเริ่มต้นอาชีพที่ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับศิลปินคนอื่นอย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของเธอก็มาอย่างรวดเร็ว เมื่อ Clint Eastwood เลือกเพลง "The First Time Ever I Saw Your Face" ของเธอไปใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Play Misty for Me ในปี 1971 ส่งผลให้เพลงนี้ได้รับรางวัล Grammy Award for Record of the Year ในปี 1972ในปีต่อมา เธอคว้ารางวัลแกรมมี่ในสาขาเดียวกันเป็นปีที่สองติดต่อกันจากเพลง "Killing Me Softly With His Song"- ทำให้เธอเป็นศิลปินคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะรางวัล Record of the Year สองปีซ้อนแฟล็กเคยเล่าว่าเธอได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกขณะเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งเป็นเวอร์ชันของ Lori Lieberman ในปี 1971 เธอรู้สึกประทับใจและรีบเรียบเรียงเพลงใหม่จนกลายเป็นเวอร์ชันที่โด่งดังที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษ แต่เพลง "Killing Me Softly" ยังคงเป็นอมตะ โดยในปี 1996 กลุ่ม Fugees ได้นำเพลงนี้กลับมาเรียบเรียงใหม่โดยมี Lauryn Hill เป็นนักร้องนำ ทำให้เพลงนี้กลับขึ้นสู่ชาร์ตอันดับหนึ่งทั่วโลก และคว้ารางวัลแกรมมี่อีกครั้งนอกจากงานเดี่ยวของเธอแล้ว แฟล็กยังมีผลงานคู่กับ Donny Hathaway นักร้องเพื่อนร่วมสถาบัน Howard University พวกเขาร่วมกันสร้างบทเพลงดังอย่าง "Where Is the Love" และ "You've Got a Friend" ที่ยังคงเป็นที่รักของแฟนเพลงจนถึงทุกวันนี้นอกจากรางวัลทางดนตรีมากมาย รวมถึงรางวัล Lifetime Achievement Award จาก Recording Academy ในปี 2020 แฟล็กยังเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองเธอเป็นเพื่อนกับ Reverend Jesse Jackson และ Angela Davis นักเคลื่อนไหวชื่อดัง รวมถึงเป็นผู้ขับร้องเพลงในพิธีศพของ Jackie Robinson นักเบสบอลคนแรกของ Major League Baseball ที่เป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกัน"Being Black คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเป็นได้"แฟล็กเคยกล่าวถึงประสบการณ์วัยเด็กของเธอว่า"ฉันเติบโตขึ้นมาในยุคที่คำว่า 'Black' เป็นคำที่ดูถูกที่สุดที่ใครจะพูดได้""ฉันผ่านยุคของขบวนการสิทธิพลเมืองมา ฉันเรียนรู้หลังจากออกจาก Black Mountain ว่าการเป็นคนผิวดำคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถเป็นได้ และเราทุกคนก็ได้เรียนรู้แบบนั้นเช่นกัน"