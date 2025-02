“ตุ๊ก - บ๊วย” และลูกๆ อยู่กันพร้อมหน้า บอกลาบ้านแห่งความทรงจำครั้งสุดท้าย หลังขายได้แล้ว

ประกาศขายบ้านมาตั้งแต่เดือนส.ค. ปี 67 สำหรับซึ่งเป็นบ้านสุดรักระหว่างตุ๊กใช้ชีวิตอยู่กับอดีตสามีอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวตอนที่ยังไม่เลิกรา เรียกว่าเป็นบ้านแห่งความทรงจำล่าสุด ตุ๊ก ชนกวนันท์ ได้โพสต์ภาพบ้าน พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกครั้ง ซึ่งเป็นการบอกลาครั้งสุดท้าย หลังขายได้แล้ว “ถ่ายรูปกับบ้านของเราเป็นครั้งสุดท้าย บ้านที่เราตั้งใจปลูก ที่ที่เป็นบ้านเกิดของลูกๆ ทั้งสอง ที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ ขอบคุณเรื่องราวต่างๆ ของเรา 4 คน ที่เคยผ่านมาด้วยกันกับบ้านหลังนี้ ขอบคุณที่แวะมาอำลาบ้านด้วยกันนะคะ Move in x / Move out / Move on // สิ่งที่โชคดีและดีใจไม่แพ้กัน คือครอบครัวของผู้ที่มาดูแลใหม่ น่ารักมากๆ บอกเรา 3 แม่ลูกว่า ไม่ต้องห่วงนะครับ จะดูแลให้อย่างดี สมกับที่บ้านเลือกครอบครัวเขา และครอบครัวเขาเลือกที่นี่^^ ขอให้มีความสุขและช่วงเวลาที่งดงามที่นี่ตลอดไปนะคะ”